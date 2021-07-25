Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
Чусовитина объявила о завершении спортивной карьеры — пронзительные кадры
16:10 25.07.2021 (обновлено: 17:06 25.07.2021)
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© Международная федерация спортивной гимнастикиГимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере
Сорокашестилетняя гимнастка завершила участие в Олимпиаде так и не сумев выйти в финал квалификационного этапа. Она заняла 11 место.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Прославленная гимнастка Узбекистана Оксана Чусовитина объявила о завершении спортивной карьеры.
© Международная федерация спортивной гимнастикиГимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере
Гимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере
Выступив в последний раза на своей восьмой по счету Олимпиаде в Токио и не сумев выйти в финал квалификационного отбора в своей дисциплине, узбекистанка публично попрощалась с большим спортом.
"Это точно все. Возвращаться к этому не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел, пора наверстывать", — сказала гимнастка представителям масс-медиа, окружившим ее после выступления.
© Международная федерация спортивной гимнастикиГимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере
Гимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере
Для справки:
Оксана Чусовитина вошла в Книгу рекордов Гиннеса, как единственный в истории гимнастики человек, принимавший участие в 8 летних Олимпийских играх.
Она обладательница золотой медали ОИ в Барселоне в 1992 году и серебряной в Пекине в 2008-ом.
За несколько часов до начала церемонии открытия Игр стало известно, что узбекскую сборную на торжественном шествии возглавят боксер Баходир Джалолов и тхэквондистка Нигора Турсункулова. Ранее знаменосцами были объявлены Оксана Чусовитина и Бобусмон Батуров.
В НОК решение объяснили исключительно организационными моментами, сославшись на график первоначальных кандидатов, которым предстоят отборочные соревнования уже 24 и 25 июля. Участие в церемонии открытия занимает много времени, спортсменам приходится долго стоять прямо, что сказывается на физической нагрузке. В этих условиях спортивные функционеры решили поберечь атлетов и доверить знамя другим участником, чьи выступления начнутся чуть позже.