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"Подкожно" и навсегда: красивые олимпийские тату спортсменов — фото
"Подкожно" и навсегда: красивые олимпийские тату спортсменов — фото
Олимпиада в Токио — в самом разгаре. Спортсмены удивляют не только своими успехами, но и интересными фактами из биографии. 28.07.2021, Sputnik Узбекистан
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Так, оказалось, что некоторые участники решили в честь долгожданных Игр сделать себе памятное тату. Конечно, первое, что ассоциируется с Олимпиадой, — это кольца! Они и попали в объективы корреспондентов.Представляем фотоподборку самых креативных спортсменов!Напоминаем, что Игры в Токио продлятся до 8 августа. Пока что в лидерах по количеству медалей — сборные Японии, Китая, США и России.
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олимпийские игры, олимпийские игры в токио, олимпиада-2020, олимпиада, спортсмен, мультимедиа , фото

"Подкожно" и навсегда: красивые олимпийские тату спортсменов — фото

16:23 28.07.2021 (обновлено: 16:31 28.07.2021)
666
Олимпиада в Токио — в самом разгаре. Спортсмены удивляют не только своими успехами, но и интересными фактами из биографии.
Так, оказалось, что некоторые участники решили в честь долгожданных Игр сделать себе памятное тату.
Конечно, первое, что ассоциируется с Олимпиадой, — это кольца! Они и попали в объективы корреспондентов.
Представляем фотоподборку самых креативных спортсменов!
Напоминаем, что Игры в Токио продлятся до 8 августа. Пока что в лидерах по количеству медалей — сборные Японии, Китая, США и России.
© AP Photo / Matthias Schrader

Адам Пити из Великобритании и его татуировка олимпийских колец в Токийском центре на летних Олимпийских играх.

Адам Пити из Великобритании и его татуировка олимпийских колец в Токийском центре на летних Олимпийских играх. - Sputnik Узбекистан
1/13
© AP Photo / Matthias Schrader

Адам Пити из Великобритании и его татуировка олимпийских колец в Токийском центре на летних Олимпийских играх.

© AP Photo / Natacha Pisarenko

Ванесса Феррари из Италии во время квалификационных соревнований по спортивной гимнастике на Олимпиаде.

Ванесса Феррари из Италии во время квалификационных соревнований по спортивной гимнастике на Олимпиаде. - Sputnik Узбекистан
2/13
© AP Photo / Natacha Pisarenko

Ванесса Феррари из Италии во время квалификационных соревнований по спортивной гимнастике на Олимпиаде.

© Sputnik / Grigory Sysoev  / Перейти в фотобанк

Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) по прыжкам в воду Александр Бондарь и Виктор Минибаев на соревнованиях по синхронным прыжкам с вышки 10 метров
на Олимпийских играх в Токио.

Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) по прыжкам в воду Александр Бондарь и Виктор Минибаев на соревнованиях по синхронным прыжкам с вышки 10 метров на Олимпийских играх в Токио. - Sputnik Узбекистан
3/13
© Sputnik / Grigory Sysoev
/
Перейти в фотобанк

Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) по прыжкам в воду Александр Бондарь и Виктор Минибаев на соревнованиях по синхронным прыжкам с вышки 10 метров
на Олимпийских играх в Токио.

© AP Photo / Matthias Schrader

Пловец гуляет по террасе у бассейна перед соревнованиями в Аквацентре Токио на летних Олимпийских играх 2020-го.

Пловец гуляет по террасе у бассейна перед соревнованиями в Аквацентре Токио на летних Олимпийских играх 2020-го. - Sputnik Узбекистан
4/13
© AP Photo / Matthias Schrader

Пловец гуляет по террасе у бассейна перед соревнованиями в Аквацентре Токио на летних Олимпийских играх 2020-го.

© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

Турецкая лучница Ясемин Анагоз на Олимпийских играх в Токио-2020.

Турецкая лучница Ясемин Анагоз на Олимпийских играх в Токио-2020. - Sputnik Узбекистан
5/13
© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

Турецкая лучница Ясемин Анагоз на Олимпийских играх в Токио-2020.

© AP Photo / Petros Giannakouris

Татуировка Швейцарской спортсменки Джоаны Хайдрих в честь Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Татуировка Швейцарской спортсменки Джоаны Хайдрих в честь Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. - Sputnik Узбекистан
6/13
© AP Photo / Petros Giannakouris

Татуировка Швейцарской спортсменки Джоаны Хайдрих в честь Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

© AP Photo / Martin Meissner

Олимпийское тату французской спортсменки Фантин Лесаффр.

Олимпийское тату французской спортсменки Фантин Лесаффр. - Sputnik Узбекистан
7/13
© AP Photo / Martin Meissner

Олимпийское тату французской спортсменки Фантин Лесаффр.

© AP Photo / Natacha Pisarenko

Тату канадской спортсменки Шэллон Олсен в честь Олимпийских игр 2016 и 2020 годов.

Тату канадской спортсменки Шэллон Олсен в честь Олимпийских игр 2016 и 2020 годов. - Sputnik Узбекистан
8/13
© AP Photo / Natacha Pisarenko

Тату канадской спортсменки Шэллон Олсен в честь Олимпийских игр 2016 и 2020 годов.

© AP Photo / Frank Franklin II

Олимпийское тату марокканского боксера Абдельхака Надира.

Олимпийское тату марокканского боксера Абдельхака Надира. - Sputnik Узбекистан
9/13
© AP Photo / Frank Franklin II

Олимпийское тату марокканского боксера Абдельхака Надира.

© REUTERS / Kacper Pempel

Татуировка олимпийских колец Рустама Укуманова из Казахстана.

Татуировка олимпийских колец Рустама Укуманова из Казахстана. - Sputnik Узбекистан
10/13
© REUTERS / Kacper Pempel

Татуировка олимпийских колец Рустама Укуманова из Казахстана.

© AP Photo / Charlie Riedel

Капли воды падают на спину с татуировкой олимпийских колец пловца Таунли Хааса из США.

Капли воды падают на спину с татуировкой олимпийских колец пловца Таунли Хааса из США. - Sputnik Узбекистан
11/13
© AP Photo / Charlie Riedel

Капли воды падают на спину с татуировкой олимпийских колец пловца Таунли Хааса из США.

© AP Photo / Martin Meissner

Пловец с олимпийской татуировкой во время тренировки на летних Олимпийских играх Токио-2020.

Пловец с олимпийской татуировкой во время тренировки на летних Олимпийских играх Токио-2020. - Sputnik Узбекистан
12/13
© AP Photo / Martin Meissner

Пловец с олимпийской татуировкой во время тренировки на летних Олимпийских играх Токио-2020.

© REUTERS / Mike Blake

Татуировка в виде олимпийских колец на спине спортсмена из Нидерландов.

Татуировка в виде олимпийских колец на спине спортсмена из Нидерландов. - Sputnik Узбекистан
13/13
© REUTERS / Mike Blake

Татуировка в виде олимпийских колец на спине спортсмена из Нидерландов.

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