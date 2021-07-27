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Балансируя над пандемией: что спасло экономику Узбекистана от падения в разгар кризиса
Балансируя над пандемией: что спасло экономику Узбекистана от падения в разгар кризиса
В непростой для всего мира 2020 год, когда многие ведущие страны ушли в минус по росту экономики, ВВП Узбекистана незначительно, но все же подрос. В чем секрет... 27.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-27T21:17+0500
2021-07-27T21:21+0500
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промышленность
ввп
аза мигранян
сельское хозяйство
инвестиции
торговля
узбекистан
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Несмотря на то, что в первой половине 2020 года пандемия стала тяжелым испытанием для Узбекистана, экономика республики показала положительную динамику, а ВВП вырос. С чем это связано, Sputnik Узбекистан рассказала научный сотрудник Института экономики РАН, заведующая отделом экономики Института стран СНГ Аза Мигранян.Узбекистан и ранее, до пандемии, показывал неплохой среднегодовой прирост ВВП, который в целом составлял 5,5–6,5%. Такие цифры, по мнению доктора экономических наук, республика получила за счет сбалансированной политики и большого притока прямых инвестиций в экономику республики.Инвестиционный приток в Узбекистан на 70% состоит из прямых вложений, а 80-90% приходятся на вклады в реальный сектор экономики. Это позволило сформировать внутренний промышленный потенциал и сохранить важные для страны отрасли.Если сравнивать с соседними странами, то в Таджикистане и Кыргызстане инвестиции носят дотационный характер и направлены на поддержку населения, инфраструктурные и социальные проекты. В Казахстане иностранный капитал в большей степени аккумулирован в нефтегазовом секторе, в основном в добыче и транзите. В Туркменистане ситуация еще скромнее.По ее словам, за счет диверсификации и структуры экспорта стране удалось компенсировать спад в наиболее слабых и пострадавших отраслях. Например, глубина переработки сырьевых энергетических ресурсов Узбекистана, в отличие от соседних Туркменистана и Казахстана, и даже РФ, позволяет увеличивать добавленную стоимость в конечном продукте, компенсируя потери от снижения цен и спроса на сырье.Также экономика республики осталась на плаву благодаря активному развитию агропромышленного комплекса, который оказался наиболее устойчив к пандемическим явлениям и кризису. Экономист приводит в пример Кыргызстан и Казахстан, которые сильно просели в 2020 году из-за высокого удельного веса сферы услуг, торговли и финансового сектора в экономике. Именно эти сегменты наиболее уязвимы при подобных глобальных процессах.Кроме того, на положительную динамику в экономике Узбекистана повлиял экспорт драгметаллов, прежде всего, золота и серебра, цены на которые в период коронакризиса резко выросли. Внушительные запасы помогли компенсировать затраты бюджета за счет экспортной выручки от поставок золота в Швейцарию, Великобританию.В то же время Аза Мигранян отметила низкий уровень развития рыночных институтов, которые могут обеспечить быстрый рост и интенсивность конкуренции. Это касается финансового и банковского сегментов, а также валютно-платежных операций.Но и на этом направлении наметились позитивные изменения: с 2017 года активно идут реформы по либерализации экономики, а международные рейтинги и эксперты отмечают, что Узбекистан совершил большой экономический рывок. Это стимулировало предпринимательский интерес внутри страны и привлекло крупных международных игроков, в частности страны ЕАЭС.
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промышленность, ввп, аза мигранян, сельское хозяйство, инвестиции, торговля, узбекистан

Балансируя над пандемией: что спасло экономику Узбекистана от падения в разгар кризиса

21:17 27.07.2021 (обновлено: 21:21 27.07.2021)
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© Sputnik
Анна Черкасова
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В непростой для всего мира 2020 год, когда многие ведущие страны ушли в минус по росту экономики, ВВП Узбекистана незначительно, но все же подрос. В чем секрет такой стабильности, разбирался корреспондент Sputnik Узбекистан.
Несмотря на то, что в первой половине 2020 года пандемия стала тяжелым испытанием для Узбекистана, экономика республики показала положительную динамику, а ВВП вырос. С чем это связано, Sputnik Узбекистан рассказала научный сотрудник Института экономики РАН, заведующая отделом экономики Института стран СНГ Аза Мигранян.
Узбекистан и ранее, до пандемии, показывал неплохой среднегодовой прирост ВВП, который в целом составлял 5,5–6,5%. Такие цифры, по мнению доктора экономических наук, республика получила за счет сбалансированной политики и большого притока прямых инвестиций в экономику республики.
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Инвестиционный приток в Узбекистан на 70% состоит из прямых вложений, а 80-90% приходятся на вклады в реальный сектор экономики. Это позволило сформировать внутренний промышленный потенциал и сохранить важные для страны отрасли.
"Довольно интересный портфель инвестиций с точки зрения управления ими. Акции могут принадлежать нескольким инвесторам, но контрольный пакет находится у государства. Софинансируя, правительство оставляет себе возможность контроля важных стратегических зон и интересов", — пояснила Аза Мигранян.
Если сравнивать с соседними странами, то в Таджикистане и Кыргызстане инвестиции носят дотационный характер и направлены на поддержку населения, инфраструктурные и социальные проекты. В Казахстане иностранный капитал в большей степени аккумулирован в нефтегазовом секторе, в основном в добыче и транзите. В Туркменистане ситуация еще скромнее.
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По ее словам, за счет диверсификации и структуры экспорта стране удалось компенсировать спад в наиболее слабых и пострадавших отраслях. Например, глубина переработки сырьевых энергетических ресурсов Узбекистана, в отличие от соседних Туркменистана и Казахстана, и даже РФ, позволяет увеличивать добавленную стоимость в конечном продукте, компенсируя потери от снижения цен и спроса на сырье.
"Многолетняя сбалансированная политика Узбекистана, стимулирующая инвестирование производства и формирование экономических балансов — топливно-энергетических, промышленных, отраслевых, позволила республике пережить довольно сложные времена, хотя не все проблемы на сегодня решены", – подчеркнула эксперт.
Также экономика республики осталась на плаву благодаря активному развитию агропромышленного комплекса, который оказался наиболее устойчив к пандемическим явлениям и кризису. Экономист приводит в пример Кыргызстан и Казахстан, которые сильно просели в 2020 году из-за высокого удельного веса сферы услуг, торговли и финансового сектора в экономике. Именно эти сегменты наиболее уязвимы при подобных глобальных процессах.
Кроме того, на положительную динамику в экономике Узбекистана повлиял экспорт драгметаллов, прежде всего, золота и серебра, цены на которые в период коронакризиса резко выросли. Внушительные запасы помогли компенсировать затраты бюджета за счет экспортной выручки от поставок золота в Швейцарию, Великобританию.
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В то же время Аза Мигранян отметила низкий уровень развития рыночных институтов, которые могут обеспечить быстрый рост и интенсивность конкуренции. Это касается финансового и банковского сегментов, а также валютно-платежных операций.
Но и на этом направлении наметились позитивные изменения: с 2017 года активно идут реформы по либерализации экономики, а международные рейтинги и эксперты отмечают, что Узбекистан совершил большой экономический рывок. Это стимулировало предпринимательский интерес внутри страны и привлекло крупных международных игроков, в частности страны ЕАЭС.
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