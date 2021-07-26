https://uz.sputniknews.ru/20210726/znoy-otstupaet-na-uzbekistan-nadvigaetsya-proxlada-s-povoljya-19827829.html

Зной отступает: на Узбекистан надвигается прохлада с Поволжья

Зной отступает: на Узбекистан надвигается прохлада с Поволжья

Температурный фон в течение недели будет постепенно снижаться и к пятнице составит 33-35 градусов, что приблизится к нормальным среднемноголетним значениям. 26.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-26T14:37+0500

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Заток относительно прохладной воздушной массы с Поволжья уже во вторник начнет остужать северные районы Узбекистана, сообщает Узгидромет.Однако по юго-восточным районам еще сохранится относительно жаркая погода. Тем не менее температура воздуха немного снизится и будет в пределах 37-40 градусов, местами по югу до 42, по северу — 34-37.В понедельник же по Узбекистану сохранится малооблачная и жаркая погода. В дневные часы воздух прогреется до 41-44 градусов, по югу и пустынной зоне местами до 45-46. Жара выше климатической нормы на 4-6 градусов вызвана усилением выноса знойного воздуха с районов Ирана.Местами 26-27 июля по республике ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-30 м/с, в отдельных районах — с пыльной бурей.

https://uz.sputniknews.ru/20210609/v-tashkente-pobity-temperaturnye-rekordy--19172701.html

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