https://uz.sputniknews.ru/20210724/lidery-gosudarstv-pozdravili-shavkata-mirziyoeva-s-dnem-rojdeniya-19812007.html
Лидеры государств поздравили Шавката Мирзиёева с днем рождения
Лидеры государств поздравили Шавката Мирзиёева с днем рождения
Первым среди глав государств президента страны поздравил его коллега из Таджикистана Эмомали Рахмон. 24.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-24T14:36+0500
2021-07-24T14:36+0500
2021-07-24T14:36+0500
общество
день рождения
поздравления
шавкат мирзиёев
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Поздравления с днем рождения президента Узбекистана продолжают поступать от лидеров стран и правительств, авторитетных международных организаций, государственных и общественных деятелей. Шавката Мирзиёева, в частности, поздравили президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, глава Турции Режеп Тайип Эрдоган, первый президент Казахстана Елбасы Нурсултан Назарбаев и нынешний руководитель этого государства Касым-Жомарт Токаев, лидер Туркменистана Гурбангулы Бердимухамедов, глава Таджикистана Эмомали Рахмон президент Кыргызстана Садыр Жапаров, руководитель Южной Кореи Мун Чжэ Ин, лидер Египта Абдель-Фаттах Ас-Сиси, глава Азербайджана Ильхам Алиев, президент Беларуси Александр Лукашенко.Главы государств адресовали Шавкату Мирзиёеву самые теплые поздравления, особо отметив мудрую политику и решительные действия, которые привели к заметным результатам как внутри страны, так и на мировой сцене. Отдельное важное значение в этом процессе имеют региональные и глобальные инициативы Шавката Мирзиёева.Напомним, ранее главу Узбекистана поздравила его дочь Саида Мирзиёева, разместив фото отца со своим сыном, на котором впервые отчетливо видно малыша. Как стало понятно из поста Мирзиёевой, у ее младшего ребенка сегодня также день рождения.
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день рождения, поздравления, шавкат мирзиёев, владимир путин
Лидеры государств поздравили Шавката Мирзиёева с днем рождения
Первым среди глав государств президента страны поздравил его коллега из Таджикистана Эмомали Рахмон.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Поздравления с днем рождения президента Узбекистана продолжают поступать от лидеров стран и правительств, авторитетных международных организаций, государственных и общественных деятелей.
Шавката Мирзиёева, в частности, поздравили президент РФ Владимир Путин
, председатель КНР Си Цзиньпин, глава Турции Режеп Тайип Эрдоган, первый президент Казахстана Елбасы Нурсултан Назарбаев и нынешний руководитель этого государства Касым-Жомарт Токаев
, лидер Туркменистана Гурбангулы Бердимухамедов
, глава Таджикистана Эмомали Рахмон
президент Кыргызстана Садыр Жапаров
, руководитель Южной Кореи Мун Чжэ Ин, лидер Египта Абдель-Фаттах Ас-Сиси, глава Азербайджана Ильхам Алиев, президент Беларуси Александр Лукашенко.
Главы государств адресовали Шавкату Мирзиёеву самые теплые поздравления, особо отметив мудрую политику и решительные действия, которые привели к заметным результатам как внутри страны, так и на мировой сцене. Отдельное важное значение в этом процессе имеют региональные и глобальные инициативы Шавката Мирзиёева.
Напомним, ранее главу Узбекистана поздравила
его дочь Саида Мирзиёева, разместив фото отца со своим сыном, на котором впервые отчетливо видно малыша. Как стало понятно из поста Мирзиёевой, у ее младшего ребенка сегодня также день рождения.