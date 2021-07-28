https://uz.sputniknews.ru/20210728/shoygu-rf-uzbekistan-i-tadjikistan-provedut-ucheniya-na-fone-situatsii-v-afganistane-19851005.html

Шойгу: РФ, Узбекистан и Таджикистан проведут учения на фоне ситуации в Афганистане

Шойгу: РФ, Узбекистан и Таджикистан проведут учения на фоне ситуации в Афганистане

Шойгу отметил, что вопросы безопасности в Центральноазиатском регионе — это то, что сегодня затрагивают "отношения всех приграничных государств". 28.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-28T11:58+0500

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учения

сергей шойгу

минобороны рф

афганистан

таджикистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Россия, Узбекистан и Таджикистан проведут комплекс учений в связи с угрозами, которые возникают в регионе на фоне поспешного вывода американских войск и в целом контингентов НАТО из Афганистана.Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Глава российского ведомства выразил надежду на то, что маневры будут проведены "в запланированные сроки и с ожидаемым эффектом".Шойгу отметил, что "в условиях поспешного вывода войск США и в целом стран НАТО из Афганистана возникает очень много проблем". Глава Минобороны подчеркнул, что сейчас ведется большая работа по обеспечению безопасности таджикско-афганской границы.Шойгу отметил, что вопросы безопасности в Центральноазиатском регионе — это то, что сегодня затрагивают "отношения всех приграничных государств".

https://uz.sputniknews.ru/20210723/boi-perepolzayut-iz-afganistana-v-tsentralnuyu-aziyu-trevojnye-fakty-19793902.html

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военные учения, учения, сергей шойгу, минобороны рф, афганистан, таджикистан, узбекистан