https://uz.sputniknews.ru/20210720/taliby-zayavili-chto-ne-interesuyutsya-sosednimi-s-afganistanom-stranami-19757769.html

Талибы* заявили, что не интересуются соседними с Афганистаном странами

Талибы* заявили, что не интересуются соседними с Афганистаном странами

До сих пор вооруженные отряды талибов не пересекали границу с соседними Узбекистаном и Таджикистаном и даже не пытались это сделать. 20.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-20T18:40+0500

2021-07-20T18:40+0500

2021-07-20T18:40+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

радикальное движение "талибан"

афганистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Представители движения "Талибан"* в диалоге с Москвой в очередной раз заявили, что их не интересуют соседние страны. Борьба направлена исключительно против правительственных сил Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спецпредставителя президента РФ в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в ходе дискуссии международного клуба "Валдай".По его словам талибы* заняты "своими внутренними разборками, они всего лишь берут контроль над территориями правительственных сил". О том, что экстремистов не интересуют соседние страны, сообщается не первый раз.До сих пор вооруженные отряды талибов не пересекали границу с соседними Узбекистаном и Таджикистаном и даже не пытались это сделать. Этот факт - еще одна причина не сомневаться в том, что представители движения "заняты чисто внутренней повесткой дня".После ухода из Афганистана международного воинского контингента в стране происходит активное противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*.Экстремисты развернули наступление на крупные города и захватили значительные территории Афганистана. Радикалисты заявили о контроле над 85% афганской территории.Ранее Узбекистан заявил о невмешательстве республики в происходящие военные столкновения на афганской территории, поскольку это внутреннее дело соседней страны.* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация

https://uz.sputniknews.ru/20210411/taliban-podderjal-proekty-uzbekistana-v-afganistane-18262252.html

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радикальное движение "талибан", афганистан, узбекистан