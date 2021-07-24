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https://uz.sputniknews.ru/20210724/prezident-podpisal-zakon-o-prostranstvennyx-dannyx---chto-izmenitsya-19810717.html
Президент подписал закон о пространственных данных - что изменится
Президент подписал закон о пространственных данных - что изменится
Теперь деятельность органов государственного и хозяйственного управления, органов госвласти на местах будет отдельно координироваться в области... 24.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-24T13:27+0500
2021-07-24T13:27+0500
политика
новый закон
президент узбекистана
подписание документов
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Президент Узбекистана подписал закон, которым определил понятия пространственных данных и их объектов, метаданных, предоставлении сведений о них. Документ опубликован в газете "Народное слово" и вступит в силу через три месяца. Он разработан в дополнение к закону "О геодезической и картографической деятельности" для того, чтобы закрепить правовые, экономические и организационные основы деятельности в области создания и использования пространственных данных.Вместе с тем документ определяет полномочия Кабмина, Агентства по кадастру при Государственном налоговом комитете, Минобороны и органов госвласти на местах, органов государственного и хозяйственного управления в области создания, функционирования и развития национальной инфраструктуры пространственных данных.Теперь деятельность органов государственного и хозяйственного управления, органов госвласти на местах будет отдельно координироваться в области пространственных данных. Особое внимание уделят развитию Национальной профильной инфраструктуры.При этом будут обеспечены открытость и доступность базовых пространственных данных, их метаданных для всех заинтересованных субъектов.Отдельно в законе выделено внедрение новых информационных и инновационных цифровых технологий в сферу геодезии и картографии.
https://uz.sputniknews.ru/20200824/V-Uzbekistane-budet-sozdana-infrastruktura-prostranstvennykh-dannykh-14830394.html
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новый закон, президент узбекистана, подписание документов

Президент подписал закон о пространственных данных - что изменится

13:27 24.07.2021
1697
© Sputnik / Владимир ФедоренкоПапка с документами
Папка с документами - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.07.2021
© Sputnik / Владимир Федоренко
Теперь деятельность органов государственного и хозяйственного управления, органов госвласти на местах будет отдельно координироваться в области пространственных данных.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Президент Узбекистана подписал закон, которым определил понятия пространственных данных и их объектов, метаданных, предоставлении сведений о них.
Документ опубликован в газете "Народное слово" и вступит в силу через три месяца. Он разработан в дополнение к закону "О геодезической и картографической деятельности" для того, чтобы закрепить правовые, экономические и организационные основы деятельности в области создания и использования пространственных данных.
Для справки:

Геопортал Национальной инфраструктуры пространственных данных – это совокупность интернет-средств и сервисов, которые поддерживают метаданные о геоинформационных ресурсах и обеспечивают доступ к ним.

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Вместе с тем документ определяет полномочия Кабмина, Агентства по кадастру при Государственном налоговом комитете, Минобороны и органов госвласти на местах, органов государственного и хозяйственного управления в области создания, функционирования и развития национальной инфраструктуры пространственных данных.
Теперь деятельность органов государственного и хозяйственного управления, органов госвласти на местах будет отдельно координироваться в области пространственных данных. Особое внимание уделят развитию Национальной профильной инфраструктуры.
Навигатор - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2020
Общество
В Узбекистане будет создана инфраструктура пространственных данных
24 августа 2020, 16:16
359
При этом будут обеспечены открытость и доступность базовых пространственных данных, их метаданных для всех заинтересованных субъектов.
Отдельно в законе выделено внедрение новых информационных и инновационных цифровых технологий в сферу геодезии и картографии.
Для справки:

Пространственные объекты - природные объекты, искусственные и иные объекты, в том числе здания и сооружения, местоположение которых может быть определено, а также естественные небесные тела.

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