https://uz.sputniknews.ru/20210727/stavki-na-sport-bukmekerskie-kontory-uje-legalny-ili-poka-pod-zapretom--podrobnosti-19836648.html

Ставки на спорт: букмекерские конторы уже легальны или пока под запретом — подробности

Ставки на спорт: букмекерские конторы уже легальны или пока под запретом — подробности

С 1 января 2021 года ведение букмекерской деятельности в республике разрешено на основании лицензии, полученной в Агентстве развития рынка капитала. 27.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-27T11:05+0500

2021-07-27T11:05+0500

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. В Узбекистане проект по выдаче лицензии на осуществление букмекерской деятельности все еще находится в стадии разработки, в связи с чем ставки на спорт в стране являются незаконными, сообщает Агентство по защите прав потребителей.С 1 января 2021 года ведение букмекерской деятельности в республике разрешено на основании лицензии, полученной в Агентстве развития рынка капитала. Об этом стало известно из указа президента от 4 декабря 2019 года "О мерах по поднятию на совершенно новый этап развития футбола в Узбекистане".К тому же в УК РУз и Кодекс об административной ответственности внесены соответствующие правки, устанавливающие ответственность за нарушение правил букмекерской деятельности, игру на тотализаторе, проведение и участие в договорных играх для воздействия на результат.С целью изучения данного вопроса Агентство по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете направило письмо в Агентство по развитию рынка капитала."В настоящее время разрабатывается проект по выдаче лицензии на осуществление букмекерской деятельности. К тому же Агентство еще не выдавало ни одной лицензии. Исходя из этого, данный вид деятельности все еще является незаконным согласно ст. 191 КоАО РУз , а также ст. 278 УК РУз", — информируется в документе.В агентстве также напомнили, что, согласно статье 6 Закона РУз "О рекламе", распространение информации о продукции, производство или реализация которой запрещены законодательством, воспрещается.

https://uz.sputniknews.ru/20191119/Chem-legalnye-bukmekery-pomogut-uzbekskomu-sportu--mnenie-eksperta-12828236.html

https://uz.sputniknews.ru/20210101/S-nachala-goda-v-Uzbekistane-nachnut-rabotat-bukmekerskie-kontory-15715776.html

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