https://uz.sputniknews.ru/20210728/bokser-mirazizbek-mirzaxalilov-proigral-irlandtsu-uolkeru-v-18-finala--video-19848902.html
Боксер Миразизбек Мирзахалилов проиграл ирландцу Уолкеру в 1/8 финала — видео
Боксер Миразизбек Мирзахалилов проиграл ирландцу Уолкеру в 1/8 финала — видео
Узбекскому спортсмену не удалось выйти в четвертьфинал. 28.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-28T10:20+0500
2021-07-28T10:20+0500
2021-07-28T10:24+0500
узбекистан на олимпийских играх в токио
олимпийские игры
олимпийские игры в токио
олимпиада-2020
олимпиада
бокс
боксер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/1c/19848764_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_f57561d1a369fabfc40213338cc54c6d.jpg
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Узбекский боксер Миразизбек Мирзахалилов уступил своему сопернику ирландцу Курту Уолкеру в поединке 1/8 финала.Уолкер одержал победу над Мирзахалиловым раздельным решением судей.Как позднее признался ирландец, он был шокирован победой в полулегком весе над чемпионом мира Мирзахалиловым, передает спортивный портал The42.Между тем отмечается, что узбекистанец отлично себя проявил в бою.И все же Уолкер продолжал ловко боксировать, вырвав победу у Мирзахалилова.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/1c/19848764_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_1a3f33ebff57b47b1bf56f09c4de9b83.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
олимпийские игры, олимпийские игры в токио, олимпиада-2020, олимпиада, бокс, боксер
Боксер Миразизбек Мирзахалилов проиграл ирландцу Уолкеру в 1/8 финала — видео
10:20 28.07.2021 (обновлено: 10:24 28.07.2021)
Узбекскому спортсмену не удалось выйти в четвертьфинал.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Узбекский боксер Миразизбек Мирзахалилов уступил своему сопернику ирландцу Курту Уолкеру в поединке 1/8 финала.
Уолкер одержал победу над Мирзахалиловым раздельным решением судей.
Как позднее признался ирландец, он был шокирован победой в полулегком весе над чемпионом мира Мирзахалиловым, передает
спортивный портал The42.
Между тем отмечается, что узбекистанец отлично себя проявил в бою.
"Чемпион мира приложил все усилия, чтобы связать ирландца и найти его уязвимость", — говорится в материале The42.
И все же Уолкер продолжал ловко боксировать, вырвав победу у Мирзахалилова.