https://uz.sputniknews.ru/20210728/rossiyskie-voennye-zavershili-peregruppirovku-voysk-pered-ucheniyami-v-tadjikistane-19857591.html
Российские военные завершили перегруппировку войск перед учениями в Таджикистане
Российские военные завершили перегруппировку войск перед учениями в Таджикистане
Российские военные 201-й военной базы в Таджикистане завершили перегруппировку на полигон "Харб-Майдон". На нем с 5 по 10 августа пройдут совместные учения... 28.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-28T16:39+0500
2021-07-28T16:39+0500
2021-07-28T16:43+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
военные учения
афганистан
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узбекистан
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С российской стороны в учениях примут участие горные мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения 201-й дивизии, а также группы специального отдельного соединения специального назначения ЦВО, специалисты РХБ защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.Учения пройдут в ответ на угрозы, возникающие в связи с выводом американских войск из Афганистана. Предстоящие учения и ситуацию в регионе обсудил министр обороны РФ Сергей Шойгу с таджикским коллегой Шерали Мирзо.Ситуация в Афганистане обострилась после вывода американских войск из Афганистана. В настоящий момент движение "Талибан"* контролируют большую часть провинций страны. В связи с эскалацией ситуации Россия и центральноазиатские государства предпринимают меры по укреплению безопасности на границах.* – террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210728/shoygu-rf-uzbekistan-i-tadjikistan-provedut-ucheniya-na-fone-situatsii-v-afganistane-19851005.html
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военные учения, афганистан, таджикистан, узбекистан
Российские военные завершили перегруппировку войск перед учениями в Таджикистане
16:39 28.07.2021 (обновлено: 16:43 28.07.2021)
Российские военные 201-й военной базы в Таджикистане завершили перегруппировку на полигон "Харб-Майдон". На нем с 5 по 10 августа пройдут совместные учения России, Узбекистана и Таджикистана.
С российской стороны в учениях примут участие горные мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения 201-й дивизии, а также группы специального отдельного соединения специального назначения ЦВО, специалисты РХБ защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы, сообщает пресс-служба
Центрального военного округа.
"В ходе учений отработаем подготовку к ведению боевых действий совместной группировкой войск по разгрому отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию союзного государства", — уточнил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.
Учения пройдут в ответ на угрозы, возникающие в связи с выводом американских войск из Афганистана. Предстоящие учения и ситуацию в регионе обсудил министр обороны РФ Сергей Шойгу с таджикским коллегой Шерали Мирзо.
Ситуация в Афганистане обострилась после вывода американских войск из Афганистана. В настоящий момент движение "Талибан"* контролируют большую часть провинций страны. В связи с эскалацией ситуации Россия и центральноазиатские государства предпринимают меры по укреплению безопасности на границах.
* – террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран