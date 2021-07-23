https://uz.sputniknews.ru/20210723/tashkent-podglyadit-za-tokio-chtoby-ispolzovat-ego-opyt-na-aziade-2025-19799521.html

Ташкент "подглядит" за Токио, чтобы использовать его опыт на Азиаде-2025

Ташкент "подглядит" за Токио, чтобы использовать его опыт на Азиаде-2025

Узбекские специалисты встретятся с архитекторами олимпийских объектов, чтобы изучить их методику работы. 23.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-23T15:29+0500

2021-07-23T15:29+0500

2021-07-23T15:38+0500

узбекистан на олимпийских играх в токио

олимпийские игры

олимпийские игры в токио

олимпиада-2020

олимпиада

токио

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 июля — Sputnik. Власти Узбекистана намерены перенять опыт Токио в подготовке и строительстве объектов к Олимпиаде-2020 для организации юношеских Азиатских игр в Ташкенте в 2025 году.Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) республики.Накануне зампремьер-министра, министр туризма и спорта Узбекистана Азиз Абдухакимов и председатель НОК Рустам Шаабдурахманов посетили Олимпийскую деревню в Токио и ознакомились с условиями, созданными для узбекских спортсменов.Отмечается, что Абдухакимов также поручил узбекским специалистам организовать встречи с архитекторами проектов олимпийских объектов в Токио для изучения вопросов использования недорогих материалов в строительстве спортивной инфраструктуры в Ташкенте.

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