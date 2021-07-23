https://uz.sputniknews.ru/20210723/muftiy-usmonxon-alimov-lechitsya-v-moskve-19806841.html

Муфтий Усмонхон Алимов лечится в Москве

Муфтий Усмонхон Алимов лечится в Москве

У него проблемы с легкими и сосудами. Все необходимые медицинские мероприятия проводятся квалифицированными врачами. 23.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-23T20:59+0500

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общество

муфтий

ислам

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Главный муфтий Узбекистана проходит лечение в одной из клиник в Москве, заявили в Управлении мусульман республики.По данным организации, у него проблемы с легкими и сосудами. Его состояние оценивается как стабильное. Все необходимые мероприятия проводятся квалифицированными врачами.Ранее в ведомстве опровергали слухи об ухудшающемся здоровье муфтия Усманхана Алимова. Там отметили, что он находится в добром здравии и напомнили, что распространение необоснованных ложных сообщений является грехом и влечет за собой реальную ответственность, согласно законодательству республики.

https://uz.sputniknews.ru/20200106/Muftiy-Uzbekistana-Usmonkhon-Alimov-udostoen-vysokogo-ordena-13169338.html

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