Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20210726/gde-inostrannomu-grajdaninu-vaktsinirovatsya-ot-koronavirusa-v-moskve--spisok-19831607.html
Где иностранец может вакцинироваться от коронавируса в Москве — список
Где иностранец может вакцинироваться от коронавируса в Москве — список
По словам главы ФМР, прививочная кампания для мигрантов запущена совсем недавно и до конца не налажена, поэтому информация обновляется ежедневно и данные могут... 26.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-26T18:09+0500
2021-07-26T18:13+0500
россия
вакцинация
трудовые мигранты
мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/09/19607977_0:198:2939:1851_1920x0_80_0_0_7f168957c3ebbd84033238e6dd1c5b1e.jpg
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. За первые две недели июля горячая линия Федерации мигрантов России обработала несколько сотен обращений, связанных с вакцинацией иностранных граждан. В этой связи глава ФМР Вадим Коженов предоставил официальный комментарий Sputnik Узбекистан о том, в каких пунктах вакцинации иностранцы могут привиться против коронавирусной инфекции."Каждый день появляется новая информация о том или ином пункте вакцинации для иностранцев в Москве и Московской области, соответственно, нам непрерывно пишут и звонят иностранные граждане, работодатели и СМИ, чтобы уточнить, где мигранту можно сделать прививку", - сказал Коженов.По его словам, процесс вакцинации запущен совсем недавно и до конца не налажен, поэтому информация обновляется ежедневно и данные могут разниться. В связи с чем нет четкого ответа на вопрос: "Где я точно могу сделать прививку?"."Процедура вакцинации мигрантов будет совершенствоваться, так как со стороны правительства есть четкое понимание важности иностранных граждан в жизни страны. Конечно же, как только конкретные сведения будут известны, мы оперативно сообщим об этом на своем сайте, в социальных сетях и на YouTube-канале", - подчеркнул президент ФМР.Где иностранные граждане могут вакцинироваться в МосквеОтмечается, что вакцинация в данных пунктах платная. Стоимость услуги составляет 1300 рублей. Оплата осуществляется только по безналичному расчету. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий личность на русском языке (паспорт, миграционная карта, СНИЛС, патент).По всем вопросам, касающимся миграционного законодательства РФ, иностранные граждане могут обращаться в колл-центр Федерации мигрантов России по телефонам: 8 (963) 997-42-10; 8 (926) 130-75-00Электронные обращения принимаются по адресу info@fmr-online.ru
https://uz.sputniknews.ru/20210701/vaktsinatsiya-migrantov-v-moskve-startovala-privivochnaya-kampaniya-preparatom-sputnik-layt-19494849.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/09/19607977_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_fd180278402f05f7be0bc846c9f9e8ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
вакцинация, трудовые мигранты, мигранты

Где иностранец может вакцинироваться от коронавируса в Москве — список

18:09 26.07.2021 (обновлено: 18:13 26.07.2021)
756
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЦентр вакцинации от COVID-19 в Лужниках
Центр вакцинации от COVID-19 в Лужниках - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.07.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
Перейти в фотобанк
По словам главы ФМР, прививочная кампания для мигрантов запущена совсем недавно и до конца не налажена, поэтому информация обновляется ежедневно и данные могут разниться.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. За первые две недели июля горячая линия Федерации мигрантов России обработала несколько сотен обращений, связанных с вакцинацией иностранных граждан. В этой связи глава ФМР Вадим Коженов предоставил официальный комментарий Sputnik Узбекистан о том, в каких пунктах вакцинации иностранцы могут привиться против коронавирусной инфекции.
"Каждый день появляется новая информация о том или ином пункте вакцинации для иностранцев в Москве и Московской области, соответственно, нам непрерывно пишут и звонят иностранные граждане, работодатели и СМИ, чтобы уточнить, где мигранту можно сделать прививку", - сказал Коженов.
Медицинский работник набирает в шприц российскую вакцину Спутник Лайт, применяемую для вакцинации на территории ТЦ Садовод в Москве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2021
Фото
Вакцинация мигрантов: в Москве стартовала прививочная кампания препаратом "Спутник Лайт"
1 июля, 14:17
263
По его словам, процесс вакцинации запущен совсем недавно и до конца не налажен, поэтому информация обновляется ежедневно и данные могут разниться. В связи с чем нет четкого ответа на вопрос: "Где я точно могу сделать прививку?".
"Процедура вакцинации мигрантов будет совершенствоваться, так как со стороны правительства есть четкое понимание важности иностранных граждан в жизни страны. Конечно же, как только конкретные сведения будут известны, мы оперативно сообщим об этом на своем сайте, в социальных сетях и на YouTube-канале", - подчеркнул президент ФМР.

