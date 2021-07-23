https://uz.sputniknews.ru/20210723/boi-perepolzayut-iz-afganistana-v-tsentralnuyu-aziyu-trevojnye-fakty-19793902.html

Бои "переползают" из Афганистана в Центральную Азию: тревожные факты

Бои "переползают" из Афганистана в Центральную Азию: тревожные факты

Региональные военные конфликты развиваются по своим, объективным законам, вне зависимости от изначальных (добрых) намерений участников. 23.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-23T09:29+0500

2021-07-23T09:29+0500

2021-07-23T09:54+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

радикальное движение "талибан"

центральная азия

афганистан

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Пример тому – ползучая миграция боевых действий из северных районов Афганистана в южные районы сопредельных Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.Афганский конфликт развивается по самому негативному сценарию – военные угрозы для стран Центральной Азии нарастают. Практически всю афганско-таджикскую границу (по разным данным, от 80 до 90 процентов) с юга контролирует "Талибан"*, и проблема не только в нем. По информации замглавы российского МИД Андрея Руденко, северные провинции Афганистана стремительно превращаются в новую горячую точку, где укрепляют свои позиции многочисленные международные террористические организации, в том числе – ИГ* и "Аль-Каида"*. Таджикский президент Эмомали Рахмон 22 июля на военном параде в Душанбе заявил, что Таджикистан никогда не будет использовать свои войска против соседей. Однако афганская война "ползком и короткими перебежками" уже смещается на территорию севернее реки Пяндж.Ранее стало известно, что талибы заставили "отступить" в Таджикистан около 1 600 солдат правительственных сил Афганистана. И некоторые из них в горячке боя продолжали стрелять по позициям "Талибана"* – с таджикской территории. Затем афганцы вернулись в свою страну на другом участке и атаковали талибов во фланг.Конкретный тактический эпизод говорит не столько о нейтралитете и добрососедстве, сколько о высокой вероятности обострения и экспансии. Однажды талибы попробуют подавить огнем отступающего противника, "не заметят" границы, "зацепят" местных жителей РТ, которые обид не прощают. И тогда боевые действия в Центральной Азии станут суровой повседневной реальностью.Туркменистан – достаточно закрытое государство, и все же. Родственники 18 погибших накануне военнослужащих Туркменистана через СМИ утверждают: ЧП произошло на границе с Афганистаном, в Марыйском велаяте. Официальная версия гибели двух офицеров и 16 солдат – автокатастрофа. Как бы то ни было, талибы захватили КПП на границе с Туркменистаном еще 9 июля, и развивают успех в приграничных районах. Ашхабад ответил переброской дополнительных войск, артиллерии и бронетехники – на юг вышеупомянутого Марыйского велаята. Обстановка сложная.Оценки и прогнозыВыступление Эмомали Рахмона на военном параде 22 июля в целом выглядело оптимистичным, и все же президент назвал "крайне сложной" обстановку на таджикско-афганской границе. Не случайно в стране по тревоге подняты и приведены в полную боеготовность 100 тысяч действующих военнослужащих и 130 тысяч солдат и офицеров запаса – такое происходит впервые в истории независимого Таджикистана.Рахмон подчеркнул, что ситуация в северных провинциях Афганистана "остается крайне тяжелой и непредсказуемой" и осложняется с каждым днем. Охрана границы и мобилизация всех сил на южном направлении остаются главными задачами Таджикистана. Возможно, воевать с соседями все-таки придется.Гани также рассказал военнослужащим Корпуса специальных операций в Кабуле о новом плане обеспечения безопасности, который позволит улучшить ситуацию в Афганистане в ближайшие полгода.Очевидно, не все мирные граждане разделяют осторожный оптимизм своего президента. Кроме талибов, в Афганистане сейчас действуют до 10 тысяч недобитых боевиков ИГ*. А история напоминает: после выхода из Афганистана группировки советских войск (в 1989-м) демократическое правительство президента Мохаммада Наджибуллы сражалось с "моджахедами" три года, и все же не выстояло. Никто не знает, сколько времени отпущено ныне действующим правительству и президенту Ашрафу Гани.Глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли 21 июля сообщил, что "Талибан"* активно захватывает территории Афганистана и стратегически доминирует – более 210 из 419 уездных центров находятся под контролем талибов. Однако Милли считает, что афганская армия расчетливо сдает райцентры, чтобы консолидировать силы и надежнее защитить жителей Кабула и других больших городов. Вот, и президент США Джо Байден ранее заявлял, что правительство Афганистана имеет достаточно сил, чтобы устоять после вывода из страны войск США и НАТО. На фоне успехов "Талибана"* оптимизм Гани, Милли и Байдена выглядит неубедительно.Между тем накаляется еще одна линия напряжения – на стратегическое прокси-влияние в Афганистане давно претендуют беспокойные соседи – Пакистан (за спиной "учеников") и Иран, якобы курирующий антиталибскую организацию афганских шиитов "Хашд аш-Шиа". Присутствие в Афганистане трех десятков террористических организаций предполагает сопоставимое сопротивление "сил добра". Возможно, наступление талибов приводит к мобилизации шиитского населения, и все-таки сложно оценивать боевую эффективность разного рода "партизанских" (военизированных) формирований Афганистана, среди которых имеются даже чисто женские вооруженные отряды. На всякий случай, администрации президента Ашрафа Гани подозревает иранское руководство в попытке организации мятежа в Афганистане. Крайне напряжены и отношения Кабула с Исламабадом.Россия в беде не оставитНа фоне обострения ситуации в Афганистане Россия постоянно контактирует с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном. В четверг 22 июля президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон в очередной раз обсудили обстановку в Афганистане по телефону. При необходимости Москва готова оперативно помочь странам Центральной Азии в отражении агрессии с юга.Специальные и миротворческие соединения российских вооруженных сил в августе и сентябре проведут девять совместных маневров с войсками Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. По масштабу серия сопоставима с впечатляющей переброской нескольких российских дивизий и бригад к украинской границе в апреле 2021 года.В маневрах с российской стороны участвуют авиагруппы российских военных баз в Кыргызстане и Таджикистане, подразделения спецназа общевойсковых армий, Псковская и Новосибирская бригады специального назначения, Ульяновская десантно-штурмовая бригада, а также 55-я горная и 15-я миротворческая бригады. И это без учета осенних стратегических маневров "Мирная миссия-2021" вооруженных сил стран Шанхайской организации сотрудничества (Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан) – с участием более 4 000 военнослужащих. Подразделения 201-й российской военной базы в Таджикистане уже проводят плановые и внеплановые учения.К участию в совместных маневрах России и Узбекистана на границе с Афганистаном в Сурхандарьинской области (на полигоне "Термез") активно привлекается ударная авиация Центрального военного округа (ЦВО). Основу российского контингента на этом учении составят бригада специального назначения ЦВО и военнослужащие миротворческого соединения.На полигоне Харб-Майдон в Хатлонской области Республики Таджикистан с 5 по 10 августа пройдут совместные маневры войск России, Узбекистана и Таджикистана. Здесь, в 20 километрах от границы с Афганистаном, российскую сторону представят подразделения 201-й военной базы, усиленные новой бронетехникой. Модернизация вооружения – требование времени и оперативной обстановки.Напомню, что в июне–июле талибам удалось захватить множество военных баз и арсеналов афганской армии. Это десятки тяжелых артиллерийских систем, сотни бронемашин, тысячи единиц стрелкового вооружения, тонны боеприпасов американского производства, которые позволяют значительно нарастить боевую эффективность, и создать реальные военные угрозы сопредельным странам Центральной Азии. Сегодня талибы близки к захвату власти в Афганистане (и это обещает движению новые военные трофеи), а что будет завтра?* – террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210708/chto-delat-tsentralnoy-azii-s-amerikanskimi-afganskimi-bejentsami-19589590.html

https://uz.sputniknews.ru/20210720/taliby-zayavili-chto-ne-interesuyutsya-sosednimi-s-afganistanom-stranami-19757769.html

https://uz.sputniknews.ru/20210716/kto-budet-raznimat-turtsiyu-i-talibov-v-afganistane-esli-oni-sxlestnutsya-za-kabul-19702698.html

центральная азия

афганистан

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Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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радикальное движение "талибан", центральная азия, афганистан