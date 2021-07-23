https://uz.sputniknews.ru/20210723/v-tokio-startovala-tseremoniya-otkrytiya-olimpiyskix-igr-19803701.html

В Токио стартовала церемония открытия Олимпийских игр

В Токио стартовала церемония открытия Олимпийских игр

В этом году мероприятие проходит без зрителей из-за сложной эпидемиологической ситуации. На арене присутствуют лишь около 950 человек. 23.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-23T17:23+0500

2021-07-23T17:23+0500

2021-07-23T17:34+0500

узбекистан на олимпийских играх в токио

олимпийские игры

олимпиада-2020

токио

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/17/19803792_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_aa37ff6b7bd3377fe7639a1a4802d7a6.jpg

ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр стартовала в Токио, сообщает пресс-служба НОК Узбекистана.В этом году церемония открытия проходит без зрителей из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции во всем мире, в том числе и в столице Японии. Ранее глава оперативного центра оргкомитета "Токио-2020" Хидэмаса Накамура заявлял, что на арене будут присутствовать лишь около 950 человек, включая официальных лиц и журналистов.Отмечается, что в церемонии открытия примут участие спортсмены из 205 стран, а также олимпийская команда беженцев. Знаменосцами узбекистанской команды станут тхэквондистка Нигора Турсункулова и боксер Баходир Жалолов. Ранее в НОК Узбекистана заявляли, что флаг Узбекистана на параде спортсменов понесет Оксана Чусовитина, а сопровождать ее будет боксер Бобо-Усмон Батуров. Однако позже в комитете решили заменить первоначальных кандидатов, сославшись на их достаточно плотный график отборочных соревнования сразу в следующие после церемонии открытия дни — 24 и 25 июля.По информации издания Р-Спорт, российская команда выйдет на парад спортсменов под 77-м номером. Сборная РФ из-за санкций СAS будет выступать в Токио без национального флага и гимна, но с символикой и названием Олимпийского комитета России (ОКР).

https://uz.sputniknews.ru/20210723/kak-vyglyadit-glavnyy-tokiyskiy-stadion--pryamoy-efir-19800838.html

https://uz.sputniknews.ru/20210723/chusovitina-obratilas-k-bolelschikam-pered-otkrytiem-olimpiady-v-tokio--video-19801954.html

токио

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

олимпийские игры, олимпиада-2020, токио