Где иностранные граждане могут вакцинироваться в Москве

КДЦ № 6
Керамический проезд, дом 49б
+7 (499) 481-11-38,
+7 (925) 596-94-91
ГП № 209, филиал № 1
Кременчугская улица, дом 7, корпус 1
+7 (495) 932-20-27
ГП № 209, филиал № 3
Улица Веерная, дом 34
+7 (495) 932-20-27
ГП № 8
Олимпийская Деревня, дом 16, корпус 1
+7 (495) 231-01-25
ГП № 2
Улица Фруктовая, дом 12
+7 (499) 317-00-45,
+7 (903) 189-17-18
ГП № 3
Ермолаевский переулок, дом 22/26
+7 (495) 650-00-02
ГП № 3 филиал № 1
Улица Большая Бронная, дом 3
+7 (495) 650-00-02
ГП № 68
Улица Малая Якиманка, дом 22, строение 1
+7 (915) 050-13-83
ГП № 68, филиал № 1
Большой Строченовский переулок, дом 23
+7 (915) 050-13-83
ГБ "Кузнечики", ПО "Красная Пахра"
Поселение Краснопахорское, село Красная Пахра, улица Заводская, дом 17
+7 (985) 440-32-17
ГБ "Кузнечики", амбулатория "Кленово"
Поселение Кленовское, село Кленово, улица Мичурина, дом 5
+7 (985) 440-32-17
ГБ Кузнечики ПО Шишкин Лес
Михайлово-Ярцевское поселение, поселок Шишкин Лес, строение 32
+7 (985) 440-32-17
Отмечается, что вакцинация в данных пунктах платная. Стоимость услуги составляет 1300 рублей. Оплата осуществляется только по безналичному расчету. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий личность на русском языке (паспорт, миграционная карта, СНИЛС, патент).
По всем вопросам, касающимся миграционного законодательства РФ, иностранные граждане могут обращаться в колл-центр Федерации мигрантов России по телефонам: 8 (963) 997-42-10; 8 (926) 130-75-00
Электронные обращения принимаются по адресу info@fmr-online.ru
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:04На 69-м году жизни скончался ректор ирригационного института Уктам Умурзаков
20:42Талибы наступают, США бомбят города: 100 тысяч беженцев – только начало
20:33Узбекистан на ОИ-2020: итоги третьего дня соревнований
20:17Выпуск "Спутника V" в Узбекистане начнется "в ближайшее время" – замсекретаря СБ РФ
19:14Какие законодательные изменения ожидают узбекистанцев с 1 августа
18:27В подпольных религиозных школах под Ташкентом детей били и морили голодом
18:09Где иностранец может вакцинироваться от коронавируса в Москве — список
17:38В Узбекистане ограничили работу WeChat
17:17В Америке назвали виновников ее несчастья
16:26Асадов призвал активнее освещать предстоящий открытый диалог президента с бизнесменами
16:06Земля восстала из воды: в Индии странное природное явление не на шутку перепугало жителей
16:05Спасатели ликвидировали пожар в столичном кафе
15:35Узбекистан и Канада активизируют регулярный диалог
15:18Госуслуги в Узбекистане будут оказываться по принципу "единого клиента"
14:37Зной отступает: на Узбекистан надвигается прохлада с Поволжья
14:22Золотой закат, замороженные линии, голубые волосы: победители и финалисты IPPAWARDS 2021
14:12Узбекистанцы отправились на работу на космодром Восточный
13:10Очередной раунд переговоров между Кабулом и талибами намечен на август
12:59В Ташкенте маршрутка сгорела дотла — подробности инцидента
12:12Производство узбекско-китайской вакцины от COVID-19 запустят в августе