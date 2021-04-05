https://uz.sputniknews.ru/20210405/dochka-rostexa-pomojet-prevratit-nurafshan-v-umnyy-gorod-18154499.html
"Дочка" Ростеха поможет превратить Нурафшан в "умный" город
"Дочка" Ростеха поможет превратить Нурафшан в "умный" город
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Холдинг "Швабе" (входит в Ростех) поможет Узбекистану обустроить первый в стране "умный" город — соответствующее соглашение было
2021-04-05T14:40+0500
2021-04-05T14:40+0500
2021-04-05T16:29+0500
холдинг "швабе"
нурафшон
иннопром-2021 в ташкенте
ростех
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Холдинг "Швабе" (входит в Ростех) поможет Узбекистану обустроить первый в стране "умный" город — соответствующее соглашение было подписано на международной выставке "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане". Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Нурафшан (бывший Тойтепа) является административным центром Ташкентской области. Ранее сообщалось о планах сделать его первым "умным" городом Узбекистана.В соответствии с трехсторонним соглашением, холдинг "Швабе" оснастит Нурафшан современной техникой.Как рассказал первый заместитель гендиректора — директор по производству и промышленной политике "Швабе" Вадим Калюгин, холдинг предлагает "ряд продуктовых решений, которые включают в себя медицинское и общепромышленное оборудование, оптику, а также комплексные решения "Умного города", системы освещения и энергосбережения, водоподготовки и водоотведения, безопасности".Еще один подписант соглашения — представитель компании "УзЭколос" Артем Тонян — заявил: "Строительство и оснащение административного центра в Нурафшане — масштабный и комплексный проект, требующий от каждой из сторон максимального профессионализма и самоотдачи". Третьим подписантом выступил директор ГУП "Дирекция по строительству административного центра Ташкентской области при хокимияте Нурафшана" Сарвар Кадыров. Он отметил, что технология коллекторной системы коммуникаций, которую намерены осуществить российские партнеры, "станет новым этапом развития градостроительных технологий в Узбекистане". "За этой технологией будущее", — заявил Кадыров."УзЭколос" уже имеет успешный опыт взаимодействия с российским холдингом, отметил представитель узбекистанской компании Артем Тонян. Пилотным стал проект по водоподготовке в Бухаре."Сейчас стороны планируют проведение совместных работ по оснащению водоочистными системами ряда областных объектов, в том числе школ", — сказал Тонян.Международная выставка "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане" проходит в Ташкенте 5-7 апреля. Организаторы мероприятия — Министерство промышленности и торговли России и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20210405/permskie-kompanii-predstavili-vysokotexnologichnye-uslugi-na-vystavke-innoprom-18152859.html
https://uz.sputniknews.ru/20210401/v-mejdunarodnoy-vystavke-innoprom-primut-uchastie-300-rossiyskich-kompaniy--manturov-18074492.html
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холдинг "швабе", нурафшон, ростех
"Дочка" Ростеха поможет превратить Нурафшан в "умный" город
14:40 05.04.2021 (обновлено: 16:29 05.04.2021)
В Ташкенте 5-7 апреля впервые проходит международная промышленная выставка "Иннопром". В ней участвуют несколько сотен российских компаний.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik.
Холдинг "Швабе" (входит в Ростех) поможет Узбекистану обустроить первый в стране "умный" город — соответствующее соглашение было подписано на международной выставке "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане". Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Нурафшан (бывший Тойтепа) является административным центром Ташкентской области. Ранее сообщалось о планах сделать его
первым "умным" городом Узбекистана.
В соответствии с трехсторонним соглашением, холдинг "Швабе" оснастит Нурафшан современной техникой.
Как рассказал первый заместитель гендиректора — директор по производству и промышленной политике "Швабе" Вадим Калюгин, холдинг предлагает "ряд продуктовых решений, которые включают в себя медицинское и общепромышленное оборудование, оптику, а также комплексные решения "Умного города", системы освещения и энергосбережения, водоподготовки и водоотведения, безопасности".
Еще один подписант соглашения — представитель компании "УзЭколос" Артем Тонян — заявил: "Строительство и оснащение административного центра в Нурафшане — масштабный и комплексный проект, требующий от каждой из сторон максимального профессионализма и самоотдачи".
По его мнению, участие в проекте российского холдинга "Швабе" гарантирует выполнение поставленных задач вовремя и "на самом высоком уровне".
Третьим подписантом выступил директор ГУП "Дирекция по строительству административного центра Ташкентской области при хокимияте Нурафшана" Сарвар Кадыров. Он отметил, что технология коллекторной системы коммуникаций, которую намерены осуществить российские партнеры, "станет новым этапом развития градостроительных технологий в Узбекистане". "За этой технологией будущее", — заявил Кадыров.
Также холдинг "Швабе" заключил отдельное соглашение с упомянутой выше компанией "УзЭколос", которая является интегратором проектов по водоснабжению и водоотведению в республике. Цель сотрудничества, по словам Вадима Калюгина, — "реализация крупных инфраструктурных проектов на территории Узбекистана, направленных на повышение уровня жизни всех групп населения".
"УзЭколос" уже имеет успешный опыт взаимодействия с российским холдингом, отметил представитель узбекистанской компании Артем Тонян. Пилотным стал проект по водоподготовке в Бухаре.
"Сейчас стороны планируют проведение совместных работ по оснащению водоочистными системами ряда областных объектов, в том числе школ", — сказал Тонян.
Международная выставка "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане" проходит в Ташкенте 5-7 апреля. Организаторы мероприятия — Министерство промышленности и торговли России и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.