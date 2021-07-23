https://uz.sputniknews.ru/20210723/v-tashkenta-sgorel-mebelnyy-tsex-19806546.html

В Ташкенте сгорел мебельный цех

В Ташкенте сгорел мебельный цех

Пострадавших и погибших в результате инцидента нет. Причина пожара и сумма причиненного ущерба выясняются. 23.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-23T20:43+0500

2021-07-23T20:43+0500

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происшествия

мчс узбекистана

пожар

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. В Алмазарском районе столицы произошел пожар в цехе по производству мебели, сообщает МЧС.По данным ведомства, сообщение о возгорании объекта, расположенного на улице Чукурсай, поступило в диспетчерскую службу 23 июля в 18.45. Пожарно-спасательные экипажи департамента прибыли на место в 18:56. В 19:17 огонь был локализован, а в 20:12 полностью потушен.В настоящее время устанавливается причина пожара и сумма причиненного ущерба. В МЧС просят граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

https://uz.sputniknews.ru/20210723/krupnyy-pojar-v-tashkente-zagorelsya-reklamnyy-schit--video-19797907.html

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мчс узбекистана, пожар