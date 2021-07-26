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Где иностранец может вакцинироваться от коронавируса в Москве — список
18:09 26.07.2021 (обновлено: 18:13 26.07.2021)
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© Sputnik / Виталий Белоусов/
По словам главы ФМР, прививочная кампания для мигрантов запущена совсем недавно и до конца не налажена, поэтому информация обновляется ежедневно и данные могут разниться.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. За первые две недели июля горячая линия Федерации мигрантов России обработала несколько сотен обращений, связанных с вакцинацией иностранных граждан. В этой связи глава ФМР Вадим Коженов предоставил официальный комментарий Sputnik Узбекистан о том, в каких пунктах вакцинации иностранцы могут привиться против коронавирусной инфекции.
"Каждый день появляется новая информация о том или ином пункте вакцинации для иностранцев в Москве и Московской области, соответственно, нам непрерывно пишут и звонят иностранные граждане, работодатели и СМИ, чтобы уточнить, где мигранту можно сделать прививку", - сказал Коженов.
По его словам, процесс вакцинации запущен совсем недавно и до конца не налажен, поэтому информация обновляется ежедневно и данные могут разниться. В связи с чем нет четкого ответа на вопрос: "Где я точно могу сделать прививку?".
"Процедура вакцинации мигрантов будет совершенствоваться, так как со стороны правительства есть четкое понимание важности иностранных граждан в жизни страны. Конечно же, как только конкретные сведения будут известны, мы оперативно сообщим об этом на своем сайте, в социальных сетях и на YouTube-канале", - подчеркнул президент ФМР.
Где иностранные граждане могут вакцинироваться в Москве
КДЦ № 6
Керамический проезд, дом 49б
+7 (499) 481-11-38,
+7 (925) 596-94-91
Керамический проезд, дом 49б
+7 (499) 481-11-38,
+7 (925) 596-94-91
ГП № 209, филиал № 1
Кременчугская улица, дом 7, корпус 1
+7 (495) 932-20-27
Кременчугская улица, дом 7, корпус 1
+7 (495) 932-20-27
ГП № 209, филиал № 3
Улица Веерная, дом 34
+7 (495) 932-20-27
Улица Веерная, дом 34
+7 (495) 932-20-27
ГП № 8
Олимпийская Деревня, дом 16, корпус 1
+7 (495) 231-01-25
Олимпийская Деревня, дом 16, корпус 1
+7 (495) 231-01-25
ГП № 2
Улица Фруктовая, дом 12
+7 (499) 317-00-45,
+7 (903) 189-17-18
Улица Фруктовая, дом 12
+7 (499) 317-00-45,
+7 (903) 189-17-18
ГП № 3
Ермолаевский переулок, дом 22/26
+7 (495) 650-00-02
Ермолаевский переулок, дом 22/26
+7 (495) 650-00-02
ГП № 3 филиал № 1
Улица Большая Бронная, дом 3
+7 (495) 650-00-02
Улица Большая Бронная, дом 3
+7 (495) 650-00-02
ГП № 68
Улица Малая Якиманка, дом 22, строение 1
+7 (915) 050-13-83
Улица Малая Якиманка, дом 22, строение 1
+7 (915) 050-13-83
ГП № 68, филиал № 1
Большой Строченовский переулок, дом 23
+7 (915) 050-13-83
Большой Строченовский переулок, дом 23
+7 (915) 050-13-83
ГБ "Кузнечики", ПО "Красная Пахра"
Поселение Краснопахорское, село Красная Пахра, улица Заводская, дом 17
+7 (985) 440-32-17
Поселение Краснопахорское, село Красная Пахра, улица Заводская, дом 17
+7 (985) 440-32-17
ГБ "Кузнечики", амбулатория "Кленово"
Поселение Кленовское, село Кленово, улица Мичурина, дом 5
+7 (985) 440-32-17
Поселение Кленовское, село Кленово, улица Мичурина, дом 5
+7 (985) 440-32-17
ГБ Кузнечики ПО Шишкин Лес
Михайлово-Ярцевское поселение, поселок Шишкин Лес, строение 32
+7 (985) 440-32-17
Михайлово-Ярцевское поселение, поселок Шишкин Лес, строение 32
+7 (985) 440-32-17
Отмечается, что вакцинация в данных пунктах платная. Стоимость услуги составляет 1300 рублей. Оплата осуществляется только по безналичному расчету. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий личность на русском языке (паспорт, миграционная карта, СНИЛС, патент).
По всем вопросам, касающимся миграционного законодательства РФ, иностранные граждане могут обращаться в колл-центр Федерации мигрантов России по телефонам: 8 (963) 997-42-10; 8 (926) 130-75-00
Электронные обращения принимаются по адресу info@fmr-online.ru