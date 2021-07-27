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Объятые пламенем: в Самарканде крупный пожар уничтожил пять домов
Объятые пламенем: в Самарканде крупный пожар уничтожил пять домов
При инциденте никто не пострадал. В настоящее время устанавливается причина произошедшего и подсчитывается нанесенный от происшествия ущерб. 27.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-27T10:31+0500
2021-07-27T10:43+0500
происшествия
жилой дом
мчс узбекистана
пожар
самарканд
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. В Самарканде на улице Шохизинда с разницей в несколько часов сгорели пять домов, передает местный телеканал STV со ссылкой на областное управление по чрезвычайным ситуациям."Все пять возгораний произошли 26 июля в 14.58. Сообщение о первом пожаре поступило в дежурную часть УЧС в 15.04. Горел дом по улице Шохизинда, 242", — заявили в областном УЧС. По информации ведомства, в результате сильного ветра пламя быстро распространилось и перешло на другие соседские дома. На место происшествия прибыли пять пожарных машин. Отмечается, что огонь охватил 200 квадратных метров — сгорели потолки, кровли домов и бытовая техника. Пожар удалось локализовать в 15.39 и полностью потушить пламя в 17.00 по местному времени. При инциденте никто не пострадал. В настоящее время устанавливается причина произошедшего и подсчитывается нанесенный от пожара ущерб.
https://uz.sputniknews.ru/20210622/krupnyy-pojar-v-samarkande-shest-brigad-borolis-s-ognem-2-chasa--video-19345281.html
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жилой дом, мчс узбекистана, пожар, самарканд

Объятые пламенем: в Самарканде крупный пожар уничтожил пять домов

10:31 27.07.2021 (обновлено: 10:43 27.07.2021)
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© Unsplash / Jay HeikeПожар.Иллюстративное фото
Пожар.Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2021
© Unsplash / Jay Heike
При инциденте никто не пострадал. В настоящее время устанавливается причина произошедшего и подсчитывается нанесенный от происшествия ущерб.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. В Самарканде на улице Шохизинда с разницей в несколько часов сгорели пять домов, передает местный телеканал STV со ссылкой на областное управление по чрезвычайным ситуациям.
"Все пять возгораний произошли 26 июля в 14.58. Сообщение о первом пожаре поступило в дежурную часть УЧС в 15.04. Горел дом по улице Шохизинда, 242", — заявили в областном УЧС.

По информации ведомства, в результате сильного ветра пламя быстро распространилось и перешло на другие соседские дома. На место происшествия прибыли пять пожарных машин.
Сотрудник МЧС во время тушения пожара - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2021
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Отмечается, что огонь охватил 200 квадратных метров — сгорели потолки, кровли домов и бытовая техника.

Пожар удалось локализовать в 15.39 и полностью потушить пламя в 17.00 по местному времени.
При инциденте никто не пострадал. В настоящее время устанавливается причина произошедшего и подсчитывается нанесенный от пожара ущерб.
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