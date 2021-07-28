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"Подкожно" и навсегда: красивые олимпийские тату спортсменов — фото
"Подкожно" и навсегда: красивые олимпийские тату спортсменов — фото
Олимпиада в Токио — в самом разгаре. Спортсмены удивляют не только своими успехами, но и интересными фактами из биографии. 28.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-28T16:23+0500
2021-07-28T16:23+0500
2021-07-28T16:31+0500
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Так, оказалось, что некоторые участники решили в честь долгожданных Игр сделать себе памятное тату. Конечно, первое, что ассоциируется с Олимпиадой, — это кольца! Они и попали в объективы корреспондентов.Представляем фотоподборку самых креативных спортсменов!Напоминаем, что Игры в Токио продлятся до 8 августа. Пока что в лидерах по количеству медалей — сборные Японии, Китая, США и России.
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олимпийские игры, олимпийские игры в токио, олимпиада-2020, олимпиада, спортсмен, мультимедиа , фото
"Подкожно" и навсегда: красивые олимпийские тату спортсменов — фото 16:23 28.07.2021 (обновлено: 16:31 28.07.2021)
Олимпиада в Токио — в самом разгаре. Спортсмены удивляют не только своими успехами, но и интересными фактами из биографии.
Так, оказалось, что некоторые участники решили в честь долгожданных Игр сделать себе памятное тату.
Конечно, первое, что ассоциируется с Олимпиадой, — это кольца! Они и попали в объективы корреспондентов.
Представляем фотоподборку самых креативных спортсменов!
Напоминаем, что Игры в Токио продлятся до 8 августа. Пока что в лидерах по количеству медалей — сборные Японии, Китая, США и России.
© AP Photo / Matthias Schrader
Адам Пити из Великобритании и его татуировка олимпийских колец в Токийском центре на летних Олимпийских играх.
Адам Пити из Великобритании и его татуировка олимпийских колец в Токийском центре на летних Олимпийских играх.
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Ванесса Феррари из Италии во время квалификационных соревнований по спортивной гимнастике на Олимпиаде.
Ванесса Феррари из Италии во время квалификационных соревнований по спортивной гимнастике на Олимпиаде.
© Sputnik / Grigory Sysoev / Перейти в фотобанк
Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) по прыжкам в воду Александр Бондарь и Виктор Минибаев на соревнованиях по синхронным прыжкам с вышки 10 метров
на Олимпийских играх в Токио.
Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) по прыжкам в воду Александр Бондарь и Виктор Минибаев на соревнованиях по синхронным прыжкам с вышки 10 метров
на Олимпийских играх в Токио. © AP Photo / Matthias Schrader
Пловец гуляет по террасе у бассейна перед соревнованиями в Аквацентре Токио на летних Олимпийских играх 2020-го.
Пловец гуляет по террасе у бассейна перед соревнованиями в Аквацентре Токио на летних Олимпийских играх 2020-го.
Турецкая лучница Ясемин Анагоз на Олимпийских играх в Токио-2020.
© AP Photo / Petros Giannakouris
Татуировка Швейцарской спортсменки Джоаны Хайдрих в честь Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
Татуировка Швейцарской спортсменки Джоаны Хайдрих в честь Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
© AP Photo / Martin Meissner
Олимпийское тату французской спортсменки Фантин Лесаффр.
Олимпийское тату французской спортсменки Фантин Лесаффр.
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Тату канадской спортсменки Шэллон Олсен в честь Олимпийских игр 2016 и 2020 годов.
Тату канадской спортсменки Шэллон Олсен в честь Олимпийских игр 2016 и 2020 годов.
© AP Photo / Frank Franklin II
Олимпийское тату марокканского боксера Абдельхака Надира.
Олимпийское тату марокканского боксера Абдельхака Надира.
Татуировка олимпийских колец Рустама Укуманова из Казахстана.
© AP Photo / Charlie Riedel
Капли воды падают на спину с татуировкой олимпийских колец пловца Таунли Хааса из США.
Капли воды падают на спину с татуировкой олимпийских колец пловца Таунли Хааса из США.
© AP Photo / Martin Meissner
Пловец с олимпийской татуировкой во время тренировки на летних Олимпийских играх Токио-2020.
Пловец с олимпийской татуировкой во время тренировки на летних Олимпийских играх Токио-2020.
Татуировка в виде олимпийских колец на спине спортсмена из Нидерландов.