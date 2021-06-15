https://uz.sputniknews.ru/20210615/v-uzbekistane-moderniziruyut-respublikanskiy-meditsinskiy-tsentr-onkologii-i-radiologii-19236844.html

В Узбекистане модернизируют Республиканский медицинский центр онкологии и радиологии

В Узбекистане модернизируют Республиканский медицинский центр онкологии и радиологии

К тому же в единую структуру планируется объединить Ташкентский городской и Ташкентский областной филиалы республиканского центра. 15.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-15T11:23+0500

2021-06-15T11:23+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проектов в сфере коммунального обслуживания и здравоохранения, разработанных ответственными министерствами и хокимиятами. Об этом сообщает пресс-служба президента.В соответствии с постановлением главы государства "О дальнейшем совершенствовании системы оказания населению гематологических и онкологических услуг" был разработан проект строительства и оснащения новых корпусов для Республиканского медицинского центра онкологии и радиологии. Отмечается, что под сооружения выделено свыше пяти гектаров неиспользуемой территории клиники Ташкентской медицинской академии. "Новый центр оснастят современным оборудованием для позитронно-эмиссионной томографии, радиоизотопного изучения, ПЦР-анализа, магнитно-резонансной томографии, ангиографии. Будут внедрены новые методики лечения, такие как иммунотерапия, таргетная терапия, облучение линейным ускорителем и стереотаксическая световая терапия, радиохирургия", — информируется в релизе.Кроме того, в ходе проведенного исследования выяснилось, что население чаще всего обращается за онкологической помощью в Ташкентский городской и Ташкентский областной филиалы республиканского центра, в связи с чем принято решение объединить их в единую структуру.Помимо этого, разработан проект по расширению сотрудничества с Российским медицинским университетом имени Пирогова, в соответствии с которым в ближайшие два года планируется отправлять узбекистанских студентов на обучение в РФ. Известно, что в 2023/2024 учебном году в Ташкенте откроется филиал данного вуза.

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