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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210720/taliby-zayavili-chto-ne-interesuyutsya-sosednimi-s-afganistanom-stranami-19757769.html
Талибы* заявили, что не интересуются соседними с Афганистаном странами
Талибы* заявили, что не интересуются соседними с Афганистаном странами
До сих пор вооруженные отряды талибов не пересекали границу с соседними Узбекистаном и Таджикистаном и даже не пытались это сделать. 20.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-20T18:40+0500
2021-07-20T18:40+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
радикальное движение "талибан"
афганистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Представители движения "Талибан"* в диалоге с Москвой в очередной раз заявили, что их не интересуют соседние страны. Борьба направлена исключительно против правительственных сил Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спецпредставителя президента РФ в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в ходе дискуссии международного клуба "Валдай".По его словам талибы* заняты "своими внутренними разборками, они всего лишь берут контроль над территориями правительственных сил". О том, что экстремистов не интересуют соседние страны, сообщается не первый раз.До сих пор вооруженные отряды талибов не пересекали границу с соседними Узбекистаном и Таджикистаном и даже не пытались это сделать. Этот факт - еще одна причина не сомневаться в том, что представители движения "заняты чисто внутренней повесткой дня".После ухода из Афганистана международного воинского контингента в стране происходит активное противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*.Экстремисты развернули наступление на крупные города и захватили значительные территории Афганистана. Радикалисты заявили о контроле над 85% афганской территории.Ранее Узбекистан заявил о невмешательстве республики в происходящие военные столкновения на афганской территории, поскольку это внутреннее дело соседней страны.* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация
https://uz.sputniknews.ru/20210411/taliban-podderjal-proekty-uzbekistana-v-afganistane-18262252.html
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радикальное движение "талибан", афганистан, узбекистан

Талибы* заявили, что не интересуются соседними с Афганистаном странами

18:40 20.07.2021
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© AFP 2018 / WAKIL KOHSARВооруженные люди в Афганистане
Вооруженные люди в Афганистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2021
© AFP 2018 / WAKIL KOHSAR
До сих пор вооруженные отряды талибов не пересекали границу с соседними Узбекистаном и Таджикистаном и даже не пытались это сделать.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Представители движения "Талибан"* в диалоге с Москвой в очередной раз заявили, что их не интересуют соседние страны. Борьба направлена исключительно против правительственных сил Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спецпредставителя президента РФ в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в ходе дискуссии международного клуба "Валдай".
По его словам талибы* заняты "своими внутренними разборками, они всего лишь берут контроль над территориями правительственных сил".
О том, что экстремистов не интересуют соседние страны, сообщается не первый раз.
Встреча с главой политического представительства Движения Талибан* в Катаре - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.04.2021
Политика
"Талибан"* поддержал проекты Узбекистана в Афганистане
11 апреля, 10:23
5875
До сих пор вооруженные отряды талибов не пересекали границу с соседними Узбекистаном и Таджикистаном и даже не пытались это сделать. Этот факт - еще одна причина не сомневаться в том, что представители движения "заняты чисто внутренней повесткой дня".
После ухода из Афганистана международного воинского контингента в стране происходит активное противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*.
Экстремисты развернули наступление на крупные города и захватили значительные территории Афганистана. Радикалисты заявили о контроле над 85% афганской территории.
Ранее Узбекистан заявил о невмешательстве республики в происходящие военные столкновения на афганской территории, поскольку это внутреннее дело соседней страны.
* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация
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