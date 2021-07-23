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Муфтий Усмонхон Алимов лечится в Москве
Муфтий Усмонхон Алимов лечится в Москве
У него проблемы с легкими и сосудами. Все необходимые медицинские мероприятия проводятся квалифицированными врачами. 23.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-23T20:59+0500
2021-07-23T20:59+0500
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Главный муфтий Узбекистана проходит лечение в одной из клиник в Москве, заявили в Управлении мусульман республики.По данным организации, у него проблемы с легкими и сосудами. Его состояние оценивается как стабильное. Все необходимые мероприятия проводятся квалифицированными врачами.Ранее в ведомстве опровергали слухи об ухудшающемся здоровье муфтия Усманхана Алимова. Там отметили, что он находится в добром здравии и напомнили, что распространение необоснованных ложных сообщений является грехом и влечет за собой реальную ответственность, согласно законодательству республики.
https://uz.sputniknews.ru/20200106/Muftiy-Uzbekistana-Usmonkhon-Alimov-udostoen-vysokogo-ordena-13169338.html
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муфтий, ислам

Муфтий Усмонхон Алимов лечится в Москве

20:59 23.07.2021
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© Международный пресс-клубУсмонхон Алимов - Председатель управления мусульман Узбекистана, муфтий
Усмонхон Алимов - Председатель управления мусульман Узбекистана, муфтий - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2021
© Международный пресс-клуб
У него проблемы с легкими и сосудами. Все необходимые медицинские мероприятия проводятся квалифицированными врачами.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Главный муфтий Узбекистана проходит лечение в одной из клиник в Москве, заявили в Управлении мусульман республики.
По данным организации, у него проблемы с легкими и сосудами. Его состояние оценивается как стабильное. Все необходимые мероприятия проводятся квалифицированными врачами.
Ранее в ведомстве опровергали слухи об ухудшающемся здоровье муфтия Усманхана Алимова. Там отметили, что он находится в добром здравии и напомнили, что распространение необоснованных ложных сообщений является грехом и влечет за собой реальную ответственность, согласно законодательству республики.
Муфтию Усмонхону Алимову вручен орден “Эл-юрт хурмати” - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.01.2020
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Муфтий Узбекистана Усмонхон Алимов удостоен высокого ордена
6 января 2020, 16:09
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