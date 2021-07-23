https://uz.sputniknews.ru/20210723/uzbekistan-otkroet-ofis-oon-po-delam-bejentsev-ryadom-s-afganistanom-19803327.html

Узбекистан откроет офис ООН по делам беженцев рядом с Афганистаном

Узбекистан откроет офис ООН по делам беженцев рядом с Афганистаном

Это станет возможным, если международная организация обратится с подобным запросом. 23.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-23T17:40+0500

2021-07-23T17:40+0500

2021-07-23T17:40+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

радикальное движение "талибан"

беженцы

афганистан

оон

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Власти Узбекистана готовы открыть на границе с Афганистаном офис управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).Это произойдет, если от организации поступит такой запрос.Об этом заявил спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев, передает РИА Новости со ссылкой на издание kun.uz.Он пояснил, что Узбекистан не присоединился к конвенции о статусе беженцев 1951 года и протоколу 1967 года, а законодательство республики не предусматривает процедуры получения статуса беженца.Он также напомнил, что члены "Талибана"* недавно пообещали не преследовать афганских граждан, которые сотрудничали с зарубежными странами, если они "выразят желание беспристрастно служить своему народу".Иргашев добавил, что придерживаясь принципов добрососедства и взаимного уважения, "Узбекистан будет придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела других стран".Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Джо Байдена на фоне вывода войск из Афганистана попросила Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить около 9 тысяч афганцев, помогавших США. Позднее еще один источник подтвердил, что официальный Ташкент получал подобное обращение Вашингтона, однако назвал решение этого вопроса сложным.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210723/taliban-poobeschal-uzbekistanu-ne-narushat-ego-granitsu--irgashev-19793700.html

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радикальное движение "талибан", беженцы, афганистан, оон, узбекистан