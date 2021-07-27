https://uz.sputniknews.ru/20210727/obyatye-plamenem-v-samarkande-krupnyy-pojar-unichtojil-pyat-domov--19836072.html

Объятые пламенем: в Самарканде крупный пожар уничтожил пять домов

Объятые пламенем: в Самарканде крупный пожар уничтожил пять домов

При инциденте никто не пострадал. В настоящее время устанавливается причина произошедшего и подсчитывается нанесенный от происшествия ущерб. 27.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-27T10:31+0500

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происшествия

жилой дом

мчс узбекистана

пожар

самарканд

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. В Самарканде на улице Шохизинда с разницей в несколько часов сгорели пять домов, передает местный телеканал STV со ссылкой на областное управление по чрезвычайным ситуациям."Все пять возгораний произошли 26 июля в 14.58. Сообщение о первом пожаре поступило в дежурную часть УЧС в 15.04. Горел дом по улице Шохизинда, 242", — заявили в областном УЧС. По информации ведомства, в результате сильного ветра пламя быстро распространилось и перешло на другие соседские дома. На место происшествия прибыли пять пожарных машин. Отмечается, что огонь охватил 200 квадратных метров — сгорели потолки, кровли домов и бытовая техника. Пожар удалось локализовать в 15.39 и полностью потушить пламя в 17.00 по местному времени. При инциденте никто не пострадал. В настоящее время устанавливается причина произошедшего и подсчитывается нанесенный от пожара ущерб.

https://uz.sputniknews.ru/20210622/krupnyy-pojar-v-samarkande-shest-brigad-borolis-s-ognem-2-chasa--video-19345281.html

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жилой дом, мчс узбекистана, пожар, самарканд