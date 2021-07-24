https://uz.sputniknews.ru/20210724/vybory-prezidenta-uzbekistana-kak-izmenilsya-poryadok-golosovaniya-za-rubejom--tsik-19812469.html
Выборы президента Узбекистана: как изменился порядок голосования за рубежом — ЦИК
Выборы президента Узбекистана: как изменился порядок голосования за рубежом — ЦИК
Президентские выборы в Узбекистане состоятся 24 октября, а с 23 июля официальная стартовала избирательная кампания. 24.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-24T15:28+0500
2021-07-24T15:28+0500
2021-07-24T15:28+0500
видео
голосование
цик узбекистана
президентские выборы в узбекистане
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Это голосование станет первым, проводимым с учетом поправок в избирательный кодекс. Существенно это повлияет не только на участников гонки, но и на электорат. в том числе на граждан, оказавшихся за рубежом. Подробнее о голосовании за пределами родной страны рассказал зампредседателя ЦИК Узбекистана Бахром Кучкаров.
https://uz.sputniknews.ru/20210723/na-chto-gotov-novyy-prezident-uzbekistana-lidery-partiy-ozvuchili-predvybornye-plany-19807580.html
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голосование, цик узбекистана, президентские выборы в узбекистане
Выборы президента Узбекистана: как изменился порядок голосования за рубежом — ЦИК
Президентские выборы в Узбекистане состоятся 24 октября, а с 23 июля официальная стартовала избирательная кампания.
Это голосование станет первым, проводимым с учетом поправок в избирательный кодекс. Существенно это повлияет не только на участников гонки, но и на электорат. в том числе на граждан, оказавшихся за рубежом.
Теперь своим конституционным правом смогут воспользоваться все совершеннолетние узбекистанцы, находящиеся за границей, независимо от того, состоят они на консульском учете или нет.
Подробнее о голосовании за пределами родной страны рассказал зампредседателя ЦИК Узбекистана Бахром Кучкаров.