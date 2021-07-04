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В журнале ООН появилась статья об Аральской экологической катастрофе
В журнале ООН появилась статья об Аральской экологической катастрофе
Politically Speaking — онлайн-издание Департамента по политическим вопросам и миростроительству ООН. 04.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-04T17:46+0500
2021-07-04T17:47+0500
общество
аральское море
оон
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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. В журнале ООН Politically Speaking опубликовали статью, посвященную экологической катастрофе Приаралья.В материале говорится о негативных последствиях высыхания Аральского моря и механизмах управления трансграничными водными ресурсами.Авторы статьи отмечают, что когда-то это было одно из крупнейших в мире озер. Аральское море было ценным источником воды в регионе Центральной Азии. Однако эта "жемчужина" исчезла в результате ирригационной и сельскохозяйственной деятельности. На ее месте образовалась "пыльная чаша", которая при помощи ветра распространяет ядовитые пески и соли.Все это попадает на расположенные рядом ледники, загрязненность которых может повлиять на воду в реках Центральной Азии. "Масла в огонь" добавляет глобальное изменение климата, подчеркивается в материале. В связи с этим очень важно выработать эффективные механизмы управления водными ресурсами на местном, национальном и региональном уровнях.В статье отмечается важная роль институтов ООН в этом вопросе. Вода — это основное право человека, признают в организации.Эксперты отметили важную роль для Центральной Азии (и для Арала) двух трансграничных рек — Амударьи и Сырдарьи. Реки — это важный источник воды, который важен не только для питья и санитарии, но и для энергии и орошения сельскохозяйственных культур.В ООН также рассказали о том, что в организации имеется несколько региональных инициатив и программ структур, некоторые из которых призваны повысить потенциал местных специалистов в вопросах борьбы с изменением климата, а также обеспечения гендерного равенства в водопользовании.
https://uz.sputniknews.ru/20210625/voz-dast-otsenku-sisteme-zdravooxraneniya-karakalpakstana-19416941.html
https://uz.sputniknews.ru/20210623/vozmojno-li-vosstanovit-aralskoe-more-i-chto-nujno-dlya-etogo-sdelat---alixanov-19373638.html
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аральское море, оон

В журнале ООН появилась статья об Аральской экологической катастрофе

17:46 04.07.2021 (обновлено: 17:47 04.07.2021)
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© Sputnik / Мария НауменкоВысохшее Аральское море
Высохшее Аральское море - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2021
© Sputnik / Мария Науменко
Politically Speaking — онлайн-издание Департамента по политическим вопросам и миростроительству ООН.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. В журнале ООН Politically Speaking опубликовали статью, посвященную экологической катастрофе Приаралья.
В материале говорится о негативных последствиях высыхания Аральского моря и механизмах управления трансграничными водными ресурсами.
Авторы статьи отмечают, что когда-то это было одно из крупнейших в мире озер. Аральское море было ценным источником воды в регионе Центральной Азии.
Однако эта "жемчужина" исчезла в результате ирригационной и сельскохозяйственной деятельности. На ее месте образовалась "пыльная чаша", которая при помощи ветра распространяет ядовитые пески и соли.
Все это попадает на расположенные рядом ледники, загрязненность которых может повлиять на воду в реках Центральной Азии.
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"Масла в огонь" добавляет глобальное изменение климата, подчеркивается в материале.
В связи с этим очень важно выработать эффективные механизмы управления водными ресурсами на местном, национальном и региональном уровнях.
В статье отмечается важная роль институтов ООН в этом вопросе. Вода — это основное право человека, признают в организации.
"Согласно "ООН-Водные ресурсы" (UN Water), важно обеспечение устойчивого доступа населения к достаточным объемам водных ресурсов необходимого качества для поддержания средств к существованию, социально-экономического развития, сохранения экосистем в атмосфере мира", — говорится в материале.
Эксперты отметили важную роль для Центральной Азии (и для Арала) двух трансграничных рек — Амударьи и Сырдарьи.
Реки — это важный источник воды, который важен не только для питья и санитарии, но и для энергии и орошения сельскохозяйственных культур.
В ООН также рассказали о том, что в организации имеется несколько региональных инициатив и программ структур, некоторые из которых призваны повысить потенциал местных специалистов в вопросах борьбы с изменением климата, а также обеспечения гендерного равенства в водопользовании.
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