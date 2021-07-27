https://uz.sputniknews.ru/20210727/v-regionax-uzbekistana-otkroyut-35-spetsializirovannyx-medtsentrov-19838482.html

В регионах Узбекистана откроют 35 специализированных медцентров

В регионах Узбекистана откроют 35 специализированных медцентров

Перед медучреждениями поставлена задача оказывать экстренную и специализированную помощь на основе принципа "золотой час". 27.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-27T13:27+0500

2021-07-27T13:27+0500

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общество

медцентр

постановление

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. За полтора года при районных (городских) медицинских объединениях поэтапно создадут 35 межрайонных центров, специализирующихся на сочетанных травмах и острых сосудистых заболеваниях. Новая инициатива предусмотрена постановлением президента "О мерах по дальнейшему повышению качества медицинской помощи, населению", подписанному накануне.Основной целью документа является повышение доступа населения в регионах к специализированной медицинской помощи.В соответствии с постановлением, перед центрами поставлена задача оказывать экстренную и специализированную помощь на основе принципа "золотой час". Кроме того, в них смогут получить гемодиализ больные, страдающие почечной недостаточностью.К тому же утверждена программа мер по обеспечению на бесплатной основе профилактическими специальными препаратами детей, беременных, женщин фертильного возраста и кормящих матерей:На министра здравоохранения Хаджибаева А.М. и его заместителей возложена персональная ответственность за эффективную организацию исполнения постановления.С 1 июля семейным врачебным пунктам и поликлиникам выделили 10 тысяч штатных единиц среднего медицинского персонала, а с 1 января 2022 года дополнительно распределят еще 10 тысяч медработников. Данная мера позволила организовать "медицинские бригады", а также расширить охват населения районными (городскими) многопрофильными центральными поликлиниками.

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медцентр, постановление, узбекистан