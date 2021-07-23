https://uz.sputniknews.ru/20210723/chinovnikam-nachnut-stavit-dvoyki-i-pyaterki-za-ix-rabotu-19798545.html
Чиновникам начнут ставить "двойки" и "пятерки" за их работу
Чиновникам начнут ставить "двойки" и "пятерки" за их работу
Исполнение показателей деятельности заместителей руководителей менее 70% будет оцениваться как "неудовлетворительно", от 71 до 90% – "удовлетворительно", от 91... 23.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-23T13:18+0500
2021-07-23T13:18+0500
2021-07-23T13:21+0500
общество
руководитель
госорганы
оценки
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О внедрении системы оценки эффективности деятельности заместителей руководителей министерств, государственных комитетов, других органов государственного управления и хозяйственных объединений".Документ призван устранить недостатки и системные проблемы, связанные со слабым уровнем ответственности за свою работу у заместителей руководителей органов госуправления.Власти придумали, как решить проблему с медлительностью и волокитой при выполнении чиновниками задач. Теперь они будут нести персональную ответственность перед президентом страны и отвечать перед Кабмином за эффективность и результативность своей деятельности.Основные критерии оценки будут утверждены правительственным решением в течение недели.Новая система предусматривает:При оценке работы особое внимание будет уделено разным моментам в зависимости от сферы.В отраслях экономики — обеспечению макроэкономической стабильности, комплексному развитию и диверсификации отраслей экономики, а также борьбе с теневой экономикой, созданию новых рабочих мест, улучшению деловой среды и условий ведения бизнеса, привлечению прямых иностранных инвестиций, увеличению экспорта.В социальной сфере — повышению качества образования, созданию ННО, улучшению качества предоставляемых медицинских услуг, социальной поддержки пенсионеров, усилению социальной защиты и увеличению реальных доходов населения.В сфере капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства —обеспечению достойным жильем населения, качественного строительства объектов социальной сферы, комплексному развитию сельских районов, кардинальному улучшению охвата населения качественными коммунальными услугами.
https://uz.sputniknews.ru/20210707/chinovnikam-uzbekistana-zapretyat-imet-scheta-i-imuschestvo-za-rubejom-19571724.html
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руководитель, госорганы, оценки, узбекистан
Чиновникам начнут ставить "двойки" и "пятерки" за их работу
13:18 23.07.2021 (обновлено: 13:21 23.07.2021)
Исполнение показателей деятельности заместителей руководителей менее 70% будет оцениваться как "неудовлетворительно", от 71 до 90% – "удовлетворительно", от 91 до 99% – "хорошо", 100% и выше – "отлично".
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О внедрении системы оценки эффективности деятельности заместителей руководителей министерств, государственных комитетов, других органов государственного управления и хозяйственных объединений".
Документ призван устранить недостатки и системные проблемы, связанные со слабым уровнем ответственности за свою работу у заместителей руководителей органов госуправления.
Власти придумали, как решить проблему с медлительностью и волокитой при выполнении чиновниками задач. Теперь они будут нести персональную ответственность перед президентом страны и отвечать перед Кабмином за эффективность и результативность своей деятельности.
Как будут оценивать работу заместителей руководителей: если показатель деятельности составит менее 70%, то отметка будет "неудовлетворительно". От 71 до 90% – "удовлетворительно", от 91 до 99% – "хорошо", 100% и выше – "отлично".
Основные критерии оценки будут утверждены правительственным решением в течение недели.
Новая система предусматривает:
утверждение основных критериев оценки эффективности деятельности и достижения целевых задач на уровне правительства;
ежегодную разработку и утверждение коллегиальными органами показателей оценки их исполнительской дисциплины;
мониторинг критериев оценки и достижения целевых показателей госорганов на основе статистической, ведомственной отчетности и аналитической информации;
проведение обсуждений на заседаниях коллегиальных органов по итогам каждого квартала результатов мониторинга и критического анализа;
меры поощрения либо привлечения к дисциплинарной ответственности.
При оценке работы особое внимание будет уделено разным моментам в зависимости от сферы.
В отраслях экономики — обеспечению макроэкономической стабильности, комплексному развитию и диверсификации отраслей экономики, а также борьбе с теневой экономикой, созданию новых рабочих мест, улучшению деловой среды и условий ведения бизнеса, привлечению прямых иностранных инвестиций, увеличению экспорта.
В социальной сфере — повышению качества образования, созданию ННО, улучшению качества предоставляемых медицинских услуг, социальной поддержки пенсионеров, усилению социальной защиты и увеличению реальных доходов населения.
В сфере капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства —обеспечению достойным жильем населения, качественного строительства объектов социальной сферы, комплексному развитию сельских районов, кардинальному улучшению охвата населения качественными коммунальными услугами.