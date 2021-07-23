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Ташкент "подглядит" за Токио, чтобы использовать его опыт на Азиаде-2025
Ташкент "подглядит" за Токио, чтобы использовать его опыт на Азиаде-2025
Узбекские специалисты встретятся с архитекторами олимпийских объектов, чтобы изучить их методику работы. 23.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-23T15:29+0500
2021-07-23T15:29+0500
2021-07-23T15:38+0500
узбекистан на олимпийских играх в токио
олимпийские игры
олимпийские игры в токио
олимпиада-2020
олимпиада
токио
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 июля — Sputnik. Власти Узбекистана намерены перенять опыт Токио в подготовке и строительстве объектов к Олимпиаде-2020 для организации юношеских Азиатских игр в Ташкенте в 2025 году.Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) республики.Накануне зампремьер-министра, министр туризма и спорта Узбекистана Азиз Абдухакимов и председатель НОК Рустам Шаабдурахманов посетили Олимпийскую деревню в Токио и ознакомились с условиями, созданными для узбекских спортсменов.Отмечается, что Абдухакимов также поручил узбекским специалистам организовать встречи с архитекторами проектов олимпийских объектов в Токио для изучения вопросов использования недорогих материалов в строительстве спортивной инфраструктуры в Ташкенте.
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олимпийские игры, олимпийские игры в токио, олимпиада-2020, олимпиада, токио, узбекистан
Ташкент "подглядит" за Токио, чтобы использовать его опыт на Азиаде-2025
15:29 23.07.2021 (обновлено: 15:38 23.07.2021)
Узбекские специалисты встретятся с архитекторами олимпийских объектов, чтобы изучить их методику работы.
ТАШКЕНТ, 23 июля — Sputnik. Власти Узбекистана намерены перенять опыт Токио в подготовке и строительстве объектов к Олимпиаде-2020 для организации юношеских Азиатских игр в Ташкенте в 2025 году.
Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) республики.
Накануне зампремьер-министра, министр туризма и спорта Узбекистана Азиз Абдухакимов и председатель НОК Рустам Шаабдурахманов посетили Олимпийскую деревню в Токио и ознакомились с условиями, созданными для узбекских спортсменов.
"Было поручено изучить опыт Японии по организационным вопросам, эффективно использовать эти навыки во время юношеских Азиатских игр "Ташкент-2025", — сообщили в НОК.
Отмечается, что Абдухакимов также поручил узбекским специалистам организовать встречи с архитекторами проектов олимпийских объектов в Токио для изучения вопросов использования недорогих материалов в строительстве спортивной инфраструктуры в Ташкенте.