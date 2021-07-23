https://uz.sputniknews.ru/20210723/chem-kormyat-sportsmenov-v-olimpiyskoy-derevne--podrobnosti-19798455.html
Чем кормят спортсменов в Олимпийской деревне — подробности
Чем кормят спортсменов в Олимпийской деревне — подробности
Большая территория столовой даже при полной своей загрузке позволяет участникам легко соблюдать социальную дистанцию. К тому же каждый стол в помещении... 23.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-23T13:54+0500
2021-07-23T13:54+0500
2021-07-23T14:09+0500
узбекистан на олимпийских играх в токио
питание
еда
олимпийские игры в токио
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Перед стартом каждых ОИ, когда соревнования еще не начались, самой главной темой для обсуждения становятся условия проживания и питания спортсменов в Олимпийской деревне в Токио.Как сообщают сами спортсмены в своих социальных сетях, с питанием у них все в порядке.Столовая и обеденная зона расположены в просторном помещении, похожим на ангар, передает корреспондент РИА Новости. Отмечается, что большая территория столовой даже при полной своей загрузке позволяет участникам легко соблюдать социальную дистанцию.К тому же сами завтраки, обеды и ужины имеют нефиксированный размер и комплектацию. По желанию, спортсмены могут набрать себе неограниченное количество еды."В олимпийской столовой блюда на любой вкус – японская кухня (от холодной лапши сомэн до жареного во фритюре лосося), европейская кухня, халяльная еда. В меню есть различные овощные и фруктовые салаты, курица, креветки, суши, бобовые, классический рис и рис с креветками, паста, пицца", — пишет корреспондент РИА Новости.Кроме того, для спортсменов организована кофейня, где они могут выпить кофе и чай, а также установлен огромный холодильник с напитками, газировками и обычной водой.Шеф миссии российской делегации на Играх в Токио, руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях ОКР Андрей Конокотин отметил, что еда хорошая и даже лучше, чем в Рио.Отмечается, что по деревне ходят в масках. В столовой каждый стол разделен на отдельные кабины прозрачными экранами в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции среди участников Олимпийских игр.
https://uz.sputniknews.ru/20210720/delegatsiya-uzbekistanskix-sportsmenov-pribyla-v-tokio--19753135.html
https://uz.sputniknews.ru/20210723/uzbekistan-vnezapno-pomenyal-znamenostsev-na-igrax-v-tokio-kto-teper-budet-19797209.html
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питание, еда, олимпийские игры в токио
Чем кормят спортсменов в Олимпийской деревне — подробности
13:54 23.07.2021 (обновлено: 14:09 23.07.2021)
Большая территория столовой даже при полной своей загрузке позволяет участникам легко соблюдать социальную дистанцию. К тому же каждый стол в помещении разделен на отдельные кабины прозрачными экранами.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Перед стартом каждых ОИ, когда соревнования еще не начались, самой главной темой для обсуждения становятся условия проживания и питания спортсменов в Олимпийской деревне в Токио.
Как сообщают сами спортсмены в своих социальных сетях, с питанием у них все в порядке.
Столовая и обеденная зона расположены в просторном помещении, похожим на ангар, передает
корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что большая территория столовой даже при полной своей загрузке позволяет участникам легко соблюдать социальную дистанцию.
К тому же сами завтраки, обеды и ужины имеют нефиксированный размер и комплектацию. По желанию, спортсмены могут набрать себе неограниченное количество еды.
"В олимпийской столовой блюда на любой вкус – японская кухня (от холодной лапши сомэн до жареного во фритюре лосося), европейская кухня, халяльная еда. В меню есть различные овощные и фруктовые салаты, курица, креветки, суши, бобовые, классический рис и рис с креветками, паста, пицца", — пишет корреспондент РИА Новости.
Кроме того, для спортсменов организована кофейня, где они могут выпить кофе и чай, а также установлен огромный холодильник с напитками, газировками и обычной водой.
Шеф миссии российской делегации на Играх в Токио, руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях ОКР Андрей Конокотин отметил, что еда хорошая и даже лучше, чем в Рио.
Отмечается, что по деревне ходят в масках. В столовой каждый стол разделен на отдельные кабины прозрачными экранами в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции среди участников Олимпийских игр.