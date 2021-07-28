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Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр - Sputnik Узбекистан
Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
https://uz.sputniknews.ru/20210728/bokser-mirazizbek-mirzaxalilov-proigral-irlandtsu-uolkeru-v-18-finala--video-19848902.html
Боксер Миразизбек Мирзахалилов проиграл ирландцу Уолкеру в 1/8 финала — видео
Боксер Миразизбек Мирзахалилов проиграл ирландцу Уолкеру в 1/8 финала — видео
Узбекскому спортсмену не удалось выйти в четвертьфинал. 28.07.2021, Sputnik Узбекистан
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узбекистан на олимпийских играх в токио
олимпийские игры
олимпийские игры в токио
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Узбекский боксер Миразизбек Мирзахалилов уступил своему сопернику ирландцу Курту Уолкеру в поединке 1/8 финала.Уолкер одержал победу над Мирзахалиловым раздельным решением судей.Как позднее признался ирландец, он был шокирован победой в полулегком весе над чемпионом мира Мирзахалиловым, передает спортивный портал The42.Между тем отмечается, что узбекистанец отлично себя проявил в бою.И все же Уолкер продолжал ловко боксировать, вырвав победу у Мирзахалилова.
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олимпийские игры, олимпийские игры в токио, олимпиада-2020, олимпиада, бокс, боксер

Боксер Миразизбек Мирзахалилов проиграл ирландцу Уолкеру в 1/8 финала — видео

10:20 28.07.2021 (обновлено: 10:24 28.07.2021)
1695
© REUTERS / FRANK FRANKLIN IIБой Мирзахалилов-Уолкер
Бой Мирзахалилов-Уолкер - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
© REUTERS / FRANK FRANKLIN II
Узбекскому спортсмену не удалось выйти в четвертьфинал.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Узбекский боксер Миразизбек Мирзахалилов уступил своему сопернику ирландцу Курту Уолкеру в поединке 1/8 финала.
Уолкер одержал победу над Мирзахалиловым раздельным решением судей.
Как позднее признался ирландец, он был шокирован победой в полулегком весе над чемпионом мира Мирзахалиловым, передает спортивный портал The42.
Между тем отмечается, что узбекистанец отлично себя проявил в бою.
"Чемпион мира приложил все усилия, чтобы связать ирландца и найти его уязвимость", — говорится в материале The42.
И все же Уолкер продолжал ловко боксировать, вырвав победу у Мирзахалилова.
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