Чем займется представительство МИВТ в Москве — пять задач

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Правительство Узбекистана уточнило задачи представительства Министерства инвестиций и внешней торговли, открытого в Москве.Среди основных задач представительства — обеспечение реализации конкретных проектов и программ в области торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества с Россией, включенных в дорожные карты по результатам визитов высокого уровня.Кроме того, представительство МИВТ займется поиском потенциальных инвесторов, заключением торговых и инвестиционных соглашений, проведением переговоров и других мероприятий с участием деловых кругов, организацией совместных ярмарок и выставок.Несмотря на пандемию, в прошлом году взаимный товарооборот вырос более чем на 15% — почти до 6 миллиардов долларов. За первые пять месяцев этого года рост превысил около 2,5 миллиарда долларов. Благодаря совместным проектам в области агропромышленного комплекса опережающими темпами растут поставки сельхозпродукции.Российский бизнес вносит значительный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса Узбекистана. Всего в республике действует свыше двух тысяч предприятий с российским участием. В РФ, на данный момент, зарегистрировано около 600 компаний с участием узбекского бизнеса. Активно обсуждаются перспективные проекты в автомобильной промышленности, энергетике, фармацевтике и многих других сферах. В начале апреля в Ташкенте успешно прошла первая Международная промышленная выставка "Иннопром".
В российской столице начало функционировать представительство МИВТ в составе семи человек.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Правительство Узбекистана уточнило задачи представительства Министерства инвестиций и внешней торговли, открытого в Москве.
Цель представительства
Оно призвано поспособствовать установлению прямых контактов с крупными предприятиями, инвестиционными фондами и финансовыми институтами, увеличить объем прямых инвестиций в РУз из РФ, а также объемы и диверсификацию экспорта отечественных товаров и услуг в Россию.
Представительство МИВТ, как ожидается, укрепит сотрудничество между субъектами бизнеса двух стран.
Руководитель представительства приравнен к должности советника посольства РУз в РФ и работает в тесном сотрудничестве с загранучреждениями Узбекистана.
Среди основных задач представительства — обеспечение реализации конкретных проектов и программ в области торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества с Россией, включенных в дорожные карты по результатам визитов высокого уровня.
Кроме того, представительство МИВТ займется поиском потенциальных инвесторов, заключением торговых и инвестиционных соглашений, проведением переговоров и других мероприятий с участием деловых кругов, организацией совместных ярмарок и выставок.
Еще одной важной задачей представительства является развитие межрегионального сотрудничества, а также консультации бизнесменов из Узбекистана в разработке проектных предложений.
Несмотря на пандемию, в прошлом году взаимный товарооборот вырос более чем на 15% — почти до 6 миллиардов долларов. За первые пять месяцев этого года рост превысил около 2,5 миллиарда долларов. Благодаря совместным проектам в области агропромышленного комплекса опережающими темпами растут поставки сельхозпродукции.
Российский бизнес вносит значительный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса Узбекистана. Всего в республике действует свыше двух тысяч предприятий с российским участием.
В РФ, на данный момент, зарегистрировано около 600 компаний с участием узбекского бизнеса. Активно обсуждаются перспективные проекты в автомобильной промышленности, энергетике, фармацевтике и многих других сферах.
В начале апреля в Ташкенте успешно прошла первая Международная промышленная выставка "Иннопром".