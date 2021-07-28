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ЦБ Узбекистана повысил прогноз ВВП страны в 2021-м до 6,8%

ЦБ Узбекистана повысил прогноз ВВП страны в 2021-м до 6,8%

Национальный регулятор обновил свой прогноз по росту экономики страны в 2021 году. 28.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-28T09:54+0500

2021-07-28T09:54+0500

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. ВВП Узбекистана в 2021-м может вырасти до 6,8% против прогноза в 5,5% в начале года из-за роста совокупного спроса.Об этом сообщили в ЦБ республики.ЦБ сохранил прогноз инфляции на потребительском рынке на уровне 9-10% по итогам 2021 года.Во втором квартале в Узбекистане отмечалось быстрое восстановление экономической активности. Совокупный спрос, в свою очередь, рос быстрее, чем прогнозировалось. Также в большинстве секторов показатели достигли уровня, которые были зафиксированы до пандемии COVID-19. Так, за первые шесть месяцев 2021 года прирост ВВП ускорился до 6,2%, в то время как в аналогичный период 2020-го было всего 1,1%, а в 2019-м — 5,8%.Всемирный банк в начале июня сохранил прогноз роста ВВП Узбекистана по итогам текущего года на 4,8% и в 2022-м — до 5,5%. ЕБРР, в свою очередь, повысил прогноз экономики страны в 2021 году до 5,6%. В 2022-м, по прогнозам ЕБРР, рост ВВП Узбекистана составит 6%.Правительство Узбекистана между тем ожидает рост ВВП в 2021 году на уровне 5,1%.

https://uz.sputniknews.ru/20210727/balansiruya-nad-pandemiey-chto-spaslo-ekonomiku-uzbekistana-ot-padeniya-v-razgar-krizisa-19846431.html

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