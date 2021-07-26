https://uz.sputniknews.ru/20210726/v-tashkent-dostavlen-ocherednoy-vysokoskorostnoy-poezd-afrosiyob-19824059.html

В Ташкент доставлен очередной высокоскоростной поезд Afrosiyob

В Ташкент доставлен очередной высокоскоростной поезд Afrosiyob

Прежде чем прибыть в Узбекистан, состав прошел долгий путь. Сначала из Испании он был доставлен для сборки в Санкт-Петербург, а затем только его направили в... 26.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-26T10:57+0500

2021-07-26T10:57+0500

2021-07-26T11:01+0500

общество

afrosiyob

высокоскоростной поезд

поезд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/24/31/243163_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_426aeab1f6571d32a9b2a6be17da9f87.jpg

ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В столицу Узбекистана доставлен высокоскоростной поезд от испанской Patentes Talgo S.L.U. Об этом сообщили в пресс-службе "Узбекистон темир йуллари".Ранее состав прибыл в Санкт-Петербург, прежде миновав 4 000 км по воде на пароме. В Северной столице России локомотив собрали в единое целое и 20 июля его направили по железной дороге в Узбекистан.Первый современный высокоскоростной поезд Afrosiyob появился в стране в 2011 году. В настоящее время количество составов данной модификации в республике увеличилось до пяти штук.

https://uz.sputniknews.ru/20160328/2302210.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afrosiyob, высокоскоростной поезд, поезд