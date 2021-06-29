https://uz.sputniknews.ru/20210629/v-zangiatinskuyu-bolnitsu-popali-odinnadtsat-privityx-patsientov--glavvrach-19459399.html

В зангиатинскую больницу попали одиннадцать привитых пациентов — главврач

В зангиатинскую больницу попали одиннадцать привитых пациентов — главврач

Заболевание у таких пациентов протекает в легкой форме и бессимптомно, то есть не приводит к серьезным осложнениям и летальному исходу. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-29T16:29+0500

2021-06-29T16:29+0500

2021-06-29T16:35+0500

общество

ситуация с коронавирусом в узбекистане

здравоохранение

прививки

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В инфекционной больнице №1 в Зангиатинском районе проходят лечение одиннадцать человек, которые уже получили прививки от коронавируса, сообщил главврач Анвар Хусаинов.Специалист подтвердил тот факт, что случаи заболевания COVID-19 встречаются у людей после вакцинации, однако они наблюдаются у тех, кто не успели получить все дозы вакцины в установленном порядке.По словам главврача ковидного госпиталя, все доступные в настоящее время в стране вакцины защищают от существующих штаммов коронавируса. Иммунитет формируется в течение трех недель после второй или третьей дозы вакцины. Привитому человеку очень важно обезопасить себя в этот период.Кампания по вакцинации населения стартовала в Узбекистане 1 апреля. На сегодняшний день здесь используют три препарата: AstraZeneca, узбекско-китайский ZF-UZ-VAC2001 и российский "Спутник V".В случае с узбекско-китайской вакциной необходимо получить три дозы для завершения вакцинации, в других – две.

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https://uz.sputniknews.ru/20210629/v-tashkent-dostavili-esche-odnu-partiyu-uzbeksko-kitayskoy-vaktsiny-ot-covid-19-19460260.html

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ситуация с коронавирусом в узбекистане, здравоохранение, прививки