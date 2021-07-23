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В Ташкенте сгорел мебельный цех
В Ташкенте сгорел мебельный цех
Пострадавших и погибших в результате инцидента нет. Причина пожара и сумма причиненного ущерба выясняются. 23.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-23T20:43+0500
2021-07-23T20:46+0500
происшествия
мчс узбекистана
пожар
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. В Алмазарском районе столицы произошел пожар в цехе по производству мебели, сообщает МЧС.По данным ведомства, сообщение о возгорании объекта, расположенного на улице Чукурсай, поступило в диспетчерскую службу 23 июля в 18.45. Пожарно-спасательные экипажи департамента прибыли на место в 18:56. В 19:17 огонь был локализован, а в 20:12 полностью потушен.В настоящее время устанавливается причина пожара и сумма причиненного ущерба. В МЧС просят граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
https://uz.sputniknews.ru/20210723/krupnyy-pojar-v-tashkente-zagorelsya-reklamnyy-schit--video-19797907.html
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мчс узбекистана, пожар

В Ташкенте сгорел мебельный цех

20:43 23.07.2021 (обновлено: 20:46 23.07.2021)
426
© Пресс-служба МЧС УзбекистанаПожарный МЧС
Пожарный МЧС - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2021
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
Пострадавших и погибших в результате инцидента нет. Причина пожара и сумма причиненного ущерба выясняются.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. В Алмазарском районе столицы произошел пожар в цехе по производству мебели, сообщает МЧС.
По данным ведомства, сообщение о возгорании объекта, расположенного на улице Чукурсай, поступило в диспетчерскую службу 23 июля в 18.45. Пожарно-спасательные экипажи департамента прибыли на место в 18:56. В 19:17 огонь был локализован, а в 20:12 полностью потушен.
“В тушении пожара были задействованы восемь пожарно-спасательных бригад. Пострадавших и погибших в результате инцидента нет”, — говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливается причина пожара и сумма причиненного ущерба. В МЧС просят граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
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