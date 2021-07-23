Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Узбекистан откроет офис ООН по делам беженцев рядом с Афганистаном
488
© AFP 2018 / NOORULLAH SHIRZADAВооруженные люди в Афганистане
© AFP 2018 / NOORULLAH SHIRZADA
Это станет возможным, если международная организация обратится с подобным запросом.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Власти Узбекистана готовы открыть на границе с Афганистаном офис управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
Это произойдет, если от организации поступит такой запрос.
Об этом заявил спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев, передает РИА Новости со ссылкой на издание kun.uz.
"Как вы знаете, роль руководства и координации в проблеме беженцев принадлежит непосредственно ООН. Если эта международная организация обратится с запросом, то вопрос об открытии представительства УВКБ в приграничной зоне Узбекистана и обеспечении его деятельности по оказанию помощи беженцам в Афганистане можно было бы рассмотреть положительно", — сказал Иргашев.
Он пояснил, что Узбекистан не присоединился к конвенции о статусе беженцев 1951 года и протоколу 1967 года, а законодательство республики не предусматривает процедуры получения статуса беженца.
"В результате, с учетом внутренних и внешних факторов, поставленных на карту, нет никаких юридических или практических оснований для предоставления убежища афганским гражданам, сотрудничающих с США, на нашей территории", — отметил Иргашев.
Он также напомнил, что члены "Талибана"* недавно пообещали не преследовать афганских граждан, которые сотрудничали с зарубежными странами, если они "выразят желание беспристрастно служить своему народу".
Иргашев добавил, что придерживаясь принципов добрососедства и взаимного уважения, "Узбекистан будет придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела других стран".
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Джо Байдена на фоне вывода войск из Афганистана попросила Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить около 9 тысяч афганцев, помогавших США.
Позднее еще один источник подтвердил, что официальный Ташкент получал подобное обращение Вашингтона, однако назвал решение этого вопроса сложным.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран