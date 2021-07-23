Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
"Мотивацию убили": Оксана Чусовитина о смене знаменосцев на Олимпиаде в Токио
12:01 23.07.2021 (обновлено: 12:23 23.07.2021)
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© AFP 2018 / PETER PARKSОксана Чусовитина
© AFP 2018 / PETER PARKS
Свой комментарий также дал пресс-секретарь спортсменки. Между тем в НОК Узбекистана пока не объяснили принятого решения.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Известная гимнастка Оксана Чусовитина прокомментировала новость о смене знаменосцев на церемонии открытия Олимпийских игр.
В беседе со Sputnik Узбекистан Чусовитина рассказала, что не знает, с чем связано принятое решение.
"Вы знаете, мне не объясняли, почему изменили (знаменосцев. — Sputnik). Просто сказали, что я не иду, и все", — сказала гимнастка корреспонденту.
По ее словам, вся эта ситуация ее очень расстроила.
"Мотивацию убили. <...> Так делать нельзя. Можно просто объяснить, мы все люди, все поймем", — добавила спортсменка.
Пресс-секретарь Чусовитиной Юрий Белолипецкий между тем заявил, что не понятно, почему гимнастку сняли.
"Очень неприятная ситуация. <...> Не могу понять, почему это произошло. Это для меня шок. Это унижение по полной программе", — заявил Белолипецкий.
По его словам, необходимо разобраться, "почему так унизили легенду мировой спортивной гимнастики и не позволили нести ей на заключительных Олимпийских играх флаг Республики Узбекистан".
"Можно сказать, что это удар ниже пояса. Представляете состояние Оксаны Чусовитиной? Везде растрезвонили, она прилетела в Японию, и в последний момент ее снимают со знаменосца", — сказал пресс-секретарь гимнастки.
Напомним: 17 июля НОК сообщил, что Оксана Чусовитина и боксер Бобо-Усмон Батуров будут знаменосцами.
Однако сегодня стало известно, что узбекскую делегацию к главной арене XXXII летних Игр проведут другие спортсмены: боксер Баходир Жалолов и тхэквондистка Нигора Турсункулова.
В НОК Узбекистана пока не объяснили принятого решения.
Торжественная церемония открытия XXXII летних Игр в Токио стартует уже сегодня на стадионе "Олимпия". Прямая трансляция с места событий начнется в 16.00 по ташкентскому времени.