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Полицейские патрулируют территорию рядом с олимпийским объектом в Токио - Sputnik Узбекистан
Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
https://uz.sputniknews.ru/20210723/pochemu-chusovitina-ne-poneset-znamya-sbornoy-na-otkrytii-olimpiady-v-tokio--otvet-nok-19800989.html
Почему Чусовитина не понесет знамя сборной на открытии Олимпиады в Токио — ответ НОК
Почему Чусовитина не понесет знамя сборной на открытии Олимпиады в Токио — ответ НОК
За несколько часов до начала церемонии открытия Игр стало известно, что узбекскую сборную на торжественном шествии возглавят боксер Баходир Джалолов и... 23.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-23T15:06+0500
2021-07-23T15:25+0500
узбекистан на олимпийских играх в токио
оксана чусовитина
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Национальный олимпийский комитет Узбекистана выступил с официальным заявлением по поводу внезапной смены знаменосцев на открытии Олимпиады в Токио. В частности, в последний момент было решено доверить это право другим атлетам, хотя ранее официально назывались имена Оксаны Чусовитиной и Бобоусмона Батурова.В НОК решение объяснили исключительно организационными моментами, сославшись на график первоначальных кандидатов, которым предстоят отборочные соревнования уже 24 и 25 июля. В комитете добавили, что участие в церемонии открытия занимает много времени, спортсменам приходится долго стоять прямо, что сказывается на физической нагрузке. В этих условиях спортивные функционеры решили поберечь атлетов и доверить знамя другим участником, чьи выступления начнутся чуть позже — 26 и 29 июля соответственно."Просим соотечественников правильно оценивать ситуацию и всегда поддерживать представителей нашей сборной на предстоящих Олимпийских играх", — добавили в пресс-службе НОК.Новость о смене знаменосцев прозвучала по телевидению в день открытия Игр и вызвала недоумение у журналистов, спортсменов и у болельщиков. Для Оксаны Чусовитиной токийская Олимпиада станет восьмой в карьере, после нее гимнастка намерена завершить выступления. Сама Чусовитина призналась в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан, что для нее эта новость стала неприятной неожиданностью. По ее словам, ей даже не объяснили причину такого решения."Мотивацию убили", — прокомментировала она.Церемония открытия Олимпийских игр в Токио начнется в 16.00 по ташкентскому времени. Из-за сложной эпидемиологической обстановки мероприятие пройдет без зрителей.
https://uz.sputniknews.ru/20210723/motivatsiyu-ubili-oksana-chusovitina-o-smene-znamenostsev-na-olimpiade-v-tokio-19797605.html
https://uz.sputniknews.ru/20210723/uzbekistan-vnezapno-pomenyal-znamenostsev-na-igrax-v-tokio-kto-teper-budet-19797209.html
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оксана чусовитина

Почему Чусовитина не понесет знамя сборной на открытии Олимпиады в Токио — ответ НОК

15:06 23.07.2021 (обновлено: 15:25 23.07.2021)
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© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТокио накануне открытия Олимпийских игр
Токио накануне открытия Олимпийских игр - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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За несколько часов до начала церемонии открытия Игр стало известно, что узбекскую сборную на торжественном шествии возглавят боксер Баходир Джалолов и тхэквондистка Нигора Турсункулова. Ранее знаменосцами были объявлены Оксана Чусовитина и Бобусмон Батуров.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Национальный олимпийский комитет Узбекистана выступил с официальным заявлением по поводу внезапной смены знаменосцев на открытии Олимпиады в Токио. В частности, в последний момент было решено доверить это право другим атлетам, хотя ранее официально назывались имена Оксаны Чусовитиной и Бобоусмона Батурова.
В НОК решение объяснили исключительно организационными моментами, сославшись на график первоначальных кандидатов, которым предстоят отборочные соревнования уже 24 и 25 июля.

"Согласно регламенту, соревнования по гимнастике и боксу стартуют 24 июля. Оксана Чусовитина примет участие в отборочном туре 25 июля. Поэтому по согласованию со штаб-квартирой Токио-2020 и руководителями федераций, чтобы не перегружать наших соотечественников Оксану Чусовитину и Бобоусмона Батурова, знаменосцами нашей делегации будут другие выдающиеся представители: наш боксер Баходир Джалолов и тхэквондистка Нигора Турсункулова. Окончательное решение было принято 21 июля", — говорится на официальном сайте НОК Узбекистана.

В комитете добавили, что участие в церемонии открытия занимает много времени, спортсменам приходится долго стоять прямо, что сказывается на физической нагрузке. В этих условиях спортивные функционеры решили поберечь атлетов и доверить знамя другим участником, чьи выступления начнутся чуть позже — 26 и 29 июля соответственно.
Оксана Чусовитина - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2021
Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
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"Просим соотечественников правильно оценивать ситуацию и всегда поддерживать представителей нашей сборной на предстоящих Олимпийских играх", — добавили в пресс-службе НОК.
Новость о смене знаменосцев прозвучала по телевидению в день открытия Игр и вызвала недоумение у журналистов, спортсменов и у болельщиков. Для Оксаны Чусовитиной токийская Олимпиада станет восьмой в карьере, после нее гимнастка намерена завершить выступления.
Олимпийские кольца, Токио - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2021
Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
Узбекистан внезапно поменял знаменосцев на Играх в Токио: кто теперь будет
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Сама Чусовитина призналась в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан, что для нее эта новость стала неприятной неожиданностью. По ее словам, ей даже не объяснили причину такого решения.
"Мотивацию убили", — прокомментировала она.
Церемония открытия Олимпийских игр в Токио начнется в 16.00 по ташкентскому времени. Из-за сложной эпидемиологической обстановки мероприятие пройдет без зрителей.
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