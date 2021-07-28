https://uz.sputniknews.ru/20210728/uezjayte-obratno-uzbekistan-ne-pustit-k-sebe-inostrantsev-s-covid-na-avto-19849907.html

Уезжайте обратно: Узбекистан не пустит к себе иностранцев с COVID на авто

Уезжайте обратно: Узбекистан не пустит к себе иностранцев с COVID на авто

Между тем введенный запрет распространяется не на всех иностранных граждан. 28.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-28T11:11+0500

2021-07-28T11:11+0500

2021-07-28T12:34+0500

общество

пандемия

ситуация с коронавирусом в узбекистане

коронавирус covid-19

иностранные граждане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/1c/19850000_110:0:3392:1846_1920x0_80_0_0_9463cd138c180d052029d81863eceea4.jpg

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Иностранцев, въезжающих в Узбекистан на автомобилях, не пропустят в страну, если у них будет выявлен COVID-19 при тестировании на границе.Об этом заявил представитель оперштаба по борьбе с коронавирусом Ботыр Курбанов.Данное решение утверждено республиканской спецкомиссией в целях предотвращения завоза COVID-19 из-за рубежа.Курбанов уточнил, что запрет на въезд не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, работающих или постоянно проживающих в Узбекистане. С 1 октября Узбекистан открыл границы для въезда и выезда любого вида транспорта.Въезжающим необходимо предоставить отрицательный ПЦР-анализ на COVID, а с 25 декабря также была введены обязательные экспресс-тесты в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и пограничных пунктах. С 15 марта обязательное экспресс-тестирование отменено. Однако на фоне нового роста числа заболевших с 22 июня экспресс-тесты для въезжающих вновь введены.

https://uz.sputniknews.ru/20210722/situatsiya-s-koronavirusom-v-uzbekistane--mnenie-epidemiologa-19788003.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус covid-19, иностранные граждане