Чем займется представительство МИВТ в Москве — пять задач

Оно призвано поспособствовать установлению прямых контактов с крупными предприятиями, инвестиционными фондами и финансовыми институтами, увеличить объем прямых инвестиций в РУз из РФ, а также объемы и диверсификацию экспорта отечественных товаров и услуг в Россию.

Представительство МИВТ, как ожидается, укрепит сотрудничество между субъектами бизнеса двух стран.

Руководитель представительства приравнен к должности советника посольства РУз в РФ и работает в тесном сотрудничестве с загранучреждениями Узбекистана.