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В зангиатинскую больницу попали одиннадцать привитых пациентов — главврач
В зангиатинскую больницу попали одиннадцать привитых пациентов — главврач
Заболевание у таких пациентов протекает в легкой форме и бессимптомно, то есть не приводит к серьезным осложнениям и летальному исходу. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-29T16:29+0500
2021-06-29T16:29+0500
2021-06-29T16:35+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
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прививки
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В инфекционной больнице №1 в Зангиатинском районе проходят лечение одиннадцать человек, которые уже получили прививки от коронавируса, сообщил главврач Анвар Хусаинов.Специалист подтвердил тот факт, что случаи заболевания COVID-19 встречаются у людей после вакцинации, однако они наблюдаются у тех, кто не успели получить все дозы вакцины в установленном порядке.По словам главврача ковидного госпиталя, все доступные в настоящее время в стране вакцины защищают от существующих штаммов коронавируса. Иммунитет формируется в течение трех недель после второй или третьей дозы вакцины. Привитому человеку очень важно обезопасить себя в этот период.Кампания по вакцинации населения стартовала в Узбекистане 1 апреля. На сегодняшний день здесь используют три препарата: AstraZeneca, узбекско-китайский ZF-UZ-VAC2001 и российский "Спутник V".В случае с узбекско-китайской вакциной необходимо получить три дозы для завершения вакцинации, в других – две.
https://uz.sputniknews.ru/20210618/uznala-mnogoe-o-koronaviruse-rossiyskiy-medik-ob-uchastii-v-borbe-s-kovidom-v-tashkente-19306608.html
https://uz.sputniknews.ru/20210629/v-tashkent-dostavili-esche-odnu-partiyu-uzbeksko-kitayskoy-vaktsiny-ot-covid-19-19460260.html
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ситуация с коронавирусом в узбекистане, здравоохранение, прививки
В зангиатинскую больницу попали одиннадцать привитых пациентов — главврач
16:29 29.06.2021 (обновлено: 16:35 29.06.2021)
Заболевание у таких пациентов протекает в легкой форме и бессимптомно, то есть не приводит к серьезным осложнениям и летальному исходу.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik.
В инфекционной больнице №1 в Зангиатинском районе проходят лечение одиннадцать человек, которые уже получили прививки от коронавируса, сообщил
главврач Анвар Хусаинов.
Специалист подтвердил тот факт, что случаи заболевания COVID-19 встречаются у людей после вакцинации, однако они наблюдаются у тех, кто не успели получить все дозы вакцины в установленном порядке.
"Одиннадцать пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в нашей больнице, успели получить только первую дозу вакцины, титр нейтрализующих антител (Nab) в их иммунной системе еще не был полностью сформирован. Однако даже в этом случае заболевание у таких пациентов протекает в легкой форме и бессимптомно, то есть не приводит к серьезным осложнениям и летальному исходу”, — пояснил Хусаинов.
По словам главврача ковидного госпиталя, все доступные в настоящее время в стране вакцины защищают от существующих штаммов коронавируса. Иммунитет формируется в течение трех недель после второй или третьей дозы вакцины. Привитому человеку очень важно обезопасить себя в этот период.
Кампания по вакцинации населения стартовала в Узбекистане 1 апреля. На сегодняшний день здесь используют три препарата: AstraZeneca, узбекско-китайский ZF-UZ-VAC2001 и российский "Спутник V".
В случае с узбекско-китайской вакциной необходимо получить три дозы для завершения вакцинации, в других – две.