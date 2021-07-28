https://uz.sputniknews.ru/20210728/nurafshan-stanet-pervym-umnym-gorodom-v-uzbekistane-19858434.html

Нурафшан станет первым "умным" городом в Узбекистане

Нурафшан станет первым "умным" городом в Узбекистане

Для реализации проекта в Ташкентской области прошла онлайн-встреча, в ходе которой обсуждалась возможность внедрения smart-сервисов и установки "умных"... 28.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-28T17:24+0500

2021-07-28T17:24+0500

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общество

умный город

проект

хокимият

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В Нурафшане прошла онлайн-встреча по проекту установки "умных" инфраструктурных сетей, возведению центра управления "умным городом" и организации smart-сервисов, сообщает пресс-служба хокимията Ташкентской области.Согласно данным администрации, посредством сбора многочисленных данных о городе (окружающая среда, дорожное движение, преступность), а также их обмена и анализа в режиме реального времени с соответствующими организациями, появится возможность эффективно управлять регионом. Отмечается, что проект позволит Нурафшану стать ведущей моделью по расширению территории "умных" городов в Узбекистане и ее постепенному инновационному продвижению в Центральной Азии.В начале апреля в ходе проведения Международной выставки "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане" холдинг "Швабе", входящий в Ростех, заявил о намерении помочь Узбекистану обустроить первый в стране "умный" город Нурафшан. В рамках проведения мероприятия было подписано соответствующее соглашение.

https://uz.sputniknews.ru/20191212/Sozdat-proekt-prosto-podderzhivat-ego-eto-otdelnaya-zadacha---Zyuzin-13000620.html

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умный город, проект, хокимият, ташкентская область