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В Узбекистане модернизируют Республиканский медицинский центр онкологии и радиологии
В Узбекистане модернизируют Республиканский медицинский центр онкологии и радиологии
К тому же в единую структуру планируется объединить Ташкентский городской и Ташкентский областной филиалы республиканского центра. 15.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-15T11:23+0500
2021-06-15T11:40+0500
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медицина
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проектов в сфере коммунального обслуживания и здравоохранения, разработанных ответственными министерствами и хокимиятами. Об этом сообщает пресс-служба президента.В соответствии с постановлением главы государства "О дальнейшем совершенствовании системы оказания населению гематологических и онкологических услуг" был разработан проект строительства и оснащения новых корпусов для Республиканского медицинского центра онкологии и радиологии. Отмечается, что под сооружения выделено свыше пяти гектаров неиспользуемой территории клиники Ташкентской медицинской академии. "Новый центр оснастят современным оборудованием для позитронно-эмиссионной томографии, радиоизотопного изучения, ПЦР-анализа, магнитно-резонансной томографии, ангиографии. Будут внедрены новые методики лечения, такие как иммунотерапия, таргетная терапия, облучение линейным ускорителем и стереотаксическая световая терапия, радиохирургия", — информируется в релизе.Кроме того, в ходе проведенного исследования выяснилось, что население чаще всего обращается за онкологической помощью в Ташкентский городской и Ташкентский областной филиалы республиканского центра, в связи с чем принято решение объединить их в единую структуру.Помимо этого, разработан проект по расширению сотрудничества с Российским медицинским университетом имени Пирогова, в соответствии с которым в ближайшие два года планируется отправлять узбекистанских студентов на обучение в РФ. Известно, что в 2023/2024 учебном году в Ташкенте откроется филиал данного вуза.
https://uz.sputniknews.ru/20210514/vy-ne-odni-my-podderjim-mirziyoev-navestil-malenkix-patsientov-tsentra-gematologii-18735350.html
https://uz.sputniknews.ru/20210528/minzdrav-rasskazal-podrobnosti-o-buduschem-filiale-rnimu-im-pirogova-v-tashkente-18965324.html
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вузы, медицина, узбекистан

В Узбекистане модернизируют Республиканский медицинский центр онкологии и радиологии

11:23 15.06.2021 (обновлено: 11:40 15.06.2021)
758
© Sputnik / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПалата в медицинском центре Министерства обороны РФ для пациентов с COVID-19 в Ростове-на-Дону.
Палата в медицинском центре Министерства обороны РФ для пациентов с COVID-19 в Ростове-на-Дону. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2021
© Sputnik / Сергей Пивоваров
/
Перейти в фотобанк
К тому же в единую структуру планируется объединить Ташкентский городской и Ташкентский областной филиалы республиканского центра.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проектов в сфере коммунального обслуживания и здравоохранения, разработанных ответственными министерствами и хокимиятами. Об этом сообщает пресс-служба президента.
В соответствии с постановлением главы государства "О дальнейшем совершенствовании системы оказания населению гематологических и онкологических услуг" был разработан проект строительства и оснащения новых корпусов для Республиканского медицинского центра онкологии и радиологии.
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Отмечается, что под сооружения выделено свыше пяти гектаров неиспользуемой территории клиники Ташкентской медицинской академии.
"Новый центр оснастят современным оборудованием для позитронно-эмиссионной томографии, радиоизотопного изучения, ПЦР-анализа, магнитно-резонансной томографии, ангиографии. Будут внедрены новые методики лечения, такие как иммунотерапия, таргетная терапия, облучение линейным ускорителем и стереотаксическая световая терапия, радиохирургия", — информируется в релизе.
Кроме того, в ходе проведенного исследования выяснилось, что население чаще всего обращается за онкологической помощью в Ташкентский городской и Ташкентский областной филиалы республиканского центра, в связи с чем принято решение объединить их в единую структуру.
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Помимо этого, разработан проект по расширению сотрудничества с Российским медицинским университетом имени Пирогова, в соответствии с которым в ближайшие два года планируется отправлять узбекистанских студентов на обучение в РФ. Известно, что в 2023/2024 учебном году в Ташкенте откроется филиал данного вуза.
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