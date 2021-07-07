https://uz.sputniknews.ru/20210707/chinovnikam-uzbekistana-zapretyat-imet-scheta-i-imuschestvo-za-rubejom-19571724.html
Чиновникам Узбекистана запретят иметь счета и имущество за рубежом
Чиновникам Узбекистана запретят иметь счета и имущество за рубежом
Кроме того, теперь госслужащих будут наказывать за отказ в предоставлении декларации и внесение заведомо недостоверных сведений. 07.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-07T11:03+0500
2021-07-07T11:03+0500
2021-07-07T11:06+0500
общество
доходы
декларация
госслужащие
указ
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. С 1 января 2022 году в Узбекистане вводится обязательное декларирование доходов госслужащих. Это следует из указа президента "О мерах создания среды бескомпромиссного отношения к коррупции, резкого сокращения коррупционных факторов в государственном и общественном управлении и расширения участия общественности в этом направлении".Если же госслужащий откажется предоставлять декларацию или внесет заведомо недостоверные сведения, то это станет основанием отстранения от госслужбы и привлечения к ответственности.Еще одно важное нововведение: с 1 января 2022 года госслужащим запрещается открывать и владеть счетами, хранить деньги, владеть недвижимым и иным имуществом за пределами Узбекистана.Ранее правительство республики ввело запрет с 1 августа для чиновников покупать служебные автомобили дороже 490 миллионов сумов.Машины, превышающие эту стоимость, будут выставлены на продажу.Кроме того, с 1 июля госорганы страны обязаны публиковать в открытом доступе расход на командировки сотрудников и приемы зарубежных гостей.В январе 2017 года в Узбекистане вступил в действие закон "О противодействии коррупции". Месяц спустя глава государства создал Республиканскую межведомственную комиссию по противодействию коррупции, которую возглавляет генеральный прокурор республики Нигматилла Юлдашев. В ежегодном рейтинге Transparency International коррумпированности стран мира Узбекистан по итогам 2020 года набрал 26 баллов из 100 возможных (чем меньше баллов, тем выше уровень коррупции) против 25 баллов в 2019-м и 23 баллов — в 2018 году.
https://uz.sputniknews.ru/20210623/uzbekskix-korruptsionerov-vnesut-v-chernyy-spisok-i-ogranichat-v-pravax-19373323.html
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доходы, декларация, госслужащие, указ, узбекистан
Чиновникам Узбекистана запретят иметь счета и имущество за рубежом
11:03 07.07.2021 (обновлено: 11:06 07.07.2021)
Кроме того, теперь госслужащих будут наказывать за отказ в предоставлении декларации и внесение заведомо недостоверных сведений.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. С 1 января 2022 году в Узбекистане вводится обязательное декларирование доходов госслужащих.
Это следует из указа президента "О мерах создания среды бескомпромиссного отношения к коррупции, резкого сокращения коррупционных факторов в государственном и общественном управлении и расширения участия общественности в этом направлении".
"С 1 января 2022 года в Узбекистане вводится система обязательного декларирования доходов и имущества государственных служащих, руководителей и заместителей государственных предприятий и учреждений с государственной долей свыше 50%, а также их супругов и несовершеннолетних детей", — пояснили
в Минюсте.
Если же госслужащий откажется предоставлять декларацию или внесет заведомо недостоверные сведения, то это станет основанием отстранения от госслужбы и привлечения к ответственности.
Еще одно важное нововведение: с 1 января 2022 года госслужащим запрещается открывать и владеть счетами, хранить деньги, владеть недвижимым и иным имуществом за пределами Узбекистана.
Ранее правительство республики ввело запрет с 1 августа для чиновников покупать служебные автомобили дороже 490 миллионов сумов.
Машины, превышающие эту стоимость, будут выставлены на продажу.
Кроме того, с 1 июля госорганы страны обязаны публиковать в открытом доступе расход на командировки сотрудников и приемы зарубежных гостей.
В январе 2017 года в Узбекистане вступил в действие закон "О противодействии коррупции". Месяц спустя глава государства создал Республиканскую межведомственную комиссию по противодействию коррупции, которую возглавляет генеральный прокурор республики Нигматилла Юлдашев.
В ежегодном рейтинге Transparency International коррумпированности стран мира Узбекистан по итогам 2020 года набрал 26 баллов из 100 возможных (чем меньше баллов, тем выше уровень коррупции) против 25 баллов в 2019-м и 23 баллов — в 2018 году.