https://uz.sputniknews.ru/20210725/zdes-pribavyat-i-tam-ubavyat-tashkent-izmenit-granitsy-19815794.html

Здесь прибавят и там убавят: Ташкент изменит границы

Здесь прибавят и там убавят: Ташкент изменит границы

Некоторые горожане, проживающие сейчас в Сергелийском и Бектемирском районах, станут областными жителями. 25.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-25T11:53+0500

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Ташкентский городской Совет народных депутатов принял решение пересмотреть границы столицы. Детально о том, где и как именно будет изменена линия города рассказали в пресс-службе городского управления кадастра.К территории Сергелийского, Бектемирского, Мирзо-Улугбекского и Яшнабадского районов прибавят около 7,8 тысяч гектаров Зангиотинского, Кибрайского, Юкори-Чирчикского и Уртачирчикского районов Ташкентской области. Однако 171,3 гектара Сергелийского и Бектемирского районов отойдут в региональное ведение.В частности в состав Сергелийского района войдут 1827,1 гектара Зангиотинского района. К Бектемирскому добавят 490 гектар Юкори-Чирчикского и 1134,2 гектара Урта-Чирчикского района. Мирзо-Улугбекский район увеличится на 2294,6 гектара, а Яшнабадский - на 2107,4 гектара за счет Кибрайского района.При этом 33,8 гектара земли Сергелийского района отойдут к Зангиотинскому району, а 137,5 гектара Бектемирского - к Юкори-Чирчикскому району Ташкентской области.Напомним, месяц назад сенаторы одобрили изменение границ нескольких районов и городов Ташкентской области. Речь - про Аккурганский, Ахангаранский, Бекабадский, Бостанлыкский, Букинский, Зангиатинский, Юкоричирчикский, Кибрайский, Паркентский, Пскентский, Уртачирчикский, Янгиюльский районы и города Алмалык, Чирчик, Ангрен, Янгиюль, Бекабад.Границы решено изменить, потому что ряд районов (Кибрайский и Пскентский) и городов (Ангрен и Бекабад) имеют "анклавные" территории, расположенные в других районах и городах.

https://uz.sputniknews.ru/20200805/Prezident-poruchil-peresmotret-genplan-Tashkenta-i-izmenit-granitsy-goroda-14707944.html

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изменения, границы, ташкент