Президент подписал закон о пространственных данных - что изменится

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Президент Узбекистана подписал закон, которым определил понятия пространственных данных и их объектов, метаданных, предоставлении сведений о них. Документ опубликован в газете "Народное слово" и вступит в силу через три месяца. Он разработан в дополнение к закону "О геодезической и картографической деятельности" для того, чтобы закрепить правовые, экономические и организационные основы деятельности в области создания и использования пространственных данных.Вместе с тем документ определяет полномочия Кабмина, Агентства по кадастру при Государственном налоговом комитете, Минобороны и органов госвласти на местах, органов государственного и хозяйственного управления в области создания, функционирования и развития национальной инфраструктуры пространственных данных.Теперь деятельность органов государственного и хозяйственного управления, органов госвласти на местах будет отдельно координироваться в области пространственных данных. Особое внимание уделят развитию Национальной профильной инфраструктуры.При этом будут обеспечены открытость и доступность базовых пространственных данных, их метаданных для всех заинтересованных субъектов.Отдельно в законе выделено внедрение новых информационных и инновационных цифровых технологий в сферу геодезии и картографии.
Теперь деятельность органов государственного и хозяйственного управления, органов госвласти на местах будет отдельно координироваться в области пространственных данных.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Президент Узбекистана подписал закон, которым определил понятия пространственных данных и их объектов, метаданных, предоставлении сведений о них.
Документ опубликован в газете "Народное слово" и вступит в силу через три месяца. Он разработан в дополнение к закону "О геодезической и картографической деятельности" для того, чтобы закрепить правовые, экономические и организационные основы деятельности в области создания и использования пространственных данных.
Для справки:
Геопортал Национальной инфраструктуры пространственных данных – это совокупность интернет-средств и сервисов, которые поддерживают метаданные о геоинформационных ресурсах и обеспечивают доступ к ним.
Вместе с тем документ определяет полномочия Кабмина, Агентства по кадастру при Государственном налоговом комитете, Минобороны и органов госвласти на местах, органов государственного и хозяйственного управления в области создания, функционирования и развития национальной инфраструктуры пространственных данных.
Теперь деятельность органов государственного и хозяйственного управления, органов госвласти на местах будет отдельно координироваться в области пространственных данных. Особое внимание уделят развитию Национальной профильной инфраструктуры.