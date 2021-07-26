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Зной отступает: на Узбекистан надвигается прохлада с Поволжья
Зной отступает: на Узбекистан надвигается прохлада с Поволжья
Температурный фон в течение недели будет постепенно снижаться и к пятнице составит 33-35 градусов, что приблизится к нормальным среднемноголетним значениям. 26.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-26T14:37+0500
2021-07-26T14:48+0500
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Заток относительно прохладной воздушной массы с Поволжья уже во вторник начнет остужать северные районы Узбекистана, сообщает Узгидромет.Однако по юго-восточным районам еще сохранится относительно жаркая погода. Тем не менее температура воздуха немного снизится и будет в пределах 37-40 градусов, местами по югу до 42, по северу — 34-37.В понедельник же по Узбекистану сохранится малооблачная и жаркая погода. В дневные часы воздух прогреется до 41-44 градусов, по югу и пустынной зоне местами до 45-46. Жара выше климатической нормы на 4-6 градусов вызвана усилением выноса знойного воздуха с районов Ирана.Местами 26-27 июля по республике ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-30 м/с, в отдельных районах — с пыльной бурей.
https://uz.sputniknews.ru/20210609/v-tashkente-pobity-temperaturnye-rekordy--19172701.html
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прогноз погоды, жара, узбекистан

Зной отступает: на Узбекистан надвигается прохлада с Поволжья

14:37 26.07.2021 (обновлено: 14:48 26.07.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровАллея возле ЦУМа одна из самых защищенных от солнца мест
Аллея возле ЦУМа одна из самых защищенных от солнца мест - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.07.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Температурный фон в течение недели будет постепенно снижаться и к пятнице составит 33-35 градусов, что приблизится к нормальным среднемноголетним значениям.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Заток относительно прохладной воздушной массы с Поволжья уже во вторник начнет остужать северные районы Узбекистана, сообщает Узгидромет.
Однако по юго-восточным районам еще сохранится относительно жаркая погода. Тем не менее температура воздуха немного снизится и будет в пределах 37-40 градусов, местами по югу до 42, по северу — 34-37.

"По всей территории республики прохлада распространится в последующие дни. Температурный фон в течение недели будет постепенно снижаться и к пятнице составит 33-35 градусов, что приблизится к нормальным значениям, а в некоторых регионах на 2-3 градуса опустится ниже среднемноголетних значений для конца июля", — говорится в сообщении синоптиков.

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В понедельник же по Узбекистану сохранится малооблачная и жаркая погода. В дневные часы воздух прогреется до 41-44 градусов, по югу и пустынной зоне местами до 45-46. Жара выше климатической нормы на 4-6 градусов вызвана усилением выноса знойного воздуха с районов Ирана.
Местами 26-27 июля по республике ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-30 м/с, в отдельных районах — с пыльной бурей.
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