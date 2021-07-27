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Ставки на спорт: букмекерские конторы уже легальны или пока под запретом — подробности
Ставки на спорт: букмекерские конторы уже легальны или пока под запретом — подробности
С 1 января 2021 года ведение букмекерской деятельности в республике разрешено на основании лицензии, полученной в Агентстве развития рынка капитала. 27.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-27T11:05+0500
2021-07-27T12:26+0500
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. В Узбекистане проект по выдаче лицензии на осуществление букмекерской деятельности все еще находится в стадии разработки, в связи с чем ставки на спорт в стране являются незаконными, сообщает Агентство по защите прав потребителей.С 1 января 2021 года ведение букмекерской деятельности в республике разрешено на основании лицензии, полученной в Агентстве развития рынка капитала. Об этом стало известно из указа президента от 4 декабря 2019 года "О мерах по поднятию на совершенно новый этап развития футбола в Узбекистане".К тому же в УК РУз и Кодекс об административной ответственности внесены соответствующие правки, устанавливающие ответственность за нарушение правил букмекерской деятельности, игру на тотализаторе, проведение и участие в договорных играх для воздействия на результат.С целью изучения данного вопроса Агентство по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете направило письмо в Агентство по развитию рынка капитала."В настоящее время разрабатывается проект по выдаче лицензии на осуществление букмекерской деятельности. К тому же Агентство еще не выдавало ни одной лицензии. Исходя из этого, данный вид деятельности все еще является незаконным согласно ст. 191 КоАО РУз , а также ст. 278 УК РУз", — информируется в документе.В агентстве также напомнили, что, согласно статье 6 Закона РУз "О рекламе", распространение информации о продукции, производство или реализация которой запрещены законодательством, воспрещается.
https://uz.sputniknews.ru/20191119/Chem-legalnye-bukmekery-pomogut-uzbekskomu-sportu--mnenie-eksperta-12828236.html
https://uz.sputniknews.ru/20210101/S-nachala-goda-v-Uzbekistane-nachnut-rabotat-bukmekerskie-kontory-15715776.html
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закон, кодекс, бизнес, узбекистан

Ставки на спорт: букмекерские конторы уже легальны или пока под запретом — подробности

11:05 27.07.2021 (обновлено: 12:26 27.07.2021)
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С 1 января 2021 года ведение букмекерской деятельности в республике разрешено на основании лицензии, полученной в Агентстве развития рынка капитала.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. В Узбекистане проект по выдаче лицензии на осуществление букмекерской деятельности все еще находится в стадии разработки, в связи с чем ставки на спорт в стране являются незаконными, сообщает Агентство по защите прав потребителей.
С 1 января 2021 года ведение букмекерской деятельности в республике разрешено на основании лицензии, полученной в Агентстве развития рынка капитала. Об этом стало известно из указа президента от 4 декабря 2019 года "О мерах по поднятию на совершенно новый этап развития футбола в Узбекистане".
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К тому же в УК РУз и Кодекс об административной ответственности внесены соответствующие правки, устанавливающие ответственность за нарушение правил букмекерской деятельности, игру на тотализаторе, проведение и участие в договорных играх для воздействия на результат.
С целью изучения данного вопроса Агентство по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете направило письмо в Агентство по развитию рынка капитала.
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"В настоящее время разрабатывается проект по выдаче лицензии на осуществление букмекерской деятельности. К тому же Агентство еще не выдавало ни одной лицензии. Исходя из этого, данный вид деятельности все еще является незаконным согласно ст. 191 КоАО РУз , а также ст. 278 УК РУз", — информируется в документе.

В агентстве также напомнили, что, согласно статье 6 Закона РУз "О рекламе", распространение информации о продукции, производство или реализация которой запрещены законодательством, воспрещается.
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