https://uz.sputniknews.ru/20210723/skolko-peshexodov-narushiteley-oshtrafovali-v-tashkente-s-nachala-goda--statistika-guvd-19805814.html
Сколько пешеходов-нарушителей оштрафовали в Ташкенте с начала года — статистика ГУВД
Сколько пешеходов-нарушителей оштрафовали в Ташкенте с начала года — статистика ГУВД
В отношении злоумышленников составлены протоколы по статье 138 Кодекса РУз об административной ответственности. 23.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-23T20:03+0500
2021-07-23T20:03+0500
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. За последние полгода в столице правила дорожного движения нарушили 56 тысяч 244 пешехода, сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента. По данным силового ведомства, в отношении злоумышленников составлены протоколы по статье 138 "Нарушение правил дорожного движения пешеходами и иными участниками дорожного движения" Кодекса РУз об административной ответственности.Отмечается, что после установленного факта о нарушении ПДД, правоохранители проводят с гражданами профилактические беседы."Большинство нарушителей, задержанные во время перехода дороги в неположенном месте, указывают на то, что до разрешенного законом места перехода необходимо идти порядка 200-300 метров, потратив на это, как минимум, пять минут", - отмечают в управлении.В связи с этим, сотрудники ДПС объясняют нарушителям, что жизнь и здоровье человека несоизмерима с ценностью пяти минут. В ГУВД Ташкента призвали соотечественников соблюдать правила дорожного движения, чтобы показать достойный пример своим детям.
https://uz.sputniknews.ru/20210625/pyanstvu--boy-v-tashkente-nachali-shtrafovat-netrezvyx-velosipedistov-19409981.html
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пешеходы, гувд ташкента, пдд, ташкент
Сколько пешеходов-нарушителей оштрафовали в Ташкенте с начала года — статистика ГУВД
В отношении злоумышленников составлены протоколы по статье 138 Кодекса РУз об административной ответственности.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. За последние полгода в столице правила дорожного движения нарушили 56 тысяч 244 пешехода, сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента.
По данным силового ведомства, в отношении злоумышленников составлены протоколы по статье 138 "Нарушение правил дорожного движения пешеходами и иными участниками дорожного движения" Кодекса РУз об административной ответственности.
Отмечается, что после установленного факта о нарушении ПДД, правоохранители проводят с гражданами профилактические беседы.
"Большинство нарушителей, задержанные во время перехода дороги в неположенном месте, указывают на то, что до разрешенного законом места перехода необходимо идти порядка 200-300 метров, потратив на это, как минимум, пять минут", - отмечают в управлении.
В связи с этим, сотрудники ДПС объясняют нарушителям, что жизнь и здоровье человека несоизмерима с ценностью пяти минут.
В ГУВД Ташкента призвали соотечественников соблюдать правила дорожного движения, чтобы показать достойный пример своим детям.