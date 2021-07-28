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"Подкожно" и навсегда: красивые олимпийские тату спортсменов — фото

"Подкожно" и навсегда: красивые олимпийские тату спортсменов — фото

Олимпиада в Токио — в самом разгаре. Спортсмены удивляют не только своими успехами, но и интересными фактами из биографии. 28.07.2021, Sputnik Узбекистан

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Так, оказалось, что некоторые участники решили в честь долгожданных Игр сделать себе памятное тату. Конечно, первое, что ассоциируется с Олимпиадой, — это кольца! Они и попали в объективы корреспондентов.Представляем фотоподборку самых креативных спортсменов!Напоминаем, что Игры в Токио продлятся до 8 августа. Пока что в лидерах по количеству медалей — сборные Японии, Китая, США и России.

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