https://uz.sputniknews.ru/20210724/lidery-gosudarstv-pozdravili-shavkata-mirziyoeva-s-dnem-rojdeniya-19812007.html

Лидеры государств поздравили Шавката Мирзиёева с днем рождения

Лидеры государств поздравили Шавката Мирзиёева с днем рождения

Первым среди глав государств президента страны поздравил его коллега из Таджикистана Эмомали Рахмон. 24.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-24T14:36+0500

2021-07-24T14:36+0500

2021-07-24T14:36+0500

общество

день рождения

поздравления

шавкат мирзиёев

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Поздравления с днем рождения президента Узбекистана продолжают поступать от лидеров стран и правительств, авторитетных международных организаций, государственных и общественных деятелей. Шавката Мирзиёева, в частности, поздравили президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, глава Турции Режеп Тайип Эрдоган, первый президент Казахстана Елбасы Нурсултан Назарбаев и нынешний руководитель этого государства Касым-Жомарт Токаев, лидер Туркменистана Гурбангулы Бердимухамедов, глава Таджикистана Эмомали Рахмон президент Кыргызстана Садыр Жапаров, руководитель Южной Кореи Мун Чжэ Ин, лидер Египта Абдель-Фаттах Ас-Сиси, глава Азербайджана Ильхам Алиев, президент Беларуси Александр Лукашенко.Главы государств адресовали Шавкату Мирзиёеву самые теплые поздравления, особо отметив мудрую политику и решительные действия, которые привели к заметным результатам как внутри страны, так и на мировой сцене. Отдельное важное значение в этом процессе имеют региональные и глобальные инициативы Шавката Мирзиёева.Напомним, ранее главу Узбекистана поздравила его дочь Саида Мирзиёева, разместив фото отца со своим сыном, на котором впервые отчетливо видно малыша. Как стало понятно из поста Мирзиёевой, у ее младшего ребенка сегодня также день рождения.

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день рождения, поздравления, шавкат мирзиёев, владимир путин