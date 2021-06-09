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В Ташкенте побиты температурные рекорды
В Ташкенте побиты температурные рекорды
В Ташкенте 3-7 июня зафиксированы рекордно высокие температуры для данного периода года, которые превзошли максимальные значения температуры воздуха начала... 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T18:15+0500
2021-06-09T18:36+0500
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жара
рекорд
погода
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В столице Узбекистана установлен новый рекорд максимальной температуры воздуха за последние три столетия, сообщает Узгидромет.По данным синоптиков, в Ташкенте 3-7 июня зафиксированы рекордно высокие температуры для данного периода года, которые превзошли максимальные значения температуры воздуха начала прошлого и конца 19 века. Ранее сообщалось, что в эти дни по территории Республики ожидается нарастание жары, вызванное усиленным выносом знойного воздуха с районов Ирана, и среднесуточная температура воздуха будет на 7-10 градусов выше климатической нормы.Вместе с этим в регион пришли и сильные ветры. В совокупности оба этих фактора стали причиной перебоев в энергоснабжении, наблюдающиеся в разных частях страны.В Министерстве энергетики отметили, что для ликвидации возникших проблем во всех регионах действуют аварийные бригады, укомплектованные специалистами местных энергокомпаний.
https://uz.sputniknews.ru/20210608/pylnye-buri-i-jara-do-43-pogoda-v-uzbekistane-bet-rekordy-19133361.html
https://uz.sputniknews.ru/20210604/kak-bystro-oxladitsya-v-jaru-5-layfxakov-na-leto-19087892.html
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жара, рекорд, погода, ташкент, узбекистан

В Ташкенте побиты температурные рекорды

18:15 09.06.2021 (обновлено: 18:36 09.06.2021)
1482
© AP PhotoУзбекские женщины беседуют на улице
Узбекские женщины беседуют на улице - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2021
© AP Photo
В Ташкенте 3-7 июня зафиксированы рекордно высокие температуры для данного периода года, которые превзошли максимальные значения температуры воздуха начала прошлого и конца 19 века.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В столице Узбекистана установлен новый рекорд максимальной температуры воздуха за последние три столетия, сообщает Узгидромет.
По данным синоптиков, в Ташкенте 3-7 июня зафиксированы рекордно высокие температуры для данного периода года, которые превзошли максимальные значения температуры воздуха начала прошлого и конца 19 века.
Ранее сообщалось, что в эти дни по территории Республики ожидается нарастание жары, вызванное усиленным выносом знойного воздуха с районов Ирана, и среднесуточная температура воздуха будет на 7-10 градусов выше климатической нормы.
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Вместе с этим в регион пришли и сильные ветры. В совокупности оба этих фактора стали причиной перебоев в энергоснабжении, наблюдающиеся в разных частях страны.
В Министерстве энергетики отметили, что для ликвидации возникших проблем во всех регионах действуют аварийные бригады, укомплектованные специалистами местных энергокомпаний.
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