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Главврач Зангиатинской инфекционной больницы обратился к узбекистанцам с просьбой — видео
Главврач Зангиатинской инфекционной больницы обратился к узбекистанцам с просьбой — видео
Видеообращение главного врача медучреждения Анвара Хусанова опубликовано Минздравом республики. 27.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-27T09:55+0500
2021-07-27T09:55+0500
2021-07-27T10:01+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
министерство здравоохранения узбекистана
больница
врачи
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана опубликовало видеообращение главврача Зангиатинской инфекционной больницы №1 Анвара Хусанова к узбекистанцам. По его словам, в Узбекистане, как и во всем мире, сейчас наблюдается рост заболевших коронавирусной инфекцией."К сожалению, в нашу больницу поступают больные, состояние здоровья которых очень тяжелое. Многие из них прислушивались к советам людей и диванных экспертов, которые не имеют никакого отношения к вирусологии. Некоторые лечились через Интернет. Принимали антибиотики, делали гормонотерапию. Однако через 5-6 дней в результате самолечения состояние их здоровья ухудшается", — сказал Хусаинов. Главврач рекомендовал незамедлительно обращаться за помощью к медикам при обнаружении первых симптомов COVID-19. Для этого заболевшим необходимо позвонить по номерам 103 или 1003. Также Анвар Хусанов опроверг информацию о нехватке лекарств и медикаментов в Зангиатинской инфекционной больнице. "В качестве врача и руководителя этой больницы я обязан сообщить вам, что государство полностью обеспечивает учреждение нужными лекарствами и медикаментами", — подчеркнул он.В качестве подтверждения своих слов Хусаинов показал в своем видеообращении склад медицинского учреждения с необходимыми препаратами.
https://uz.sputniknews.ru/20210629/v-zangiatinskuyu-bolnitsu-popali-odinnadtsat-privityx-patsientov--glavvrach-19459399.html
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ситуация с коронавирусом в узбекистане, министерство здравоохранения узбекистана, больница, врачи
Главврач Зангиатинской инфекционной больницы обратился к узбекистанцам с просьбой — видео
09:55 27.07.2021 (обновлено: 10:01 27.07.2021)
Видеообращение главного врача медучреждения Анвара Хусанова опубликовано Минздравом республики.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана опубликовало видеообращение главврача Зангиатинской инфекционной больницы №1 Анвара Хусанова к узбекистанцам.
По его словам, в Узбекистане, как и во всем мире, сейчас наблюдается рост заболевших коронавирусной инфекцией.
"К сожалению, в нашу больницу поступают больные, состояние здоровья которых очень тяжелое. Многие из них прислушивались к советам людей и диванных экспертов, которые не имеют никакого отношения к вирусологии. Некоторые лечились через Интернет. Принимали антибиотики, делали гормонотерапию. Однако через 5-6 дней в результате самолечения состояние их здоровья ухудшается", — сказал Хусаинов.
Главврач рекомендовал незамедлительно обращаться за помощью к медикам при обнаружении первых симптомов COVID-19. Для этого заболевшим необходимо позвонить по номерам 103 или 1003.
Также Анвар Хусанов опроверг информацию о нехватке лекарств и медикаментов в Зангиатинской инфекционной больнице. "В качестве врача и руководителя этой больницы я обязан сообщить вам, что государство полностью обеспечивает учреждение нужными лекарствами и медикаментами", — подчеркнул он.
В качестве подтверждения своих слов Хусаинов показал в своем видеообращении склад медицинского учреждения с необходимыми препаратами.