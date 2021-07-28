https://uz.sputniknews.ru/20210728/rossiyskie-voennye-zavershili-peregruppirovku-voysk-pered-ucheniyami-v-tadjikistane-19857591.html

Российские военные завершили перегруппировку войск перед учениями в Таджикистане

Российские военные завершили перегруппировку войск перед учениями в Таджикистане

Российские военные 201-й военной базы в Таджикистане завершили перегруппировку на полигон "Харб-Майдон". На нем с 5 по 10 августа пройдут совместные учения... 28.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-28T16:39+0500

2021-07-28T16:39+0500

2021-07-28T16:43+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

военные учения

афганистан

таджикистан

узбекистан

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С российской стороны в учениях примут участие горные мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения 201-й дивизии, а также группы специального отдельного соединения специального назначения ЦВО, специалисты РХБ защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.Учения пройдут в ответ на угрозы, возникающие в связи с выводом американских войск из Афганистана. Предстоящие учения и ситуацию в регионе обсудил министр обороны РФ Сергей Шойгу с таджикским коллегой Шерали Мирзо.Ситуация в Афганистане обострилась после вывода американских войск из Афганистана. В настоящий момент движение "Талибан"* контролируют большую часть провинций страны. В связи с эскалацией ситуации Россия и центральноазиатские государства предпринимают меры по укреплению безопасности на границах.* – террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210728/shoygu-rf-uzbekistan-i-tadjikistan-provedut-ucheniya-na-fone-situatsii-v-afganistane-19851005.html

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