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Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр - Sputnik Узбекистан
Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
https://uz.sputniknews.ru/20210725/chusovitina-obyavila-o-zavershenii-sportivnoy-karery-19819641.html
Чусовитина объявила о завершении спортивной карьеры — пронзительные кадры
Чусовитина объявила о завершении спортивной карьеры — пронзительные кадры
Сорокашестилетняя гимнастка завершила участие в Олимпиаде так и не сумев выйти в финал квалификационного этапа. Она заняла 11 место. 25.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-25T16:10+0500
2021-07-25T17:06+0500
узбекистан на олимпийских играх в токио
олимпиада-2020
гимнастика
оксана чусовитина
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Прославленная гимнастка Узбекистана Оксана Чусовитина объявила о завершении спортивной карьеры.Выступив в последний раза на своей восьмой по счету Олимпиаде в Токио и не сумев выйти в финал квалификационного отбора в своей дисциплине, узбекистанка публично попрощалась с большим спортом."Это точно все. Возвращаться к этому не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел, пора наверстывать", — сказала гимнастка представителям масс-медиа, окружившим ее после выступления.За несколько часов до начала церемонии открытия Игр стало известно, что узбекскую сборную на торжественном шествии возглавят боксер Баходир Джалолов и тхэквондистка Нигора Турсункулова. Ранее знаменосцами были объявлены Оксана Чусовитина и Бобусмон Батуров.В НОК решение объяснили исключительно организационными моментами, сославшись на график первоначальных кандидатов, которым предстоят отборочные соревнования уже 24 и 25 июля. Участие в церемонии открытия занимает много времени, спортсменам приходится долго стоять прямо, что сказывается на физической нагрузке. В этих условиях спортивные функционеры решили поберечь атлетов и доверить знамя другим участником, чьи выступления начнутся чуть позже.
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олимпиада-2020, гимнастика, оксана чусовитина

Чусовитина объявила о завершении спортивной карьеры — пронзительные кадры

16:10 25.07.2021 (обновлено: 17:06 25.07.2021)
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© Международная федерация спортивной гимнастикиГимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере
Гимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2021
© Международная федерация спортивной гимнастики
Сорокашестилетняя гимнастка завершила участие в Олимпиаде так и не сумев выйти в финал квалификационного этапа. Она заняла 11 место.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Прославленная гимнастка Узбекистана Оксана Чусовитина объявила о завершении спортивной карьеры.
© Международная федерация спортивной гимнастикиГимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере
Гимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2021
Гимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере
© Международная федерация спортивной гимнастики
Выступив в последний раза на своей восьмой по счету Олимпиаде в Токио и не сумев выйти в финал квалификационного отбора в своей дисциплине, узбекистанка публично попрощалась с большим спортом.
"Это точно все. Возвращаться к этому не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел, пора наверстывать", — сказала гимнастка представителям масс-медиа, окружившим ее после выступления.
© Международная федерация спортивной гимнастикиГимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере
Гимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2021
Гимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере
© Международная федерация спортивной гимнастики
Гимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере - Sputnik Узбекистан
Для справки:

Оксана Чусовитина вошла в Книгу рекордов Гиннеса, как единственный в истории гимнастики человек, принимавший участие в 8 летних Олимпийских играх.

Она обладательница золотой медали ОИ в Барселоне в 1992 году и серебряной в Пекине в 2008-ом.

За несколько часов до начала церемонии открытия Игр стало известно, что узбекскую сборную на торжественном шествии возглавят боксер Баходир Джалолов и тхэквондистка Нигора Турсункулова. Ранее знаменосцами были объявлены Оксана Чусовитина и Бобусмон Батуров.
В НОК решение объяснили исключительно организационными моментами, сославшись на график первоначальных кандидатов, которым предстоят отборочные соревнования уже 24 и 25 июля. Участие в церемонии открытия занимает много времени, спортсменам приходится долго стоять прямо, что сказывается на физической нагрузке. В этих условиях спортивные функционеры решили поберечь атлетов и доверить знамя другим участником, чьи выступления начнутся чуть позже.
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