https://uz.sputniknews.ru/20210727/v-uzbekistane-mogut-otkazat-v-trudoustroystve-neprivitomu-grajdaninu---proekt-19838677.html
В Узбекистане могут отказать в трудоустройстве непривитому гражданину — проект
В Узбекистане могут отказать в трудоустройстве непривитому гражданину — проект
В законопроекте сказано, что если инфекционное заболевание будет активно распространяться, нанося существенный вред здоровью и жизни граждан, Главный... 27.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-27T13:29+0500
2021-07-27T13:29+0500
2021-07-27T13:54+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
законодательная палата олий мажлиса
депутаты
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Депутаты партии "Миллий тикланиш" предложили не допускать к работе невакцинированных сотрудников, сообщили в пресс-службе Законодательной палаты Олий Мажлиса.Такая инициатива, по мнению парламентариев, будет способствовать ускорению вакцинации населения и, соответственно, снижению количества заболевших COVID-19. С этой целью предложили внести изменения и дополнения в соответствующие законы.Если инфекционное заболевание будет активно распространяться, нанося существенный вред здоровью и жизни граждан, Главный санитарный врач Узбекистана сможет принять решение об обязательной вакцинации населения. Так может выглядеть статья 28 закона "Об общественном здравоохранении", если проект будет утвержден.А статья 113 Трудового кодекса может предоставить право работодателю не принимать работника на работу, если тот отказывается проходить текущую профилактическую вакцинацию при угрозе распространения инфекционных заболеваний.Депутаты одобрили законопроект в первом чтении.С 1 апреля в республике стартовала прививочная кампания. Гражданам предлагается вколоть один из нескольких препаратов: узбекско-китайский Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica или российский "Спутник V". Также вскоре можно будет привиться AstraZeneca.Ранее в республике также ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения, а прививку от COVID внесли в национальный календарь вакцинации.
https://uz.sputniknews.ru/20210715/otabekov-usomnilsya-v-rezultatax-massovoy-vaktsinatsii-v-uzbekistane-19696405.html
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вакцинация от covid-19 в узбекистане, законодательная палата олий мажлиса, депутаты
В Узбекистане могут отказать в трудоустройстве непривитому гражданину — проект
13:29 27.07.2021 (обновлено: 13:54 27.07.2021)
В законопроекте сказано, что если инфекционное заболевание будет активно распространяться, нанося существенный вред здоровью и жизни граждан, Главный санитарный врач Узбекистана сможет принять решение об обязательной вакцинации населения.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik.
Депутаты партии "Миллий тикланиш" предложили не допускать к работе невакцинированных сотрудников, сообщили
в пресс-службе Законодательной палаты Олий Мажлиса.
Такая инициатива, по мнению парламентариев, будет способствовать ускорению вакцинации населения и, соответственно, снижению количества заболевших COVID-19.
С этой целью предложили внести изменения и дополнения в соответствующие законы.
Если инфекционное заболевание будет активно распространяться, нанося существенный вред здоровью и жизни граждан, Главный санитарный врач Узбекистана сможет принять решение об обязательной вакцинации населения. Так может выглядеть статья 28 закона "Об общественном здравоохранении", если проект будет утвержден.
А статья 113 Трудового кодекса может предоставить право работодателю не принимать работника на работу, если тот отказывается проходить текущую профилактическую вакцинацию при угрозе распространения инфекционных заболеваний.
Депутаты одобрили законопроект в первом чтении.
С 1 апреля в республике стартовала прививочная кампания. Гражданам предлагается вколоть один из нескольких препаратов: узбекско-китайский Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica или российский "Спутник V". Также вскоре можно будет привиться AstraZeneca.
Ранее в республике также ввели
обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения, а прививку от COVID внесли
в национальный календарь вакцинации.