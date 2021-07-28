https://uz.sputniknews.ru/20210728/bokser-mirazizbek-mirzaxalilov-proigral-irlandtsu-uolkeru-v-18-finala--video-19848902.html

Боксер Миразизбек Мирзахалилов проиграл ирландцу Уолкеру в 1/8 финала — видео

Боксер Миразизбек Мирзахалилов проиграл ирландцу Уолкеру в 1/8 финала — видео

Узбекскому спортсмену не удалось выйти в четвертьфинал. 28.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-28T10:20+0500

2021-07-28T10:20+0500

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узбекистан на олимпийских играх в токио

олимпийские игры

олимпийские игры в токио

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боксер

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Узбекский боксер Миразизбек Мирзахалилов уступил своему сопернику ирландцу Курту Уолкеру в поединке 1/8 финала.Уолкер одержал победу над Мирзахалиловым раздельным решением судей.Как позднее признался ирландец, он был шокирован победой в полулегком весе над чемпионом мира Мирзахалиловым, передает спортивный портал The42.Между тем отмечается, что узбекистанец отлично себя проявил в бою.И все же Уолкер продолжал ловко боксировать, вырвав победу у Мирзахалилова.

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