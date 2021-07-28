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Узбекистан присоединился к приложению "Путешествую без COVID-19"
Узбекистан присоединился к приложению "Путешествую без COVID-19"
Также с 1 сентября приложением должны будут пользоваться граждане, прибывающие еще из четырех государств — Узбекистана, Молдовы, Азербайджана и Туркменистана. 28.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-28T15:30+0500
2021-07-28T16:16+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
мобильное приложение
туризм
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. С начала осени узбекистанцы не смогут въехать в Россию без мобильного приложения "Путешествую без COVID-19". Об этом проинформировали в пресс-службе Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития, который разработал эту платформу.Напомним, с 10 июля граждане стран-участниц ЕАЭС и Таджикистана могут прилетать в Россию только при наличии QR-кода об отрицательном тесте на коронавирус в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19".Сдать ПЦР-тест можно лишь в тех лабораториях, которые внесены в список, — на сегодняшний день в приложении значатся 87 пунктов по Узбекистану. Позже QR-код с информацией о результате тестирования автоматически загружается в аккаунт пользователя цифровой платформы.Также с 1 сентября приложением должны будут пользоваться граждане, прибывающие еще из четырех государств — Узбекистана, Молдовы, Азербайджана, Таджикистана и Туркменистана.Приложение доступно для скачивания в App Store, Google Play и AppGallery (магазин приложений Huawei).
https://uz.sputniknews.ru/20201225/Kak-izmenyatsya-puteshestviya-v-2021-godu-15680827.html
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ситуация с коронавирусом в узбекистане, мобильное приложение, туризм

Узбекистан присоединился к приложению "Путешествую без COVID-19"

15:30 28.07.2021 (обновлено: 16:16 28.07.2021)
1101
© Sputnik / Максим БлиновПассажир в аэропорту
Пассажир в аэропорту - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
© Sputnik / Максим Блинов
Также с 1 сентября приложением должны будут пользоваться граждане, прибывающие еще из четырех государств — Узбекистана, Молдовы, Азербайджана и Туркменистана.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. С начала осени узбекистанцы не смогут въехать в Россию без мобильного приложения "Путешествую без COVID-19". Об этом проинформировали в пресс-службе Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития, который разработал эту платформу.
Напомним, с 10 июля граждане стран-участниц ЕАЭС и Таджикистана могут прилетать в Россию только при наличии QR-кода об отрицательном тесте на коронавирус в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19".
Сдать ПЦР-тест можно лишь в тех лабораториях, которые внесены в список, — на сегодняшний день в приложении значатся 87 пунктов по Узбекистану. Позже QR-код с информацией о результате тестирования автоматически загружается в аккаунт пользователя цифровой платформы.
Также с 1 сентября приложением должны будут пользоваться граждане, прибывающие еще из четырех государств — Узбекистана, Молдовы, Азербайджана, Таджикистана и Туркменистана.
Пассажиры у стойки регистрации билетов в международном аэропорту - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.12.2020
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Как изменятся путешествия в 2021 году
25 декабря 2020, 20:00
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Приложение доступно для скачивания в App Store, Google Play и AppGallery (магазин приложений Huawei).
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