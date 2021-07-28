https://uz.sputniknews.ru/20210728/nurafshan-stanet-pervym-umnym-gorodom-v-uzbekistane-19858434.html
Нурафшан станет первым "умным" городом в Узбекистане
Нурафшан станет первым "умным" городом в Узбекистане
Для реализации проекта в Ташкентской области прошла онлайн-встреча, в ходе которой обсуждалась возможность внедрения smart-сервисов и установки "умных"... 28.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-28T17:24+0500
2021-07-28T17:24+0500
2021-07-28T17:55+0500
общество
умный город
проект
хокимият
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В Нурафшане прошла онлайн-встреча по проекту установки "умных" инфраструктурных сетей, возведению центра управления "умным городом" и организации smart-сервисов, сообщает пресс-служба хокимията Ташкентской области.Согласно данным администрации, посредством сбора многочисленных данных о городе (окружающая среда, дорожное движение, преступность), а также их обмена и анализа в режиме реального времени с соответствующими организациями, появится возможность эффективно управлять регионом. Отмечается, что проект позволит Нурафшану стать ведущей моделью по расширению территории "умных" городов в Узбекистане и ее постепенному инновационному продвижению в Центральной Азии.В начале апреля в ходе проведения Международной выставки "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане" холдинг "Швабе", входящий в Ростех, заявил о намерении помочь Узбекистану обустроить первый в стране "умный" город Нурафшан. В рамках проведения мероприятия было подписано соответствующее соглашение.
https://uz.sputniknews.ru/20191212/Sozdat-proekt-prosto-podderzhivat-ego-eto-otdelnaya-zadacha---Zyuzin-13000620.html
ташкентская область
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умный город, проект, хокимият, ташкентская область
Нурафшан станет первым "умным" городом в Узбекистане
17:24 28.07.2021 (обновлено: 17:55 28.07.2021)
Для реализации проекта в Ташкентской области прошла онлайн-встреча, в ходе которой обсуждалась возможность внедрения smart-сервисов и установки "умных" инфраструктурных сетей в городе.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik.
В Нурафшане прошла онлайн-встреча по проекту установки "умных" инфраструктурных сетей, возведению центра управления "умным городом" и организации smart-сервисов, сообщает пресс-служба
хокимията Ташкентской области.
Согласно данным администрации, посредством сбора многочисленных данных о городе (окружающая среда, дорожное движение, преступность), а также их обмена и анализа в режиме реального времени с соответствующими организациями, появится возможность эффективно управлять регионом.
Отмечается, что проект позволит Нурафшану стать ведущей моделью по расширению территории "умных" городов в Узбекистане и ее постепенному инновационному продвижению в Центральной Азии.
В начале апреля в ходе проведения Международной выставки "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане" холдинг "Швабе", входящий в Ростех, заявил
о намерении помочь Узбекистану обустроить первый в стране "умный" город Нурафшан. В рамках проведения мероприятия было подписано соответствующее соглашение.