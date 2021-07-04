https://uz.sputniknews.ru/20210704/v-jurnale-oon-poyavilas-statya-ob-aralskoy-ekologicheskoy-katastrofe-19534996.html

В журнале ООН появилась статья об Аральской экологической катастрофе

В журнале ООН появилась статья об Аральской экологической катастрофе

Politically Speaking — онлайн-издание Департамента по политическим вопросам и миростроительству ООН. 04.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-04T17:46+0500

2021-07-04T17:46+0500

2021-07-04T17:47+0500

общество

аральское море

оон

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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. В журнале ООН Politically Speaking опубликовали статью, посвященную экологической катастрофе Приаралья.В материале говорится о негативных последствиях высыхания Аральского моря и механизмах управления трансграничными водными ресурсами.Авторы статьи отмечают, что когда-то это было одно из крупнейших в мире озер. Аральское море было ценным источником воды в регионе Центральной Азии. Однако эта "жемчужина" исчезла в результате ирригационной и сельскохозяйственной деятельности. На ее месте образовалась "пыльная чаша", которая при помощи ветра распространяет ядовитые пески и соли.Все это попадает на расположенные рядом ледники, загрязненность которых может повлиять на воду в реках Центральной Азии. "Масла в огонь" добавляет глобальное изменение климата, подчеркивается в материале. В связи с этим очень важно выработать эффективные механизмы управления водными ресурсами на местном, национальном и региональном уровнях.В статье отмечается важная роль институтов ООН в этом вопросе. Вода — это основное право человека, признают в организации.Эксперты отметили важную роль для Центральной Азии (и для Арала) двух трансграничных рек — Амударьи и Сырдарьи. Реки — это важный источник воды, который важен не только для питья и санитарии, но и для энергии и орошения сельскохозяйственных культур.В ООН также рассказали о том, что в организации имеется несколько региональных инициатив и программ структур, некоторые из которых призваны повысить потенциал местных специалистов в вопросах борьбы с изменением климата, а также обеспечения гендерного равенства в водопользовании.

https://uz.sputniknews.ru/20210625/voz-dast-otsenku-sisteme-zdravooxraneniya-karakalpakstana-19416941.html

https://uz.sputniknews.ru/20210623/vozmojno-li-vosstanovit-aralskoe-more-i-chto-nujno-dlya-etogo-sdelat---alixanov-19373638.html

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аральское море, оон