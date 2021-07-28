https://uz.sputniknews.ru/20210728/v-tashkente-sostoyalas-prezentatsiya-logotipa-prezidentskix-vyborov--foto-19851995.html

В Ташкенте состоялась презентация логотипа президентских выборов — фото

В Ташкенте состоялась презентация логотипа президентских выборов — фото

Для исследования в данном направлении была создана специальная фокус-группа, в которую вошли все слои населения: интеллигенция, рабочие, служащие, фермеры, а... 28.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-28T12:34+0500

2021-07-28T12:34+0500

2021-07-28T12:52+0500

выборы президента узбекистана-2021

логотип

выборы президента

президентские выборы в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В Центральной избирательной комиссии состоялась презентация логотипа выборов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Отмечается, что при разработке символики, логотипа и других атрибутов, используемых в ходе избирательной кампании президента Республики Узбекистан, делался упор на навыки, приобретенные в предыдущих выборах. Также был изучен современный мировой опыт, заявили в Центризбиркоме.По данным комиссии, исследования в данном направлении велись на протяжении трех месяцев. Для этого была создана специальная фокус-группа, в которую вошли все слои населения: интеллигенция, рабочие, служащие, фермеры, а также представители молодого и старшего поколения, мужчины и женщины.Напомним: в этом году президентские выборы в Узбекистане пройдут 24 октября. Избирательная кампания официальная стартовала с 23 июля.

https://uz.sputniknews.ru/20210725/kandidaty-v-prezidenty-v-ramkax-predvybornoy-kampanii-vstretyatsya-na-debatax-19817072.html

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логотип, выборы президента, президентские выборы в узбекистане