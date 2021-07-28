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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210728/rossiyskie-voennye-zavershili-peregruppirovku-voysk-pered-ucheniyami-v-tadjikistane-19857591.html
Российские военные завершили перегруппировку войск перед учениями в Таджикистане
Российские военные завершили перегруппировку войск перед учениями в Таджикистане
Российские военные 201-й военной базы в Таджикистане завершили перегруппировку на полигон "Харб-Майдон". На нем с 5 по 10 августа пройдут совместные учения... 28.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-28T16:39+0500
2021-07-28T16:43+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
военные учения
афганистан
таджикистан
узбекистан
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С российской стороны в учениях примут участие горные мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения 201-й дивизии, а также группы специального отдельного соединения специального назначения ЦВО, специалисты РХБ защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.Учения пройдут в ответ на угрозы, возникающие в связи с выводом американских войск из Афганистана. Предстоящие учения и ситуацию в регионе обсудил министр обороны РФ Сергей Шойгу с таджикским коллегой Шерали Мирзо.Ситуация в Афганистане обострилась после вывода американских войск из Афганистана. В настоящий момент движение "Талибан"* контролируют большую часть провинций страны. В связи с эскалацией ситуации Россия и центральноазиатские государства предпринимают меры по укреплению безопасности на границах.* – террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210728/shoygu-rf-uzbekistan-i-tadjikistan-provedut-ucheniya-na-fone-situatsii-v-afganistane-19851005.html
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военные учения, афганистан, таджикистан, узбекистан

Российские военные завершили перегруппировку войск перед учениями в Таджикистане

16:39 28.07.2021 (обновлено: 16:43 28.07.2021)
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© Пресс-служба ЦВО
Российские военные 201-й военной базы в Таджикистане завершили перегруппировку на полигон "Харб-Майдон". На нем с 5 по 10 августа пройдут совместные учения России, Узбекистана и Таджикистана.
С российской стороны в учениях примут участие горные мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения 201-й дивизии, а также группы специального отдельного соединения специального назначения ЦВО, специалисты РХБ защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"В ходе учений отработаем подготовку к ведению боевых действий совместной группировкой войск по разгрому отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию союзного государства", — уточнил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Учения пройдут в ответ на угрозы, возникающие в связи с выводом американских войск из Афганистана. Предстоящие учения и ситуацию в регионе обсудил министр обороны РФ Сергей Шойгу с таджикским коллегой Шерали Мирзо.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Общество
Шойгу: РФ, Узбекистан и Таджикистан проведут учения на фоне ситуации в Афганистане
11:58
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2
Ситуация в Афганистане обострилась после вывода американских войск из Афганистана. В настоящий момент движение "Талибан"* контролируют большую часть провинций страны. В связи с эскалацией ситуации Россия и центральноазиатские государства предпринимают меры по укреплению безопасности на границах.
* – террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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