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В регионах Узбекистана откроют 35 специализированных медцентров
В регионах Узбекистана откроют 35 специализированных медцентров
Перед медучреждениями поставлена задача оказывать экстренную и специализированную помощь на основе принципа "золотой час". 27.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-27T13:27+0500
2021-07-27T13:33+0500
общество
медцентр
постановление
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. За полтора года при районных (городских) медицинских объединениях поэтапно создадут 35 межрайонных центров, специализирующихся на сочетанных травмах и острых сосудистых заболеваниях. Новая инициатива предусмотрена постановлением президента "О мерах по дальнейшему повышению качества медицинской помощи, населению", подписанному накануне.Основной целью документа является повышение доступа населения в регионах к специализированной медицинской помощи.В соответствии с постановлением, перед центрами поставлена задача оказывать экстренную и специализированную помощь на основе принципа "золотой час". Кроме того, в них смогут получить гемодиализ больные, страдающие почечной недостаточностью.К тому же утверждена программа мер по обеспечению на бесплатной основе профилактическими специальными препаратами детей, беременных, женщин фертильного возраста и кормящих матерей:На министра здравоохранения Хаджибаева А.М. и его заместителей возложена персональная ответственность за эффективную организацию исполнения постановления.С 1 июля семейным врачебным пунктам и поликлиникам выделили 10 тысяч штатных единиц среднего медицинского персонала, а с 1 января 2022 года дополнительно распределят еще 10 тысяч медработников. Данная мера позволила организовать "медицинские бригады", а также расширить охват населения районными (городскими) многопрофильными центральными поликлиниками.
https://uz.sputniknews.ru/20201031/V-Namangane-planiruyut-postroit-medtsentr-po-italyanskim-tekhnologiyam-15297297.html
https://uz.sputniknews.ru/20210615/v-uzbekistane-moderniziruyut-respublikanskiy-meditsinskiy-tsentr-onkologii-i-radiologii-19236844.html
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медцентр, постановление, узбекистан

В регионах Узбекистана откроют 35 специализированных медцентров

13:27 27.07.2021 (обновлено: 13:33 27.07.2021)
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© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких
Аппарат искусственной вентиляции легких - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Перед медучреждениями поставлена задача оказывать экстренную и специализированную помощь на основе принципа "золотой час".
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. За полтора года при районных (городских) медицинских объединениях поэтапно создадут 35 межрайонных центров, специализирующихся на сочетанных травмах и острых сосудистых заболеваниях. Новая инициатива предусмотрена постановлением президента "О мерах по дальнейшему повышению качества медицинской помощи, населению", подписанному накануне.
Основной целью документа является повышение доступа населения в регионах к специализированной медицинской помощи.
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В соответствии с постановлением, перед центрами поставлена задача оказывать экстренную и специализированную помощь на основе принципа "золотой час". Кроме того, в них смогут получить гемодиализ больные, страдающие почечной недостаточностью.
К тому же утверждена программа мер по обеспечению на бесплатной основе профилактическими специальными препаратами детей, беременных, женщин фертильного возраста и кормящих матерей:
микронутриентными порошками – детей в возрасте 6-23 месяцев в целях обогащения пищи, приготовленной для них в домашних условиях;
витамином А – детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет;
специальными препаратами профилактики гельминтоза – детей в возрасте 2-10 лет;
препаратами йода – беременных женщин и кормящих матерей, а также детей в возрасте 3-15 лет;
препаратами железа и фолиевой кислоты – женщин фертильного возраста до 35 лет.
На министра здравоохранения Хаджибаева А.М. и его заместителей возложена персональная ответственность за эффективную организацию исполнения постановления.
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С 1 июля семейным врачебным пунктам и поликлиникам выделили 10 тысяч штатных единиц среднего медицинского персонала, а с 1 января 2022 года дополнительно распределят еще 10 тысяч медработников. Данная мера позволила организовать "медицинские бригады", а также расширить охват населения районными (городскими) многопрофильными центральными поликлиниками.
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