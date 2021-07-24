https://uz.sputniknews.ru/20210724/vybory-prezidenta-uzbekistana-kak-izmenilsya-poryadok-golosovaniya-za-rubejom--tsik-19812469.html

Выборы президента Узбекистана: как изменился порядок голосования за рубежом — ЦИК

Выборы президента Узбекистана: как изменился порядок голосования за рубежом — ЦИК

Президентские выборы в Узбекистане состоятся 24 октября, а с 23 июля официальная стартовала избирательная кампания. 24.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-24T15:28+0500

2021-07-24T15:28+0500

2021-07-24T15:28+0500

видео

голосование

цик узбекистана

президентские выборы в узбекистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/18/19812397_0:0:1648:927_1920x0_80_0_0_3e7ddecc9856a1db0b99e744ae15927c.jpg

Это голосование станет первым, проводимым с учетом поправок в избирательный кодекс. Существенно это повлияет не только на участников гонки, но и на электорат. в том числе на граждан, оказавшихся за рубежом. Подробнее о голосовании за пределами родной страны рассказал зампредседателя ЦИК Узбекистана Бахром Кучкаров.

https://uz.sputniknews.ru/20210723/na-chto-gotov-novyy-prezident-uzbekistana-lidery-partiy-ozvuchili-predvybornye-plany-19807580.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

голосование, цик узбекистана, президентские выборы в узбекистане