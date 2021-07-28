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АБИИ выделит более $165 млн на реконструкцию автотрассы
АБИИ выделит более $165 млн на реконструкцию автотрассы
АБИИ готов выделить кредит в размере $165,5 млн сроком на 30 лет с 5-летним льготным периодом. 28.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-28T17:28+0500
2021-07-28T17:58+0500
экономика
азиатский банк инфраструктурных инвестиций
реконструкция
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) примет участие в реконструкции участка дороги протяженностью 78 км автотрассы А380 "Гузар — Бухара — Нукус — Бейнеу". Специалисты Комитета по автомобильным дорогам Узбекистана разработали технико-экономические параметры проекта стоимостью $207,1 млн. Они уже утверждены. Срок реализации — 5 лет (с 2021 по 2025 годы).Соглашение по финансированию проекта было подписано в июне прошлого года. АБИИ готов выделить кредит в размере $165,5 млн сроком на 30 лет с 5-летним льготным периодом.Доля Узбекистана составляет $41,6 млн, в том числе $24,6 млн – в виде налоговых, таможенных льгот, $14,8 млн — финансовые расходы инвестиционного периода, $2,2 млн — прочие расходы.С участием кредитных средств АБИИ в размере $82 млн в Узбекистане также реализуется проект по развитию инфраструктуры 300 сел в Андижанской, Ферганской, Наманганской, Джизакской и Сырдарьинской областях.
https://uz.sputniknews.ru/20210525/nachalas-rekonstruktsiya-jeleznoy-dorogi-tashkent--xodjikent-18902989.html
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азиатский банк инфраструктурных инвестиций, реконструкция, узбекистан

АБИИ выделит более $165 млн на реконструкцию автотрассы

17:28 28.07.2021 (обновлено: 17:58 28.07.2021)
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© ГУВД г. ТашкентаВ двух районах Ташкента проведены работы по обновлению дорожной разметки
В двух районах Ташкента проведены работы по обновлению дорожной разметки - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
© ГУВД г. Ташкента
АБИИ готов выделить кредит в размере $165,5 млн сроком на 30 лет с 5-летним льготным периодом.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) примет участие в реконструкции участка дороги протяженностью 78 км автотрассы А380 "Гузар — Бухара — Нукус — Бейнеу".
Специалисты Комитета по автомобильным дорогам Узбекистана разработали технико-экономические параметры проекта стоимостью $207,1 млн. Они уже утверждены. Срок реализации — 5 лет (с 2021 по 2025 годы).
Соглашение по финансированию проекта было подписано в июне прошлого года. АБИИ готов выделить кредит в размере $165,5 млн сроком на 30 лет с 5-летним льготным периодом.
Товарные поезда - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2021
Общество
Началась реконструкция железной дороги Ташкент – Ходжикент
25 мая, 17:21
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Доля Узбекистана составляет $41,6 млн, в том числе $24,6 млн – в виде налоговых, таможенных льгот, $14,8 млн — финансовые расходы инвестиционного периода, $2,2 млн — прочие расходы.
С участием кредитных средств АБИИ в размере $82 млн в Узбекистане также реализуется проект по развитию инфраструктуры 300 сел в Андижанской, Ферганской, Наманганской, Джизакской и Сырдарьинской областях.
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