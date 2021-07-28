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Узбекистан предложил Кыргызстану снова участвовать в спасении Арала
Узбекистан предложил Кыргызстану снова участвовать в спасении Арала
Международный фонд спасения Арала был создан главами стран Центральной Азии в 1993 году. Цель — сохранить и улучшить экосистему в бассейне Аральского моря. 28.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-28T13:34+0500
2021-07-28T13:42+0500
общество
госкомэкологии
аральское море
кыргызстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Узбекистан предложил Кыргызстану возобновить участие в Международном фонде спасения Арала (МФСА).Об этом сообщили в Госкомэкологии РУз.На днях зампредседателя ведомства Исломбек Бокижонов и глава госкомитета по экологии и климату Кыргызстана Динара Кутманова обсудили вопросы сотрудничества в сфере трансграничных водотоков, сохранения биологического разнообразия, а также снижения общего объема отходов и развития рынка вторичного сырья в регионе.Переговоры прошли в Душанбе на полях Центральноазиатской конференции по вопросам изменения климата.Глава узбекской делегации попросил также ускорить подписание меморандума о взаимопонимании между природоохранными ведомствами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана по вопросам сохранения снежного барса, объектов его добычи, экосистем и ландшафтов в Памиро-Алае и Тянь-Шане в пределах Центральной Азии.В 2016 году кыргызская сторона приостановила свое участие в работе МФСА в связи с тем, что в нынешнем виде фонд "не отвечает интересам и насущным потребностям" республики. В дальнейшем Бишкек неоднократно заявлял о необходимости реформирования фонда в целях равного учета интересов всех государств Центральной Азии, а также сокращения его неэффективных органов.
https://uz.sputniknews.ru/20210704/v-jurnale-oon-poyavilas-statya-ob-aralskoy-ekologicheskoy-katastrofe-19534996.html
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госкомэкологии, аральское море, кыргызстан, узбекистан

Узбекистан предложил Кыргызстану снова участвовать в спасении Арала

13:34 28.07.2021 (обновлено: 13:42 28.07.2021)
841
© Sputnik / Мария НауменкоВид на Аральское море с высоты
Вид на Аральское море с высоты - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
© Sputnik / Мария Науменко
Международный фонд спасения Арала был создан главами стран Центральной Азии в 1993 году. Цель — сохранить и улучшить экосистему в бассейне Аральского моря.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Узбекистан предложил Кыргызстану возобновить участие в Международном фонде спасения Арала (МФСА).
Об этом сообщили в Госкомэкологии РУз.
На днях зампредседателя ведомства Исломбек Бокижонов и глава госкомитета по экологии и климату Кыргызстана Динара Кутманова обсудили вопросы сотрудничества в сфере трансграничных водотоков, сохранения биологического разнообразия, а также снижения общего объема отходов и развития рынка вторичного сырья в регионе.
Переговоры прошли в Душанбе на полях Центральноазиатской конференции по вопросам изменения климата.
"Узбекской делегацией предложено возобновление участия киргизской стороны на площадке Международного фонда спасения Арала", — сообщили в Госкомэкологии.
Глава узбекской делегации попросил также ускорить подписание меморандума о взаимопонимании между природоохранными ведомствами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана по вопросам сохранения снежного барса, объектов его добычи, экосистем и ландшафтов в Памиро-Алае и Тянь-Шане в пределах Центральной Азии.
В 2016 году кыргызская сторона приостановила свое участие в работе МФСА в связи с тем, что в нынешнем виде фонд "не отвечает интересам и насущным потребностям" республики.
В дальнейшем Бишкек неоднократно заявлял о необходимости реформирования фонда в целях равного учета интересов всех государств Центральной Азии, а также сокращения его неэффективных органов.
Высохшее Аральское море - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2021
Общество
В журнале ООН появилась статья об Аральской экологической катастрофе
4 июля, 17:46
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