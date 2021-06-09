https://uz.sputniknews.ru/20210609/v-tashkente-pobity-temperaturnye-rekordy--19172701.html

В Ташкенте побиты температурные рекорды

В Ташкенте побиты температурные рекорды

В Ташкенте 3-7 июня зафиксированы рекордно высокие температуры для данного периода года, которые превзошли максимальные значения температуры воздуха начала... 09.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-09T18:15+0500

2021-06-09T18:15+0500

2021-06-09T18:36+0500

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В столице Узбекистана установлен новый рекорд максимальной температуры воздуха за последние три столетия, сообщает Узгидромет.По данным синоптиков, в Ташкенте 3-7 июня зафиксированы рекордно высокие температуры для данного периода года, которые превзошли максимальные значения температуры воздуха начала прошлого и конца 19 века. Ранее сообщалось, что в эти дни по территории Республики ожидается нарастание жары, вызванное усиленным выносом знойного воздуха с районов Ирана, и среднесуточная температура воздуха будет на 7-10 градусов выше климатической нормы.Вместе с этим в регион пришли и сильные ветры. В совокупности оба этих фактора стали причиной перебоев в энергоснабжении, наблюдающиеся в разных частях страны.В Министерстве энергетики отметили, что для ликвидации возникших проблем во всех регионах действуют аварийные бригады, укомплектованные специалистами местных энергокомпаний.

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