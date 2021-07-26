https://uz.sputniknews.ru/20210726/spasateli-likvidirovali-pojar-v-stolichnom-kafe-19829796.html
Спасатели ликвидировали пожар в столичном кафе
Спасатели ликвидировали пожар в столичном кафе
Возгорание произошло в столовой “Замондош” по улице Ахмада Дониша. На место происшествия прибыло руководство МЧС. Информация о погибших и пострадавших не... 26.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-26T16:05+0500
2021-07-26T16:05+0500
2021-07-26T16:05+0500
происшествия
мчс узбекистана
пожар
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В понедельник, 26 июля, спасатели МЧС ликвидировали пожар, возникший в одном из заведений общепита в Алмазарском районе Ташкента, сообщили в ведомстве.Возгорание произошло в столовой “Замондош” по улице Ахмада Дониша. Кадры инцидента очевидцы выложили в Сеть.По данным МЧС, сигнал о произошедшем в дежурную часть столичного управления по чрезвычайным ситуациям поступил в 13.14 часов. На место происшествия выехало пять пожарно-спасательных расчетом.По данным пресс-службы министерства, на место происшествия прибыло руководство МЧС. Информация о погибших и пострадавших не поступала.
https://uz.sputniknews.ru/20210723/krupnyy-pojar-v-tashkente-zagorelsya-reklamnyy-schit--video-19797907.html
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мчс узбекистана, пожар
Спасатели ликвидировали пожар в столичном кафе
Возгорание произошло в столовой “Замондош” по улице Ахмада Дониша. На место происшествия прибыло руководство МЧС. Информация о погибших и пострадавших не поступала.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik.
В понедельник, 26 июля, спасатели МЧС ликвидировали пожар, возникший в одном из заведений общепита в Алмазарском районе Ташкента, сообщили
в ведомстве.
Возгорание произошло в столовой “Замондош” по улице Ахмада Дониша. Кадры инцидента очевидцы выложили в Сеть.
По данным МЧС, сигнал о произошедшем в дежурную часть столичного управления по чрезвычайным ситуациям поступил в 13.14 часов. На место происшествия выехало пять пожарно-спасательных расчетом.
“Огнем было объято около 400 квадратных метров площади здания. В 13.33 пламя было локализовано, а в 14.31 полностью потушено”, — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы министерства, на место происшествия прибыло руководство МЧС. Информация о погибших и пострадавших не поступала.