https://uz.sputniknews.ru/20210726/v-tashkent-dostavlen-ocherednoy-vysokoskorostnoy-poezd-afrosiyob-19824059.html
В Ташкент доставлен очередной высокоскоростной поезд Afrosiyob
В Ташкент доставлен очередной высокоскоростной поезд Afrosiyob
Прежде чем прибыть в Узбекистан, состав прошел долгий путь. Сначала из Испании он был доставлен для сборки в Санкт-Петербург, а затем только его направили в... 26.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-26T10:57+0500
2021-07-26T10:57+0500
2021-07-26T11:01+0500
общество
afrosiyob
высокоскоростной поезд
поезд
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В столицу Узбекистана доставлен высокоскоростной поезд от испанской Patentes Talgo S.L.U. Об этом сообщили в пресс-службе "Узбекистон темир йуллари".Ранее состав прибыл в Санкт-Петербург, прежде миновав 4 000 км по воде на пароме. В Северной столице России локомотив собрали в единое целое и 20 июля его направили по железной дороге в Узбекистан.Первый современный высокоскоростной поезд Afrosiyob появился в стране в 2011 году. В настоящее время количество составов данной модификации в республике увеличилось до пяти штук.
https://uz.sputniknews.ru/20160328/2302210.html
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afrosiyob, высокоскоростной поезд, поезд
В Ташкент доставлен очередной высокоскоростной поезд Afrosiyob
10:57 26.07.2021 (обновлено: 11:01 26.07.2021)
Прежде чем прибыть в Узбекистан, состав прошел долгий путь. Сначала из Испании он был доставлен для сборки в Санкт-Петербург, а затем только его направили в Ташкент.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik.
В столицу Узбекистана доставлен высокоскоростной поезд от испанской Patentes Talgo S.L.U. Об этом сообщили
в пресс-службе "Узбекистон темир йуллари".
Ранее состав прибыл
в Санкт-Петербург, прежде миновав 4 000 км по воде на пароме. В Северной столице России локомотив собрали в единое целое и 20 июля его направили по железной дороге в Узбекистан.
Первый современный высокоскоростной поезд Afrosiyob появился в стране в 2011 году. В настоящее время количество составов данной модификации в республике увеличилось до пяти штук.