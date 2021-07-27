https://uz.sputniknews.ru/20210727/deputat-razyasnil-popravki-v-trudovoy-kodeks-o-nayme-vaktsinirovannyx-sotrudnikov-19842651.html

Депутат разъяснил поправки в Трудовой кодекс о найме вакцинированных сотрудников

Депутат разъяснил поправки в Трудовой кодекс о найме вакцинированных сотрудников

Изменения и дополнения нацелены прежде всего на защиту работников от вируса, а не на обязательную вакцинацию как таковую. 27.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-27T17:11+0500

2021-07-27T17:11+0500

2021-07-27T17:37+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

депутат

трудоустройство

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Если в стране возникает риск распространения инфекции, которая может нанести вред здоровью и жизни населения, главный санитарный врач Узбекистана может принять решение об организации обязательной вакцинации. При этом непривитым гражданам могут отказать в трудоустройстве. Проекты новых редакций закона "Об общественном здравоохранении" и Трудового кодекса Узбекистана утвердили в нижней палате парламента и отправили на рассмотрение в Сенат.Депутат Дильмурод Исмоилов прокомментировал это нововведение в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан. По его словам, изменения и дополнения нацелены прежде всего на защиту работников от вируса, а не на обязательную вакцинацию как таковую.Ведь в соответствии с Трудовым кодексом работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда. Однако если у работника есть законное основание не делать прививку, например, плохое состояние здоровья, подтвержденное медицинской комиссией, или другие противопоказания, он может отказаться от вакцинации. В этом случае работодатель не имеет права отказать ему в трудоустройстве, подчеркнул депутат.

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вакцинация от covid-19 в узбекистане, депутат, трудоустройство, узбекистан