https://uz.sputniknews.ru/20210723/chinovnikam-nachnut-stavit-dvoyki-i-pyaterki-za-ix-rabotu-19798545.html

Чиновникам начнут ставить "двойки" и "пятерки" за их работу

Чиновникам начнут ставить "двойки" и "пятерки" за их работу

Исполнение показателей деятельности заместителей руководителей менее 70% будет оцениваться как "неудовлетворительно", от 71 до 90% – "удовлетворительно", от 91... 23.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-23T13:18+0500

2021-07-23T13:18+0500

2021-07-23T13:21+0500

общество

руководитель

госорганы

оценки

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О внедрении системы оценки эффективности деятельности заместителей руководителей министерств, государственных комитетов, других органов государственного управления и хозяйственных объединений".Документ призван устранить недостатки и системные проблемы, связанные со слабым уровнем ответственности за свою работу у заместителей руководителей органов госуправления.Власти придумали, как решить проблему с медлительностью и волокитой при выполнении чиновниками задач. Теперь они будут нести персональную ответственность перед президентом страны и отвечать перед Кабмином за эффективность и результативность своей деятельности.Основные критерии оценки будут утверждены правительственным решением в течение недели.Новая система предусматривает:При оценке работы особое внимание будет уделено разным моментам в зависимости от сферы.В отраслях экономики — обеспечению макроэкономической стабильности, комплексному развитию и диверсификации отраслей экономики, а также борьбе с теневой экономикой, созданию новых рабочих мест, улучшению деловой среды и условий ведения бизнеса, привлечению прямых иностранных инвестиций, увеличению экспорта.В социальной сфере — повышению качества образования, созданию ННО, улучшению качества предоставляемых медицинских услуг, социальной поддержки пенсионеров, усилению социальной защиты и увеличению реальных доходов населения.В сфере капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства —обеспечению достойным жильем населения, качественного строительства объектов социальной сферы, комплексному развитию сельских районов, кардинальному улучшению охвата населения качественными коммунальными услугами.

https://uz.sputniknews.ru/20210707/chinovnikam-uzbekistana-zapretyat-imet-scheta-i-imuschestvo-za-rubejom-19571724.html

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руководитель, госорганы, оценки, узбекистан