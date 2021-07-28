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https://uz.sputniknews.ru/20210728/umer-arxitektor-stantsii-metro-kosmonavty-sergo-sutyagin--19860747.html
Умер архитектор станции метро "Космонавты" и музея Савицкого Серго Сутягин
Умер архитектор станции метро "Космонавты" и музея Савицкого Серго Сутягин
До последних дней жизни Серго Михайлович вел очень активный образ жизни. В феврале 2021 года ко дню его рождения открылась художественная выставка "Архитектор... 28.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-28T19:07+0500
2021-07-28T22:12+0500
общество
архитектура
соболезнования
смерть
ташкент
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Невосполнимая потеря для мира искусств Узбекистана — на 85-м году жизни скончался выдающийся архитектор Серго Михайлович Сутягин. Соболезнования в связи с его смертью выражают близкие и друзья заслуженного архитектора Узбекистана в тематических группах сети Facebook.Среди самых известных его проектов — станция метро "Космонавты", Дворец искусств, известный в народе как "Панорамный" кинотеатр, памятник павшим воинам в Чирчике. Также он автор множества зданий и сооружений в Самарканде, Душанбе, Хиве, Ургенче и Алмалыке, в том числе новое здание Государственного музея имени Савицкого в Нукусе.До последних дней жизни Серго Михайлович вел очень активный образ жизни. В феврале 2021 года ко дню его рождения открылась художественная выставка "Архитектор рисует", где были представлены его эскизы, фотографии и макеты проектов.А в апреле Серго Михайлович дал большое интервью Sputnik Узбекистан, в котором рассказал о процессе создания архитектурного облика одной из самых космически красивых станций Ташкентского метрополитена — "Космонавты". Редакция Sputnik Узбекистан выражает искренние соболезнования родным и близким выдающегося творца, который был влюблен в свой город, создавал шедевры и неустанно работал над новыми проектами.
https://uz.sputniknews.ru/20210412/ya-ponyal-esche-polmetra--i-kolonna-uletit-kak-arxitektor-sutyagin-sozdal-kosmos-v-metro-18281685.html
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архитектура, соболезнования, смерть, ташкент

Умер архитектор станции метро "Космонавты" и музея Савицкого Серго Сутягин

19:07 28.07.2021 (обновлено: 22:12 28.07.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровСерго Сутягин
Серго Сутягин - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
До последних дней жизни Серго Михайлович вел очень активный образ жизни. В феврале 2021 года ко дню его рождения открылась художественная выставка "Архитектор рисует", где были представлены его эскизы, фотографии и макеты проектов.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Невосполнимая потеря для мира искусств Узбекистана — на 85-м году жизни скончался выдающийся архитектор Серго Михайлович Сутягин. Соболезнования в связи с его смертью выражают близкие и друзья заслуженного архитектора Узбекистана в тематических группах сети Facebook.
Среди самых известных его проектов — станция метро "Космонавты", Дворец искусств, известный в народе как "Панорамный" кинотеатр, памятник павшим воинам в Чирчике.
Также он автор множества зданий и сооружений в Самарканде, Душанбе, Хиве, Ургенче и Алмалыке, в том числе новое здание Государственного музея имени Савицкого в Нукусе.
До последних дней жизни Серго Михайлович вел очень активный образ жизни. В феврале 2021 года ко дню его рождения открылась художественная выставка "Архитектор рисует", где были представлены его эскизы, фотографии и макеты проектов.
А в апреле Серго Михайлович дал большое интервью Sputnik Узбекистан, в котором рассказал о процессе создания архитектурного облика одной из самых космически красивых станций Ташкентского метрополитена — "Космонавты".
Станция Космонавтов - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
Общество
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12 апреля, 14:51
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Серго Сутягин у себя дома - Sputnik Узбекистан
Для справки:

Серго Сутягин - член президиума Союза архитекторов страны, лауреат государственных и международных премий, академик Международной Академии архитектуры, почетный академик "Казгорпроекта" Казахстана, почетный гражданин Коканда.

За музыкально-драматический театр и литературный музей в Коканде Серго Сутягин удостоен высшей награды — Государственной премии имени Алишера Навои.

Редакция Sputnik Узбекистан выражает искренние соболезнования родным и близким выдающегося творца, который был влюблен в свой город, создавал шедевры и неустанно работал над новыми проектами.
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