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Полицейские патрулируют территорию рядом с олимпийским объектом в Токио - Sputnik Узбекистан
Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
https://uz.sputniknews.ru/20210723/v-tokio-startovala-tseremoniya-otkrytiya-olimpiyskix-igr-19803701.html
В Токио стартовала церемония открытия Олимпийских игр
В Токио стартовала церемония открытия Олимпийских игр
В этом году мероприятие проходит без зрителей из-за сложной эпидемиологической ситуации. На арене присутствуют лишь около 950 человек. 23.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-23T17:23+0500
2021-07-23T17:34+0500
узбекистан на олимпийских играх в токио
олимпийские игры
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр стартовала в Токио, сообщает пресс-служба НОК Узбекистана.В этом году церемония открытия проходит без зрителей из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции во всем мире, в том числе и в столице Японии. Ранее глава оперативного центра оргкомитета "Токио-2020" Хидэмаса Накамура заявлял, что на арене будут присутствовать лишь около 950 человек, включая официальных лиц и журналистов.Отмечается, что в церемонии открытия примут участие спортсмены из 205 стран, а также олимпийская команда беженцев. Знаменосцами узбекистанской команды станут тхэквондистка Нигора Турсункулова и боксер Баходир Жалолов. Ранее в НОК Узбекистана заявляли, что флаг Узбекистана на параде спортсменов понесет Оксана Чусовитина, а сопровождать ее будет боксер Бобо-Усмон Батуров. Однако позже в комитете решили заменить первоначальных кандидатов, сославшись на их достаточно плотный график отборочных соревнования сразу в следующие после церемонии открытия дни — 24 и 25 июля.По информации издания Р-Спорт, российская команда выйдет на парад спортсменов под 77-м номером. Сборная РФ из-за санкций СAS будет выступать в Токио без национального флага и гимна, но с символикой и названием Олимпийского комитета России (ОКР).
https://uz.sputniknews.ru/20210723/kak-vyglyadit-glavnyy-tokiyskiy-stadion--pryamoy-efir-19800838.html
https://uz.sputniknews.ru/20210723/chusovitina-obratilas-k-bolelschikam-pered-otkrytiem-olimpiady-v-tokio--video-19801954.html
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олимпийские игры, олимпиада-2020, токио

В Токио стартовала церемония открытия Олимпийских игр

17:23 23.07.2021 (обновлено: 17:34 23.07.2021)
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© Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЦеремония открытия XXXII летних Олимпийских игр
Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2021
© Sputnik / Алексей Филиппов
/
Перейти в фотобанк
В этом году мероприятие проходит без зрителей из-за сложной эпидемиологической ситуации. На арене присутствуют лишь около 950 человек.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр стартовала в Токио, сообщает пресс-служба НОК Узбекистана.
В этом году церемония открытия проходит без зрителей из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции во всем мире, в том числе и в столице Японии.
Ранее глава оперативного центра оргкомитета "Токио-2020" Хидэмаса Накамура заявлял, что на арене будут присутствовать лишь около 950 человек, включая официальных лиц и журналистов.
Вид на стадион Токио во время старта Олимпийских игр - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2021
Видео
Как выглядит главный токийский стадион — прямой эфир
14:41
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Отмечается, что в церемонии открытия примут участие спортсмены из 205 стран, а также олимпийская команда беженцев. Знаменосцами узбекистанской команды станут тхэквондистка Нигора Турсункулова и боксер Баходир Жалолов. Ранее в НОК Узбекистана заявляли, что флаг Узбекистана на параде спортсменов понесет Оксана Чусовитина, а сопровождать ее будет боксер Бобо-Усмон Батуров. Однако позже в комитете решили заменить первоначальных кандидатов, сославшись на их достаточно плотный график отборочных соревнования сразу в следующие после церемонии открытия дни — 24 и 25 июля.
Оксана Чусовитина (Узбекистан) перед выполнением опорного прыжка в финале соревнований среди женщин на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Дохе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2021
Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
Чусовитина обратилась к болельщикам перед открытием Олимпиады в Токио — видео
16:02
1270
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По информации издания Р-Спорт, российская команда выйдет на парад спортсменов под 77-м номером. Сборная РФ из-за санкций СAS будет выступать в Токио без национального флага и гимна, но с символикой и названием Олимпийского комитета России (ОКР).
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