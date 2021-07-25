https://uz.sputniknews.ru/20210725/chusovitina-obyavila-o-zavershenii-sportivnoy-karery-19819641.html

Чусовитина объявила о завершении спортивной карьеры — пронзительные кадры

Чусовитина объявила о завершении спортивной карьеры — пронзительные кадры

Сорокашестилетняя гимнастка завершила участие в Олимпиаде так и не сумев выйти в финал квалификационного этапа. Она заняла 11 место. 25.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-25T16:10+0500

2021-07-25T16:10+0500

2021-07-25T17:06+0500

узбекистан на олимпийских играх в токио

олимпиада-2020

гимнастика

оксана чусовитина

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Прославленная гимнастка Узбекистана Оксана Чусовитина объявила о завершении спортивной карьеры.Выступив в последний раза на своей восьмой по счету Олимпиаде в Токио и не сумев выйти в финал квалификационного отбора в своей дисциплине, узбекистанка публично попрощалась с большим спортом."Это точно все. Возвращаться к этому не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел, пора наверстывать", — сказала гимнастка представителям масс-медиа, окружившим ее после выступления.За несколько часов до начала церемонии открытия Игр стало известно, что узбекскую сборную на торжественном шествии возглавят боксер Баходир Джалолов и тхэквондистка Нигора Турсункулова. Ранее знаменосцами были объявлены Оксана Чусовитина и Бобусмон Батуров.В НОК решение объяснили исключительно организационными моментами, сославшись на график первоначальных кандидатов, которым предстоят отборочные соревнования уже 24 и 25 июля. Участие в церемонии открытия занимает много времени, спортсменам приходится долго стоять прямо, что сказывается на физической нагрузке. В этих условиях спортивные функционеры решили поберечь атлетов и доверить знамя другим участником, чьи выступления начнутся чуть позже.

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олимпиада-2020, гимнастика, оксана чусовитина