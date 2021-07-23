https://uz.sputniknews.ru/20210723/komanda-uzbekistana-na-parade-sportsmenov-vo-vremya-tseremonii-otkrytiya-oi-v-tokio--video-19804238.html

Команда Узбекистана на параде спортсменов во время церемонии открытия ОИ в Токио — видео

Команда Узбекистана на параде спортсменов во время церемонии открытия ОИ в Токио — видео

Перед началом мероприятия всех спортсменов обязали носить маски и находиться на расстоянии двух метров друг от друга. 23.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-23T18:00+0500

2021-07-23T18:00+0500

2021-07-23T18:04+0500

узбекистан на олимпийских играх в токио

олимпийские игры

олимпийские игры в токио

сборная узбекистана

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. На церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио стартовал парад спортсменов, передает НОК Узбекистана.Согласно сложившимся традициям, парад атлетов открыла команда Греции, представляющая родину Олимпийских игр. Следом за ней прошла сборная беженцев. Замкнули шествие спортсмены страны-хозяйки Олимпиады - Японии. Перед ней прошли команды Франции и США - это страны, в которых состоятся две следующие летние Олимпиады.По главному токийскому стадиону прошла и узбекская делегация во главе со знаменосцами Баходиром Джалоловым и Нигорой Турсункуловой. Узбекистан на летней Олимпиаде в Токио будут представлять 68 спортсменов в 17 видах спорта.Отмечается, что перед началом церемонии всех спортсменов обязали носить маски и находиться на расстоянии двух метров друг от друга. Однако во время движения по стадиону социальную дистанцию разрешили сократить до одного метра.Торжественное мероприятие впервые в истории проходит без зрителей. Такое решение было принято из-за угрозы распространения коронавируса. На арене присутствуют около 950 человек, включая официальных лиц и журналистов.

https://uz.sputniknews.ru/20210723/v-tokio-startovala-tseremoniya-otkrytiya-olimpiyskix-igr-19803701.html

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