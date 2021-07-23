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Полицейские патрулируют территорию рядом с олимпийским объектом в Токио - Sputnik Узбекистан
Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
https://uz.sputniknews.ru/20210723/komanda-uzbekistana-na-parade-sportsmenov-vo-vremya-tseremonii-otkrytiya-oi-v-tokio--video-19804238.html
Команда Узбекистана на параде спортсменов во время церемонии открытия ОИ в Токио — видео
Команда Узбекистана на параде спортсменов во время церемонии открытия ОИ в Токио — видео
Перед началом мероприятия всех спортсменов обязали носить маски и находиться на расстоянии двух метров друг от друга. 23.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-23T18:00+0500
2021-07-23T18:04+0500
узбекистан на олимпийских играх в токио
олимпийские игры
олимпийские игры в токио
сборная узбекистана
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. На церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио стартовал парад спортсменов, передает НОК Узбекистана.Согласно сложившимся традициям, парад атлетов открыла команда Греции, представляющая родину Олимпийских игр. Следом за ней прошла сборная беженцев. Замкнули шествие спортсмены страны-хозяйки Олимпиады - Японии. Перед ней прошли команды Франции и США - это страны, в которых состоятся две следующие летние Олимпиады.По главному токийскому стадиону прошла и узбекская делегация во главе со знаменосцами Баходиром Джалоловым и Нигорой Турсункуловой. Узбекистан на летней Олимпиаде в Токио будут представлять 68 спортсменов в 17 видах спорта.Отмечается, что перед началом церемонии всех спортсменов обязали носить маски и находиться на расстоянии двух метров друг от друга. Однако во время движения по стадиону социальную дистанцию разрешили сократить до одного метра.Торжественное мероприятие впервые в истории проходит без зрителей. Такое решение было принято из-за угрозы распространения коронавируса. На арене присутствуют около 950 человек, включая официальных лиц и журналистов.
https://uz.sputniknews.ru/20210723/v-tokio-startovala-tseremoniya-otkrytiya-olimpiyskix-igr-19803701.html
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олимпийские игры, олимпийские игры в токио, сборная узбекистана

Команда Узбекистана на параде спортсменов во время церемонии открытия ОИ в Токио — видео

18:00 23.07.2021 (обновлено: 18:04 23.07.2021)
123
© Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЦеремония открытия XXXII летних Олимпийских игр
Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2021
© Sputnik / Алексей Филиппов
/
Перейти в фотобанк
Перед началом мероприятия всех спортсменов обязали носить маски и находиться на расстоянии двух метров друг от друга.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. На церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио стартовал парад спортсменов, передает НОК Узбекистана.
Согласно сложившимся традициям, парад атлетов открыла команда Греции, представляющая родину Олимпийских игр. Следом за ней прошла сборная беженцев. Замкнули шествие спортсмены страны-хозяйки Олимпиады - Японии. Перед ней прошли команды Франции и США - это страны, в которых состоятся две следующие летние Олимпиады.
Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2021
Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В Токио стартовала церемония открытия Олимпийских игр
17:23
239
По главному токийскому стадиону прошла и узбекская делегация во главе со знаменосцами Баходиром Джалоловым и Нигорой Турсункуловой. Узбекистан на летней Олимпиаде в Токио будут представлять 68 спортсменов в 17 видах спорта.
Отмечается, что перед началом церемонии всех спортсменов обязали носить маски и находиться на расстоянии двух метров друг от друга. Однако во время движения по стадиону социальную дистанцию разрешили сократить до одного метра.
Торжественное мероприятие впервые в истории проходит без зрителей. Такое решение было принято из-за угрозы распространения коронавируса. На арене присутствуют около 950 человек, включая официальных лиц и журналистов.
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