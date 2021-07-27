https://uz.sputniknews.ru/20210727/vaktsinatsiya-doljna-byt-obyazatelnoy--glavnyy-epidemiolog-uzbekistana-19839737.html

"Вакцинация должна быть обязательной" – главный эпидемиолог Узбекистана

"Вакцинация должна быть обязательной" – главный эпидемиолог Узбекистана

Главный эпидемиолог Узбекистана Нурмат Отабеков убежден, что вакцинация населения должна быть обязательной. Об этом он рассказал во время беседы с... 27.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-27T14:19+0500

2021-07-27T14:19+0500

2021-07-27T15:17+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья

ситуация с коронавирусом в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Узбекистан объявил об обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан, занятых в сфере обслуживания. Также в эту категорию попали работники торговли, сотрудники правоохранительных органов, военные, врачи и учителя.Однако это все еще не всеобщая вакцинация, хотя, по мнению специалистов, это единственные верный шанс остановить и победить коронавирусную инфекцию.Он добавил, что ежедневно в республике выявляется почти по 800 пациентов, а у 600 регистрируют пневмонию. И это не считая тех, кто не зарегистрирован Минздравом из-за отсутствия клинических проявлений."Именно поэтому я убежден, что вакцинация должна быть обязательной", — объяснил свою позицию Нурмат Отабеков.По словам эпидемиолога, в Узбекистане на сегодняшний день прививают от 13 видов инфекций, что доказывает эффективность иммунопрофилактики с помощью вакцинации.По его мнению, если человек относится к категории обязательно прививаемых, но не сделал укол, он должен быть отстранен от работы до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизуется. Главная цель такой меры – обезопасить сотрудников, которые постоянно контактируют с коллегами. У людей должно быть понимание, что вакцинация – это необходимая для защиты здоровья мера. Только ответственное отношение к своему здоровью, а значит и к самочувствию окружающих, способно остановить пандемию.Законодательная палата Олий Мажлиса уже одобрила в первом чтении законопроект об обязательной вакцинации населения.

https://uz.sputniknews.ru/20210727/v-uzbekistane-mogut-otkazat-v-trudoustroystve-neprivitomu-grajdaninu---proekt-19838677.html

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2021

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Дильшода Рахматова https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/341/49/3414917_970:0:4426:3456_100x100_80_0_0_74e7c8f9d7d92a651ca2b17fe6f91469.jpg

вакцинация от covid-19 в узбекистане, служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, ситуация с коронавирусом в узбекистане