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Шойгу: РФ, Узбекистан и Таджикистан проведут учения на фоне ситуации в Афганистане
Шойгу: РФ, Узбекистан и Таджикистан проведут учения на фоне ситуации в Афганистане
Шойгу отметил, что вопросы безопасности в Центральноазиатском регионе — это то, что сегодня затрагивают "отношения всех приграничных государств". 28.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-28T11:58+0500
2021-07-28T11:58+0500
2021-07-28T12:38+0500
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Россия, Узбекистан и Таджикистан проведут комплекс учений в связи с угрозами, которые возникают в регионе на фоне поспешного вывода американских войск и в целом контингентов НАТО из Афганистана.Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Глава российского ведомства выразил надежду на то, что маневры будут проведены "в запланированные сроки и с ожидаемым эффектом".Шойгу отметил, что "в условиях поспешного вывода войск США и в целом стран НАТО из Афганистана возникает очень много проблем". Глава Минобороны подчеркнул, что сейчас ведется большая работа по обеспечению безопасности таджикско-афганской границы.Шойгу отметил, что вопросы безопасности в Центральноазиатском регионе — это то, что сегодня затрагивают "отношения всех приграничных государств".
https://uz.sputniknews.ru/20210723/boi-perepolzayut-iz-afganistana-v-tsentralnuyu-aziyu-trevojnye-fakty-19793902.html
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военные учения, учения, сергей шойгу, минобороны рф, афганистан, таджикистан, узбекистан
Шойгу: РФ, Узбекистан и Таджикистан проведут учения на фоне ситуации в Афганистане
11:58 28.07.2021 (обновлено: 12:38 28.07.2021)
Шойгу отметил, что вопросы безопасности в Центральноазиатском регионе — это то, что сегодня затрагивают "отношения всех приграничных государств".
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Россия, Узбекистан и Таджикистан проведут комплекс учений в связи с угрозами, которые возникают в регионе на фоне поспешного вывода американских войск и в целом контингентов НАТО из Афганистана.
Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В целом, если говорить о нашем сотрудничестве, — оно развивается достаточно успешно. Мы проводим большой комплекс учений с Таджикистаном, связанных и с теми угрозами, которые возникают. Впереди учения с нашими узбекскими коллегами, потом учения тройственные — Россия, Узбекистан, Таджикистан", — сказал Шойгу на встрече с таджикским коллегой Шерали Мирзо.
Глава российского ведомства выразил надежду на то, что маневры будут проведены "в запланированные сроки и с ожидаемым эффектом".
Шойгу отметил, что "в условиях поспешного вывода войск США и в целом стран НАТО из Афганистана возникает очень много проблем".
"На сегодняшний день создается достаточно много разного рода рисков угроз безопасности. Но тем не менее мы должны и в рамках ОДКБ, и в рамках Шанхайской организации сотрудничества не только обсуждать вопросы, но и принимать соответствующие решения — соответствующие решения и соответствующие меры для обеспечения безопасности границ и территорий стран Договора о коллективной безопасности. Надеюсь обсудить с Вами все эти вопросы", — сказал Шойгу.
Глава Минобороны подчеркнул, что сейчас ведется большая работа по обеспечению безопасности таджикско-афганской границы.
Шойгу отметил, что вопросы безопасности в Центральноазиатском регионе — это то, что сегодня затрагивают "отношения всех приграничных государств".