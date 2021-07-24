https://uz.sputniknews.ru/20210724/sammit-glav-gosudarstv-tsentralnoy-azii-sostoitsya-6-avgusta-v-turkmenii-19813038.html
Саммит глав государств Центральной Азии состоится 6 августа в Туркменистане
Саммит глав государств Центральной Азии состоится 6 августа в Туркменистане
Изначально саммит президентов республик Центральной Азии планировали провести в Бишкеке в августе прошлого года. Затем было объявлено, что встреча состоится в... 24.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-24T16:56+0500
2021-07-24T16:56+0500
2021-07-24T17:07+0500
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Президенты Узбекистана и Туркменистана в телефонном разговоре обсудили подготовку очередной консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Как было озвучено, она состоится в национальной туристической зоне "Аваза" в Туркменистане 6 августа, сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.Изначально саммит президентов республик Центральной Азии планировали провести в Бишкеке в августе прошлого года. Однако пандемия внесла коррективы и встречу решено было отложить на осень 2020-го, а затем и на август 2021 года. На Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" Шавкат Мирзиёев объявил, что саммит планируется на август. Однако до сегодняшнего дня точная дата его проведения была неизвестна.Глава Узбекистана в ходе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке выступил с инициативой проведения консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Первая подобная встреча состоялась в марте 2018 года в столице Казахстана, вторая - в ноябре 2019 года в Ташкенте, на ней решено было проводить их один раз в год.
https://uz.sputniknews.ru/20210715/defitsit-vody-v-tsentralnoy-azii-kak-uzbekistanu-i-ego-sosedyam-spastis-ot-zasuxi-19700909.html
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телефонный разговор, центральная азия, туркменистан, узбекистан
Саммит глав государств Центральной Азии состоится 6 августа в Туркменистане
16:56 24.07.2021 (обновлено: 17:07 24.07.2021)
Изначально саммит президентов республик Центральной Азии планировали провести в Бишкеке в августе прошлого года. Затем было объявлено, что встреча состоится в нынешнем августе, точная дата проведения ранее была неизвестна.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik.
Президенты Узбекистана и Туркменистана в телефонном разговоре обсудили подготовку очередной консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Как было озвучено, она состоится в национальной туристической зоне "Аваза" в Туркменистане 6 августа, сообщили
в пресс-службе президента Узбекистана.
Изначально саммит президентов республик Центральной Азии планировали провести в Бишкеке в августе прошлого года. Однако пандемия внесла коррективы и встречу решено было отложить на осень 2020-го, а затем и на август 2021 года. На Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" Шавкат Мирзиёев объявил
, что саммит планируется на август. Однако до сегодняшнего дня точная дата его проведения была неизвестна.
Глава Узбекистана в ходе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке выступил с инициативой проведения консультативных встреч глав государств Центральной Азии.
Первая подобная встреча состоялась в марте 2018 года в столице Казахстана, вторая - в ноябре 2019 года в Ташкенте, на ней решено было проводить их один раз в год.