https://uz.sputniknews.ru/20210726/spasateli-likvidirovali-pojar-v-stolichnom-kafe-19829796.html

Спасатели ликвидировали пожар в столичном кафе

Спасатели ликвидировали пожар в столичном кафе

Возгорание произошло в столовой “Замондош” по улице Ахмада Дониша. На место происшествия прибыло руководство МЧС. Информация о погибших и пострадавших не... 26.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-26T16:05+0500

2021-07-26T16:05+0500

2021-07-26T16:05+0500

происшествия

мчс узбекистана

пожар

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В понедельник, 26 июля, спасатели МЧС ликвидировали пожар, возникший в одном из заведений общепита в Алмазарском районе Ташкента, сообщили в ведомстве.Возгорание произошло в столовой “Замондош” по улице Ахмада Дониша. Кадры инцидента очевидцы выложили в Сеть.По данным МЧС, сигнал о произошедшем в дежурную часть столичного управления по чрезвычайным ситуациям поступил в 13.14 часов. На место происшествия выехало пять пожарно-спасательных расчетом.По данным пресс-службы министерства, на место происшествия прибыло руководство МЧС. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

https://uz.sputniknews.ru/20210723/krupnyy-pojar-v-tashkente-zagorelsya-reklamnyy-schit--video-19797907.html

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мчс узбекистана, пожар