https://uz.sputniknews.ru/20210723/motivatsiyu-ubili-oksana-chusovitina-o-smene-znamenostsev-na-olimpiade-v-tokio-19797605.html

"Мотивацию убили": Оксана Чусовитина о смене знаменосцев на Олимпиаде в Токио

"Мотивацию убили": Оксана Чусовитина о смене знаменосцев на Олимпиаде в Токио

Свой комментарий также дал пресс-секретарь спортсменки. Между тем в НОК Узбекистана пока не объяснили принятого решения. 23.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-23T12:01+0500

2021-07-23T12:01+0500

2021-07-23T12:23+0500

узбекистан на олимпийских играх в токио

олимпийские игры в токио

олимпиада-2020

олимпиада

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Известная гимнастка Оксана Чусовитина прокомментировала новость о смене знаменосцев на церемонии открытия Олимпийских игр.В беседе со Sputnik Узбекистан Чусовитина рассказала, что не знает, с чем связано принятое решение.По ее словам, вся эта ситуация ее очень расстроила. Пресс-секретарь Чусовитиной Юрий Белолипецкий между тем заявил, что не понятно, почему гимнастку сняли.По его словам, необходимо разобраться, "почему так унизили легенду мировой спортивной гимнастики и не позволили нести ей на заключительных Олимпийских играх флаг Республики Узбекистан".Напомним: 17 июля НОК сообщил, что Оксана Чусовитина и боксер Бобо-Усмон Батуров будут знаменосцами.Однако сегодня стало известно, что узбекскую делегацию к главной арене XXXII летних Игр проведут другие спортсмены: боксер Баходир Жалолов и тхэквондистка Нигора Турсункулова.В НОК Узбекистана пока не объяснили принятого решения.Торжественная церемония открытия XXXII летних Игр в Токио стартует уже сегодня на стадионе "Олимпия". Прямая трансляция с места событий начнется в 16.00 по ташкентскому времени.

https://uz.sputniknews.ru/20210723/uzbekistan-vnezapno-pomenyal-znamenostsev-na-igrax-v-tokio-kto-teper-budet-19797209.html

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олимпийские игры в токио, олимпиада-2020, олимпиада