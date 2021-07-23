https://uz.sputniknews.ru/20210723/pochemu-chusovitina-ne-poneset-znamya-sbornoy-na-otkrytii-olimpiady-v-tokio--otvet-nok-19800989.html

Почему Чусовитина не понесет знамя сборной на открытии Олимпиады в Токио — ответ НОК

Почему Чусовитина не понесет знамя сборной на открытии Олимпиады в Токио — ответ НОК

За несколько часов до начала церемонии открытия Игр стало известно, что узбекскую сборную на торжественном шествии возглавят боксер Баходир Джалолов и... 23.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-23T15:06+0500

2021-07-23T15:06+0500

2021-07-23T15:25+0500

узбекистан на олимпийских играх в токио

оксана чусовитина

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Национальный олимпийский комитет Узбекистана выступил с официальным заявлением по поводу внезапной смены знаменосцев на открытии Олимпиады в Токио. В частности, в последний момент было решено доверить это право другим атлетам, хотя ранее официально назывались имена Оксаны Чусовитиной и Бобоусмона Батурова.В НОК решение объяснили исключительно организационными моментами, сославшись на график первоначальных кандидатов, которым предстоят отборочные соревнования уже 24 и 25 июля. В комитете добавили, что участие в церемонии открытия занимает много времени, спортсменам приходится долго стоять прямо, что сказывается на физической нагрузке. В этих условиях спортивные функционеры решили поберечь атлетов и доверить знамя другим участником, чьи выступления начнутся чуть позже — 26 и 29 июля соответственно."Просим соотечественников правильно оценивать ситуацию и всегда поддерживать представителей нашей сборной на предстоящих Олимпийских играх", — добавили в пресс-службе НОК.Новость о смене знаменосцев прозвучала по телевидению в день открытия Игр и вызвала недоумение у журналистов, спортсменов и у болельщиков. Для Оксаны Чусовитиной токийская Олимпиада станет восьмой в карьере, после нее гимнастка намерена завершить выступления. Сама Чусовитина призналась в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан, что для нее эта новость стала неприятной неожиданностью. По ее словам, ей даже не объяснили причину такого решения."Мотивацию убили", — прокомментировала она.Церемония открытия Олимпийских игр в Токио начнется в 16.00 по ташкентскому времени. Из-за сложной эпидемиологической обстановки мероприятие пройдет без зрителей.

https://uz.sputniknews.ru/20210723/motivatsiyu-ubili-oksana-chusovitina-o-smene-znamenostsev-na-olimpiade-v-tokio-19797605.html

https://uz.sputniknews.ru/20210723/uzbekistan-vnezapno-pomenyal-znamenostsev-na-igrax-v-tokio-kto-teper-budet-19797209.html

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оксана чусовитина