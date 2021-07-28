https://uz.sputniknews.ru/20210728/umer-arxitektor-stantsii-metro-kosmonavty-sergo-sutyagin--19860747.html

Умер архитектор станции метро "Космонавты" и музея Савицкого Серго Сутягин

Умер архитектор станции метро "Космонавты" и музея Савицкого Серго Сутягин

До последних дней жизни Серго Михайлович вел очень активный образ жизни. В феврале 2021 года ко дню его рождения открылась художественная выставка "Архитектор... 28.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-28T19:07+0500

2021-07-28T19:07+0500

2021-07-28T22:12+0500

общество

архитектура

соболезнования

смерть

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/1c/19860531_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_af46018b31a560d586b2fabb8f0d4418.jpg

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Невосполнимая потеря для мира искусств Узбекистана — на 85-м году жизни скончался выдающийся архитектор Серго Михайлович Сутягин. Соболезнования в связи с его смертью выражают близкие и друзья заслуженного архитектора Узбекистана в тематических группах сети Facebook.Среди самых известных его проектов — станция метро "Космонавты", Дворец искусств, известный в народе как "Панорамный" кинотеатр, памятник павшим воинам в Чирчике. Также он автор множества зданий и сооружений в Самарканде, Душанбе, Хиве, Ургенче и Алмалыке, в том числе новое здание Государственного музея имени Савицкого в Нукусе.До последних дней жизни Серго Михайлович вел очень активный образ жизни. В феврале 2021 года ко дню его рождения открылась художественная выставка "Архитектор рисует", где были представлены его эскизы, фотографии и макеты проектов.А в апреле Серго Михайлович дал большое интервью Sputnik Узбекистан, в котором рассказал о процессе создания архитектурного облика одной из самых космически красивых станций Ташкентского метрополитена — "Космонавты". Редакция Sputnik Узбекистан выражает искренние соболезнования родным и близким выдающегося творца, который был влюблен в свой город, создавал шедевры и неустанно работал над новыми проектами.

https://uz.sputniknews.ru/20210412/ya-ponyal-esche-polmetra--i-kolonna-uletit-kak-arxitektor-sutyagin-sozdal-kosmos-v-metro-18281685.html

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

архитектура, соболезнования, смерть, ташкент