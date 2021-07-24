https://uz.sputniknews.ru/20210724/prezident-podpisal-zakon-o-prostranstvennyx-dannyx---chto-izmenitsya-19810717.html

Президент подписал закон о пространственных данных - что изменится

Президент подписал закон о пространственных данных - что изменится

Теперь деятельность органов государственного и хозяйственного управления, органов госвласти на местах будет отдельно координироваться в области... 24.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-24T13:27+0500

2021-07-24T13:27+0500

2021-07-24T13:27+0500

политика

новый закон

президент узбекистана

подписание документов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/722/62/7226224_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_5fc08b80406db0f255dc71c96719b0f7.jpg

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Президент Узбекистана подписал закон, которым определил понятия пространственных данных и их объектов, метаданных, предоставлении сведений о них. Документ опубликован в газете "Народное слово" и вступит в силу через три месяца. Он разработан в дополнение к закону "О геодезической и картографической деятельности" для того, чтобы закрепить правовые, экономические и организационные основы деятельности в области создания и использования пространственных данных.Вместе с тем документ определяет полномочия Кабмина, Агентства по кадастру при Государственном налоговом комитете, Минобороны и органов госвласти на местах, органов государственного и хозяйственного управления в области создания, функционирования и развития национальной инфраструктуры пространственных данных.Теперь деятельность органов государственного и хозяйственного управления, органов госвласти на местах будет отдельно координироваться в области пространственных данных. Особое внимание уделят развитию Национальной профильной инфраструктуры.При этом будут обеспечены открытость и доступность базовых пространственных данных, их метаданных для всех заинтересованных субъектов.Отдельно в законе выделено внедрение новых информационных и инновационных цифровых технологий в сферу геодезии и картографии.

https://uz.sputniknews.ru/20200824/V-Uzbekistane-budet-sozdana-infrastruktura-prostranstvennykh-dannykh-14830394.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новый закон, президент узбекистана, подписание документов