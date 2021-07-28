https://uz.sputniknews.ru/20210728/uezjayte-obratno-uzbekistan-ne-pustit-k-sebe-inostrantsev-s-covid-na-avto-19849907.html
Уезжайте обратно: Узбекистан не пустит к себе иностранцев с COVID на авто
Уезжайте обратно: Узбекистан не пустит к себе иностранцев с COVID на авто
Между тем введенный запрет распространяется не на всех иностранных граждан. 28.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-28T11:11+0500
2021-07-28T11:11+0500
2021-07-28T12:34+0500
общество
пандемия
ситуация с коронавирусом в узбекистане
коронавирус covid-19
иностранные граждане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/1c/19850000_110:0:3392:1846_1920x0_80_0_0_9463cd138c180d052029d81863eceea4.jpg
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Иностранцев, въезжающих в Узбекистан на автомобилях, не пропустят в страну, если у них будет выявлен COVID-19 при тестировании на границе.Об этом заявил представитель оперштаба по борьбе с коронавирусом Ботыр Курбанов.Данное решение утверждено республиканской спецкомиссией в целях предотвращения завоза COVID-19 из-за рубежа.Курбанов уточнил, что запрет на въезд не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, работающих или постоянно проживающих в Узбекистане. С 1 октября Узбекистан открыл границы для въезда и выезда любого вида транспорта.Въезжающим необходимо предоставить отрицательный ПЦР-анализ на COVID, а с 25 декабря также была введены обязательные экспресс-тесты в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и пограничных пунктах. С 15 марта обязательное экспресс-тестирование отменено. Однако на фоне нового роста числа заболевших с 22 июня экспресс-тесты для въезжающих вновь введены.
https://uz.sputniknews.ru/20210722/situatsiya-s-koronavirusom-v-uzbekistane--mnenie-epidemiologa-19788003.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/1c/19850000_520:0:2981:1846_1920x0_80_0_0_4201fa4b2d7ac2f9e83b141e381ed173.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус covid-19, иностранные граждане
Уезжайте обратно: Узбекистан не пустит к себе иностранцев с COVID на авто
11:11 28.07.2021 (обновлено: 12:34 28.07.2021)
Между тем введенный запрет распространяется не на всех иностранных граждан.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Иностранцев, въезжающих в Узбекистан на автомобилях, не пропустят в страну, если у них будет выявлен COVID-19 при тестировании на границе.
Об этом заявил представитель оперштаба по борьбе с коронавирусом Ботыр Курбанов.
"Иностранные граждане или лица без гражданства не будут допускаться на территорию республики в случае положительного результата теста при въезде на автотранспорте", —сказал Курбанов в ходе онлайн-брифинга.
Данное решение утверждено республиканской спецкомиссией в целях предотвращения завоза COVID-19 из-за рубежа.
Курбанов уточнил, что запрет на въезд не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, работающих или постоянно проживающих в Узбекистане.
"В случае выявления коронавирусной инфекции они в соответствии с уровнем заболевания направляются в специальные больницы или на домашнее лечение", — добавил представитель оперштаба.
С 1 октября Узбекистан открыл границы для въезда и выезда любого вида транспорта.
Въезжающим необходимо предоставить отрицательный ПЦР-анализ на COVID, а с 25 декабря также была введены обязательные экспресс-тесты в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и пограничных пунктах.
С 15 марта обязательное экспресс-тестирование отменено. Однако на фоне нового роста числа заболевших с 22 июня экспресс-тесты для въезжающих вновь введены.