Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210725/zdes-pribavyat-i-tam-ubavyat-tashkent-izmenit-granitsy-19815794.html
Здесь прибавят и там убавят: Ташкент изменит границы
Здесь прибавят и там убавят: Ташкент изменит границы
Некоторые горожане, проживающие сейчас в Сергелийском и Бектемирском районах, станут областными жителями. 25.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-25T11:53+0500
2021-07-25T11:57+0500
общество
изменения
границы
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/845/33/8453367_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_a6ae95f177910fc83c59df638c38e193.jpg
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Ташкентский городской Совет народных депутатов принял решение пересмотреть границы столицы. Детально о том, где и как именно будет изменена линия города рассказали в пресс-службе городского управления кадастра.К территории Сергелийского, Бектемирского, Мирзо-Улугбекского и Яшнабадского районов прибавят около 7,8 тысяч гектаров Зангиотинского, Кибрайского, Юкори-Чирчикского и Уртачирчикского районов Ташкентской области. Однако 171,3 гектара Сергелийского и Бектемирского районов отойдут в региональное ведение.В частности в состав Сергелийского района войдут 1827,1 гектара Зангиотинского района. К Бектемирскому добавят 490 гектар Юкори-Чирчикского и 1134,2 гектара Урта-Чирчикского района. Мирзо-Улугбекский район увеличится на 2294,6 гектара, а Яшнабадский - на 2107,4 гектара за счет Кибрайского района.При этом 33,8 гектара земли Сергелийского района отойдут к Зангиотинскому району, а 137,5 гектара Бектемирского - к Юкори-Чирчикскому району Ташкентской области.Напомним, месяц назад сенаторы одобрили изменение границ нескольких районов и городов Ташкентской области. Речь - про Аккурганский, Ахангаранский, Бекабадский, Бостанлыкский, Букинский, Зангиатинский, Юкоричирчикский, Кибрайский, Паркентский, Пскентский, Уртачирчикский, Янгиюльский районы и города Алмалык, Чирчик, Ангрен, Янгиюль, Бекабад.Границы решено изменить, потому что ряд районов (Кибрайский и Пскентский) и городов (Ангрен и Бекабад) имеют "анклавные" территории, расположенные в других районах и городах.
https://uz.sputniknews.ru/20200805/Prezident-poruchil-peresmotret-genplan-Tashkenta-i-izmenit-granitsy-goroda-14707944.html
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/845/33/8453367_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_b3e3e1397f46eb726432f0f065576b0e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
изменения, границы, ташкент

Здесь прибавят и там убавят: Ташкент изменит границы

11:53 25.07.2021 (обновлено: 11:57 25.07.2021)
1278
© Sputnik / Рамиз БахтияровСергелийский район в Ташкенте
Сергелийский район в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Некоторые горожане, проживающие сейчас в Сергелийском и Бектемирском районах, станут областными жителями.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Ташкентский городской Совет народных депутатов принял решение пересмотреть границы столицы. Детально о том, где и как именно будет изменена линия города рассказали в пресс-службе городского управления кадастра.
К территории Сергелийского, Бектемирского, Мирзо-Улугбекского и Яшнабадского районов прибавят около 7,8 тысяч гектаров Зангиотинского, Кибрайского, Юкори-Чирчикского и Уртачирчикского районов Ташкентской области. Однако 171,3 гектара Сергелийского и Бектемирского районов отойдут в региональное ведение.
В частности в состав Сергелийского района войдут 1827,1 гектара Зангиотинского района. К Бектемирскому добавят 490 гектар Юкори-Чирчикского и 1134,2 гектара Урта-Чирчикского района. Мирзо-Улугбекский район увеличится на 2294,6 гектара, а Яшнабадский - на 2107,4 гектара за счет Кибрайского района.
При этом 33,8 гектара земли Сергелийского района отойдут к Зангиотинскому району, а 137,5 гектара Бектемирского - к Юкори-Чирчикскому району Ташкентской области.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами по изменению территориального устройства сопредельных районов города Ташкента и Ташкентской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2020
Общество
Президент поручил пересмотреть генплан Ташкента и изменить границы города
5 августа 2020, 14:20
2600
Напомним, месяц назад сенаторы одобрили изменение границ нескольких районов и городов Ташкентской области. Речь - про Аккурганский, Ахангаранский, Бекабадский, Бостанлыкский, Букинский, Зангиатинский, Юкоричирчикский, Кибрайский, Паркентский, Пскентский, Уртачирчикский, Янгиюльский районы и города Алмалык, Чирчик, Ангрен, Янгиюль, Бекабад.
Границы решено изменить, потому что ряд районов (Кибрайский и Пскентский) и городов (Ангрен и Бекабад) имеют "анклавные" территории, расположенные в других районах и городах.
100122
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:42Виктор Ан и африканские бегуны: пять сменивших гражданство спортсменов
13:14Человек и пароход: как эмир Бухары российскому флоту помогал
13:02Кандидаты в президенты в рамках предвыборной кампании встретятся на дебатах
11:53Здесь прибавят и там убавят: Ташкент изменит границы
10:58Спасатели вытащили тонущую женщину из Ферганского канала
ВчераУзбекистан на ОИ-2020: итоги первого дня
ВчераБанду рэкетиров задержали в Ташкенте
ВчераВ Ташкенте откроется филиал итальянского вуза
ВчераСаммит глав государств Центральной Азии состоится 6 августа в Туркменистане
ВчераШойгу и глава МО Таджикистана обсудили безопасность на границе с Афганистаном
ВчераВыборы президента Узбекистана: как изменился порядок голосования за рубежом — ЦИК
ВчераДенис Истомин потерпел поражение и завершил свое участие в Олимпийских играх
ВчераЛидеры государств поздравили Шавката Мирзиёева с днем рождения
ВчераПрезидент подписал закон о пространственных данных - что изменится
ВчераЕвропа создает тайные лагеря в Африке: на очереди Украина
ВчераНеужели Меркель сдала Украину Путину?
ВчераПрезидент Узбекистана отмечает свой 64-й день рождения
ВчераСпециалисты из Китая намерены запустить производство вакцины в Узбекистане
ВчераВ начале августа Узбекистан ожидает поставки 3 млн доз вакцин из США
23 июляНа что готов новый президент Узбекистана: лидеры партий озвучили предвыборные планы