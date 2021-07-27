https://uz.sputniknews.ru/20210727/glavvrach-zangiatinskoy-infektsionnoy-bolnitsy-obratilsya-k-uzbekistantsam-s-prosboy--video-19835468.html

Главврач Зангиатинской инфекционной больницы обратился к узбекистанцам с просьбой — видео

Главврач Зангиатинской инфекционной больницы обратился к узбекистанцам с просьбой — видео

Видеообращение главного врача медучреждения Анвара Хусанова опубликовано Минздравом республики. 27.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-27T09:55+0500

2021-07-27T09:55+0500

2021-07-27T10:01+0500

общество

ситуация с коронавирусом в узбекистане

министерство здравоохранения узбекистана

больница

врачи

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана опубликовало видеообращение главврача Зангиатинской инфекционной больницы №1 Анвара Хусанова к узбекистанцам. По его словам, в Узбекистане, как и во всем мире, сейчас наблюдается рост заболевших коронавирусной инфекцией."К сожалению, в нашу больницу поступают больные, состояние здоровья которых очень тяжелое. Многие из них прислушивались к советам людей и диванных экспертов, которые не имеют никакого отношения к вирусологии. Некоторые лечились через Интернет. Принимали антибиотики, делали гормонотерапию. Однако через 5-6 дней в результате самолечения состояние их здоровья ухудшается", — сказал Хусаинов. Главврач рекомендовал незамедлительно обращаться за помощью к медикам при обнаружении первых симптомов COVID-19. Для этого заболевшим необходимо позвонить по номерам 103 или 1003. Также Анвар Хусанов опроверг информацию о нехватке лекарств и медикаментов в Зангиатинской инфекционной больнице. "В качестве врача и руководителя этой больницы я обязан сообщить вам, что государство полностью обеспечивает учреждение нужными лекарствами и медикаментами", — подчеркнул он.В качестве подтверждения своих слов Хусаинов показал в своем видеообращении склад медицинского учреждения с необходимыми препаратами.

https://uz.sputniknews.ru/20210629/v-zangiatinskuyu-bolnitsu-popali-odinnadtsat-privityx-patsientov--glavvrach-19459399.html

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ситуация с коронавирусом в узбекистане, министерство здравоохранения узбекистана, больница, врачи